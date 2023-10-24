Саратовский "серебряный" волонтер собрал 11 печек-"буржуек" для бойцов СВО
"Серебряный" волонтер из Саратовской области собрал 11 "буржуек" для бойцов СВО
© Фото : Время Саратовское Z/TelegramВолонтер из Лысогорского района Николай Батов изготавливает печи-буржуйки для солдат, принимающих участие в СВО
Волонтер из Лысогорского района Николай Батов изготавливает печи-буржуйки для солдат, принимающих участие в СВО
САРАТОВ, 24 окт - РИА Новости. "Серебряный" волонтер Николай Батов в райцентре Лысые Горы Саратовской области собрал 11 печей, называемых "буржуйками", для передачи бойцам в зону проведения специальной военной операции, сообщило министерства информации и массовых коммуникаций региона в Telegram-канале "Время Саратовское".
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"Серебряный" волонтер из Лысогорского района Николай Батов продолжает изготавливать печи-буржуйки для солдат, принимающих участие в СВО. Десять печей уже согревают наших ребят на передовой. Готова и одиннадцатая буржуйка, которая с первой возможностью отправится бойцам. Печи, сделанные с душой, мастер подписывает словами поддержки", - говорится в сообщении министерства.
"Серебряное" волонтерство помогает людям старшего возраста вести активный образ жизни, общаться и помогать тем, кому необходима помощь