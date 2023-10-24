https://ria.ru/20231024/pensii-1904956847.html

Госдума приняла в первом чтении законопроект об индексации страховых пенсий

Госдума приняла в первом чтении законопроект об индексации страховых пенсий - РИА Новости, 24.10.2023

Госдума приняла в первом чтении законопроект об индексации страховых пенсий

Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении законопроект, который предусматривает увеличение средней пенсии для получателей страховой... РИА Новости, 24.10.2023

2023-10-24T15:49

2023-10-24T15:49

2023-10-24T15:49

общество

россия

вячеслав володин

владимир путин

госдума рф

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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении законопроект, который предусматривает увеличение средней пенсии для получателей страховой пенсии до 22 605 рублей, а для получателей пенсии по старости до 23 449 рублей. Согласно законопроекту, средний размер пенсионного обеспечения неработающих получателей страховой пенсии увеличится на 1 572 рубля, а размер пенсионного обеспечения неработающих получателей страховой пенсии по старости - на 1 631 рубль. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что увеличение пенсий неработающим пенсионерам коснется более 32 миллионов граждан. "На этой неделе в четверг Госдума рассмотрит в первом чтении проект закона о федеральном бюджете на 2024-2026 годы. Перед этим нам необходимо рассмотреть ряд бюджетообразующих законопроектов, в их числе - об увеличении в 2024 году пенсий неработающим пенсионерам, который Госдума приняла сегодня в первом чтении", - отметил Володин. Он также подчеркнул, что законодательно обеспечить решение этого вопроса поручил президент России Владимир Путин. "С 1 января 2024 года страховые пенсии по старости вырастут на 7,5 %. Это решение коснется более 32 миллионов граждан. Все необходимые для поддержки пенсионеров средства уже заложены в проекте федерального бюджета. Дополнительные бюджетные расходы на повышение пенсий в 2024 году составят порядка 234 миллиардов рублей", - добавил спикер Госдумы. По словам Володина, в среду, 25 октября, депутаты рассмотрят в первом чтении еще один бюджетообразующий законопроект - об увеличении МРОТ. -0-

https://ria.ru/20231023/stazh-1904278556.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, россия, вячеслав володин, владимир путин, госдума рф