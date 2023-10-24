https://ria.ru/20231024/pensii-1904820381.html

Россиянам рассказали, кто получит полную компенсацию пенсий с ноября

Россиянам рассказали, кто получит полную компенсацию пенсий с ноября - РИА Новости, 24.10.2023

Россиянам рассказали, кто получит полную компенсацию пенсий с ноября

Военные пенсионеры, участвующие в спецоперации, с ноября получат полную компенсацию пенсий за выслугу лет в дополнение к другим выплатам, рассказала в интервью... РИА Новости, 24.10.2023

2023-10-24T02:15

2023-10-24T02:15

2023-10-24T02:15

специальная военная операция на украине

общество

россия

юлия финогенова

рэу имени г. в. плеханова

пенсии

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МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Военные пенсионеры, участвующие в спецоперации, с ноября получат полную компенсацию пенсий за выслугу лет в дополнение к другим выплатам, рассказала в интервью агентству “Прайм” профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Финогенова.“Однако речь идет не о возобновлении выплаты пенсии, а именно о выплате компенсации в аналогичном размере. Она будет выплачиваться с ноября автоматически”, — отметила Финогенова.Она подчеркнула, что это касается ста процентов пенсий с момента повторного поступления на службу этой категории военных и приостановки выплат.Согласно ФЗ № 4468-1 от 12 февраля 1993 года, пенсионные выплаты военным пенсионерам, которые снова поступают на службу в российские войска, МВД, Росгвардию и другие силовые ведомства, приостанавливаются.В сентябре этого года президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому военные пенсионеры, призванные на службу в рамках мобилизации, помимо основных выплат смогут получать денежную компенсацию, равную размеру их пенсий.

https://ria.ru/20230811/pravitelstvo-1889619533.html

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общество, россия, юлия финогенова, рэу имени г. в. плеханова, пенсии