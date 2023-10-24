https://ria.ru/20231024/pashinyan-1904965071.html
Пашинян получил одну из высших наград Ватикана
Пашинян получил одну из высших наград Ватикана - РИА Новости, 24.10.2023
Пашинян получил одну из высших наград Ватикана
Папа Римский Франциск наградил премьер-министра Армении Никола Пашиняна одной из высших наград Ватикана - орденом Пия IX, сообщили в пресс-службе армянского... РИА Новости, 24.10.2023
2023-10-24T16:14
2023-10-24T16:14
2023-10-24T16:14
армения
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франциск (хорхе марио бергольо)
никол пашинян
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ЕРЕВАН, 24 окт - РИА Новости. Папа Римский Франциск наградил премьер-министра Армении Никола Пашиняна одной из высших наград Ватикана - орденом Пия IX, сообщили в пресс-службе армянского кабмина. Отмечается, что награду главе правительства Армении вручил завершивший свою миссию в республике апостольский нунций архиепископ Жозе Авелину Беттанкур. "За вклад в укрепление связей между Арменией и Святым Престолом архиепископ Беттанкур от имени папы Франциска вручил премьер-министру Пашиняну одну из высших наград Святого Престола – Большой крест ордена Пия IX", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительства. По данным пресс-службы, премьер-министр поблагодарил за высокую оценку и подчеркнул заинтересованность правительства Армении в последовательном развитии связей с Ватиканом. Пашинян пожелал архиепископу Беттанкуру успехов в его дальнейшей деятельности.
https://ria.ru/20231015/rimskiy-1902897741.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
армения, ватикан, франциск (хорхе марио бергольо), никол пашинян, в мире
Армения, Ватикан, Франциск (Хорхе Марио Бергольо), Никол Пашинян, В мире
Пашинян получил одну из высших наград Ватикана
Папа Франциск удостоил Пашиняна Большого креста ордена Пия Девятого
ЕРЕВАН, 24 окт - РИА Новости. Папа Римский Франциск наградил премьер-министра Армении Никола Пашиняна одной из высших наград Ватикана - орденом Пия IX, сообщили в пресс-службе армянского кабмина.
Отмечается, что награду главе правительства Армении вручил завершивший свою миссию в республике апостольский нунций архиепископ Жозе Авелину Беттанкур.
"За вклад в укрепление связей между Арменией и Святым Престолом архиепископ Беттанкур от имени папы Франциска вручил премьер-министру Пашиняну одну из высших наград Святого Престола – Большой крест ордена Пия IX", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительства.
По данным пресс-службы, премьер-министр поблагодарил за высокую оценку и подчеркнул заинтересованность правительства Армении в последовательном развитии связей с Ватиканом. Пашинян пожелал архиепископу Беттанкуру успехов в его дальнейшей деятельности.
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