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Саратовский "серебряный" волонтер собрал 11 печек-"буржуек" для бойцов СВО - РИА Новости, 24.10.2023
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18:10 24.10.2023 (обновлено: 18:36 24.10.2023)
https://ria.ru/20231024/pechki-1905002198.html
Саратовский "серебряный" волонтер собрал 11 печек-"буржуек" для бойцов СВО
Саратовский "серебряный" волонтер собрал 11 печек-"буржуек" для бойцов СВО - РИА Новости, 24.10.2023
Саратовский "серебряный" волонтер собрал 11 печек-"буржуек" для бойцов СВО
"Серебряный" волонтер Николай Батов в райцентре Лысые Горы Саратовской области собрал 11 печей, называемых "буржуйками", для передачи бойцам в зону проведения... РИА Новости, 24.10.2023
2023-10-24T18:10
2023-10-24T18:36
надежные люди
общество
саратовская область
лысогорский район
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САРАТОВ, 24 окт - РИА Новости. "Серебряный" волонтер Николай Батов в райцентре Лысые Горы Саратовской области собрал 11 печей, называемых "буржуйками", для передачи бойцам в зону проведения специальной военной операции, сообщило министерства информации и массовых коммуникаций региона в Telegram-канале "Время Саратовское". "Серебряный" волонтер из Лысогорского района Николай Батов продолжает изготавливать печи-буржуйки для солдат, принимающих участие в СВО. Десять печей уже согревают наших ребят на передовой. Готова и одиннадцатая буржуйка, которая с первой возможностью отправится бойцам. Печи, сделанные с душой, мастер подписывает словами поддержки", - говорится в сообщении министерства."Серебряное" волонтерство помогает людям старшего возраста вести активный образ жизни, общаться и помогать тем, кому необходима помощь
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саратовская область
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общество, саратовская область, лысогорский район
Надежные люди, Общество, Саратовская область, Лысогорский район
Саратовский "серебряный" волонтер собрал 11 печек-"буржуек" для бойцов СВО

"Серебряный" волонтер из Саратовской области собрал 11 "буржуек" для бойцов СВО

© Фото : Время Саратовское Z/TelegramВолонтер из Лысогорского района Николай Батов изготавливает печи-буржуйки для солдат, принимающих участие в СВО
Волонтер из Лысогорского района Николай Батов изготавливает печи-буржуйки для солдат, принимающих участие в СВО - РИА Новости, 1920, 24.10.2023
© Фото : Время Саратовское Z/Telegram
Волонтер из Лысогорского района Николай Батов изготавливает печи-буржуйки для солдат, принимающих участие в СВО
Читать ria.ru в
САРАТОВ, 24 окт - РИА Новости. "Серебряный" волонтер Николай Батов в райцентре Лысые Горы Саратовской области собрал 11 печей, называемых "буржуйками", для передачи бойцам в зону проведения специальной военной операции, сообщило министерства информации и массовых коммуникаций региона в Telegram-канале "Время Саратовское".
«
"Серебряный" волонтер из Лысогорского района Николай Батов продолжает изготавливать печи-буржуйки для солдат, принимающих участие в СВО. Десять печей уже согревают наших ребят на передовой. Готова и одиннадцатая буржуйка, которая с первой возможностью отправится бойцам. Печи, сделанные с душой, мастер подписывает словами поддержки", - говорится в сообщении министерства.
"Серебряное" волонтерство помогает людям старшего возраста вести активный образ жизни, общаться и помогать тем, кому необходима помощь
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