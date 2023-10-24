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Россиянам рассказали, кто получит полную компенсацию пенсий с ноября - РИА Новости, 24.10.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
02:15 24.10.2023
https://ria.ru/20231024/pensii-1904820381.html
Россиянам рассказали, кто получит полную компенсацию пенсий с ноября
Россиянам рассказали, кто получит полную компенсацию пенсий с ноября - РИА Новости, 24.10.2023
Россиянам рассказали, кто получит полную компенсацию пенсий с ноября
Военные пенсионеры, участвующие в спецоперации, с ноября получат полную компенсацию пенсий за выслугу лет в дополнение к другим выплатам, рассказала в интервью... РИА Новости, 24.10.2023
2023-10-24T02:15
2023-10-24T02:15
специальная военная операция на украине
общество
россия
юлия финогенова
рэу имени г. в. плеханова
пенсии
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МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Военные пенсионеры, участвующие в спецоперации, с ноября получат полную компенсацию пенсий за выслугу лет в дополнение к другим выплатам, рассказала в интервью агентству “Прайм” профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Финогенова.“Однако речь идет не о возобновлении выплаты пенсии, а именно о выплате компенсации в аналогичном размере. Она будет выплачиваться с ноября автоматически”, — отметила Финогенова.Она подчеркнула, что это касается ста процентов пенсий с момента повторного поступления на службу этой категории военных и приостановки выплат.Согласно ФЗ № 4468-1 от 12 февраля 1993 года, пенсионные выплаты военным пенсионерам, которые снова поступают на службу в российские войска, МВД, Росгвардию и другие силовые ведомства, приостанавливаются.В сентябре этого года президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому военные пенсионеры, призванные на службу в рамках мобилизации, помимо основных выплат смогут получать денежную компенсацию, равную размеру их пенсий.
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общество, россия, юлия финогенова, рэу имени г. в. плеханова, пенсии
Специальная военная операция на Украине, Общество, Россия, Юлия Финогенова, РЭУ имени Г. В. Плеханова, Пенсии
Россиянам рассказали, кто получит полную компенсацию пенсий с ноября

Эксперт Финогенова: компенсация пенсий военным пенсионерам на СВО будет в ноябре

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкРубли
Рубли - РИА Новости, 1920, 24.10.2023
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Военные пенсионеры, участвующие в спецоперации, с ноября получат полную компенсацию пенсий за выслугу лет в дополнение к другим выплатам, рассказала в интервью агентству “Прайм” профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Финогенова.
«
“Однако речь идет не о возобновлении выплаты пенсии, а именно о выплате компенсации в аналогичном размере. Она будет выплачиваться с ноября автоматически”, — отметила Финогенова.
Она подчеркнула, что это касается ста процентов пенсий с момента повторного поступления на службу этой категории военных и приостановки выплат.
Согласно ФЗ № 4468-1 от 12 февраля 1993 года, пенсионные выплаты военным пенсионерам, которые снова поступают на службу в российские войска, МВД, Росгвардию и другие силовые ведомства, приостанавливаются.
В сентябре этого года президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому военные пенсионеры, призванные на службу в рамках мобилизации, помимо основных выплат смогут получать денежную компенсацию, равную размеру их пенсий.
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Специальная военная операция на УкраинеОбществоРоссияЮлия ФиногеноваРЭУ имени Г. В. ПлехановаПенсии
 
 
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