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Подмосковных педиатров научили управлять своими эмоциями - РИА Новости, 24.10.2023
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Новости Подмосковья
 
15:53 24.10.2023
https://ria.ru/20231024/pediatry-1904958011.html
Подмосковных педиатров научили управлять своими эмоциями
Подмосковных педиатров научили управлять своими эмоциями - РИА Новости, 24.10.2023
Подмосковных педиатров научили управлять своими эмоциями
Молодые детские врачи из Московской области прошли тренинг по эмоциональному интеллекту, первое мероприятие прошло в минувшие выходные, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 24.10.2023
2023-10-24T15:53
2023-10-24T15:53
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
врачи
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Молодые детские врачи из Московской области прошли тренинг по эмоциональному интеллекту, первое мероприятие прошло в минувшие выходные, сообщает пресс-служба Минздрава региона. В регионе уже второй год работает союз молодых врачей Подмосковья. Данная организация позволяет развить профессиональный и творческий потенциал молодых специалистов, создать условия для социальной адаптации и прочее. Директор НИКИ детства Нисо Одинаева отметила, что в минувшие выходные в учебном центре провели первый тренинг на тему "Эмоциональный интеллект врача". В рамках тренинга молодые специалисты учились правильно распределять свое время в течение рабочего дня, оставаясь при этом в ресурсе, находить общий язык с маленькими пациентами и их родителями, принимать обдуманные решения. "На тренинге врачи под руководством психолога познакомились с миром эмоций, развивали навыки осознанности, учились понимать чувственный мир пациента, узнали, как развивать эмпатию и оказывать влияние на эмоциональное состояние пациента", - сказала Одинаева, ее слова приводит пресс-служба. В ведомстве уточнили, что союз молодых врачей региона также организовал журнальный клуб. Там молодые врачи собираются и обсуждают последние статьи, методические и клинические рекомендации и многое другое. Также НИКИ детства организовал курсы английского языка для молодых врачей.
https://ria.ru/20231024/podmoskove-1904867794.html
московская область (подмосковье)
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московская область (подмосковье), врачи
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), врачи

Подмосковных педиатров научили управлять своими эмоциями

© Фото : пресс-служба министерства здравоохранения Московской областиПодмосковных педиатров научили управлять своими эмоциями
Подмосковных педиатров научили управлять своими эмоциями - РИА Новости, 1920, 24.10.2023
© Фото : пресс-служба министерства здравоохранения Московской области
Подмосковных педиатров научили управлять своими эмоциями
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Молодые детские врачи из Московской области прошли тренинг по эмоциональному интеллекту, первое мероприятие прошло в минувшие выходные, сообщает пресс-служба Минздрава региона.
В регионе уже второй год работает союз молодых врачей Подмосковья. Данная организация позволяет развить профессиональный и творческий потенциал молодых специалистов, создать условия для социальной адаптации и прочее.
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Директор НИКИ детства Нисо Одинаева отметила, что в минувшие выходные в учебном центре провели первый тренинг на тему "Эмоциональный интеллект врача". В рамках тренинга молодые специалисты учились правильно распределять свое время в течение рабочего дня, оставаясь при этом в ресурсе, находить общий язык с маленькими пациентами и их родителями, принимать обдуманные решения.
"На тренинге врачи под руководством психолога познакомились с миром эмоций, развивали навыки осознанности, учились понимать чувственный мир пациента, узнали, как развивать эмпатию и оказывать влияние на эмоциональное состояние пациента", - сказала Одинаева, ее слова приводит пресс-служба.
В ведомстве уточнили, что союз молодых врачей региона также организовал журнальный клуб. Там молодые врачи собираются и обсуждают последние статьи, методические и клинические рекомендации и многое другое. Также НИКИ детства организовал курсы английского языка для молодых врачей.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)врачи
 
 
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