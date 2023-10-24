https://ria.ru/20231024/pediatry-1904958011.html

Подмосковных педиатров научили управлять своими эмоциями

Подмосковных педиатров научили управлять своими эмоциями - РИА Новости, 24.10.2023

Подмосковных педиатров научили управлять своими эмоциями

Молодые детские врачи из Московской области прошли тренинг по эмоциональному интеллекту, первое мероприятие прошло в минувшие выходные, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 24.10.2023

2023-10-24T15:53

2023-10-24T15:53

2023-10-24T15:53

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

врачи

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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Молодые детские врачи из Московской области прошли тренинг по эмоциональному интеллекту, первое мероприятие прошло в минувшие выходные, сообщает пресс-служба Минздрава региона. В регионе уже второй год работает союз молодых врачей Подмосковья. Данная организация позволяет развить профессиональный и творческий потенциал молодых специалистов, создать условия для социальной адаптации и прочее. Директор НИКИ детства Нисо Одинаева отметила, что в минувшие выходные в учебном центре провели первый тренинг на тему "Эмоциональный интеллект врача". В рамках тренинга молодые специалисты учились правильно распределять свое время в течение рабочего дня, оставаясь при этом в ресурсе, находить общий язык с маленькими пациентами и их родителями, принимать обдуманные решения. "На тренинге врачи под руководством психолога познакомились с миром эмоций, развивали навыки осознанности, учились понимать чувственный мир пациента, узнали, как развивать эмпатию и оказывать влияние на эмоциональное состояние пациента", - сказала Одинаева, ее слова приводит пресс-служба. В ведомстве уточнили, что союз молодых врачей региона также организовал журнальный клуб. Там молодые врачи собираются и обсуждают последние статьи, методические и клинические рекомендации и многое другое. Также НИКИ детства организовал курсы английского языка для молодых врачей.

https://ria.ru/20231024/podmoskove-1904867794.html

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье), врачи