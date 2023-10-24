https://ria.ru/20231024/pechki-1905002198.html

Саратовский "серебряный" волонтер собрал 11 печек-"буржуек" для бойцов СВО

Саратовский "серебряный" волонтер собрал 11 печек-"буржуек" для бойцов СВО - РИА Новости, 24.10.2023

Саратовский "серебряный" волонтер собрал 11 печек-"буржуек" для бойцов СВО

"Серебряный" волонтер Николай Батов в райцентре Лысые Горы Саратовской области собрал 11 печей, называемых "буржуйками", для передачи бойцам в зону проведения... РИА Новости, 24.10.2023

2023-10-24T18:10

2023-10-24T18:10

2023-10-24T18:36

надежные люди

общество

саратовская область

лысогорский район

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САРАТОВ, 24 окт - РИА Новости. "Серебряный" волонтер Николай Батов в райцентре Лысые Горы Саратовской области собрал 11 печей, называемых "буржуйками", для передачи бойцам в зону проведения специальной военной операции, сообщило министерства информации и массовых коммуникаций региона в Telegram-канале "Время Саратовское". "Серебряный" волонтер из Лысогорского района Николай Батов продолжает изготавливать печи-буржуйки для солдат, принимающих участие в СВО. Десять печей уже согревают наших ребят на передовой. Готова и одиннадцатая буржуйка, которая с первой возможностью отправится бойцам. Печи, сделанные с душой, мастер подписывает словами поддержки", - говорится в сообщении министерства."Серебряное" волонтерство помогает людям старшего возраста вести активный образ жизни, общаться и помогать тем, кому необходима помощь

https://ria.ru/20231017/detektory-1903363255.html

саратовская область

лысогорский район

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, саратовская область, лысогорский район