https://ria.ru/20231024/pashinyan-1904965071.html

Пашинян получил одну из высших наград Ватикана

Пашинян получил одну из высших наград Ватикана - РИА Новости, 24.10.2023

Пашинян получил одну из высших наград Ватикана

Папа Римский Франциск наградил премьер-министра Армении Никола Пашиняна одной из высших наград Ватикана - орденом Пия IX, сообщили в пресс-службе армянского... РИА Новости, 24.10.2023

2023-10-24T16:14

2023-10-24T16:14

2023-10-24T16:14

армения

ватикан

франциск (хорхе марио бергольо)

никол пашинян

в мире

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ЕРЕВАН, 24 окт - РИА Новости. Папа Римский Франциск наградил премьер-министра Армении Никола Пашиняна одной из высших наград Ватикана - орденом Пия IX, сообщили в пресс-службе армянского кабмина. Отмечается, что награду главе правительства Армении вручил завершивший свою миссию в республике апостольский нунций архиепископ Жозе Авелину Беттанкур. "За вклад в укрепление связей между Арменией и Святым Престолом архиепископ Беттанкур от имени папы Франциска вручил премьер-министру Пашиняну одну из высших наград Святого Престола – Большой крест ордена Пия IX", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительства. По данным пресс-службы, премьер-министр поблагодарил за высокую оценку и подчеркнул заинтересованность правительства Армении в последовательном развитии связей с Ватиканом. Пашинян пожелал архиепископу Беттанкуру успехов в его дальнейшей деятельности.

https://ria.ru/20231015/rimskiy-1902897741.html

армения

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Кирилл Волков

армения, ватикан, франциск (хорхе марио бергольо), никол пашинян, в мире