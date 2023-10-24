https://ria.ru/20231024/palestina-1904909365.html

Эмир Катара призвал не игнорировать оккупацию палестинских земель

Эмир Катара призвал не игнорировать оккупацию палестинских земель - РИА Новости, 24.10.2023

Эмир Катара призвал не игнорировать оккупацию палестинских земель

Мир и безопасность для Палестины и Израиля возможны только при наличии справедливого решения палестинского вопроса, недопустимо продолжать игнорировать... РИА Новости, 24.10.2023

2023-10-24T13:25

2023-10-24T13:25

2023-10-24T13:28

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ДОХА, 24 окт - РИА Новости. Мир и безопасность для Палестины и Израиля возможны только при наличии справедливого решения палестинского вопроса, недопустимо продолжать игнорировать реальность, связанную с оккупацией палестинских земель, написал во вторник эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани в социальной сети Х. "Мир и безопасность для двух народов возможны только при справедливом решении палестинского вопроса. Недопустимо продолжать игнорировать реальность, связанную с оккупацией палестинских земель, блокадой сектора Газа и незаконными еврейскими поселениями", - отметил он. "Мы говорим "хватит", и недопустимо давать безусловный "зелёный свет" и неограниченный отпуск Израилю для совершения убийств", - добавил Аль Тани. Эмир Катара подчеркнул, что в современном мире "нельзя допускать, чтобы отключение воды, невозможность использования медикаментов и отсутствие доступа к продуктам питания использовались в качестве оружия против целого народа". В связи с нынешним кризисом на Ближнем Востоке он призвал к "принятию действительно серьезной региональной и международной позиции против этой опасной эскалации, которая угрожает безопасности региона и мира". По его словам, Катар является посредником в международных конфликтах, которому доверяют, и будет продолжать эту миссию в соответствии с представлениями о цивилизованном подходе в урегулировании конфликтов. Ранее палестинское движение ХАМАС заявляло об участии катарских посредников в передаче израильским властям четырех захваченных ими заложников. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: была приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа превысило 5 тысяч человек, свыше 15 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.

https://ria.ru/20231023/izrail-1904521985.html

https://ria.ru/20231020/voyna-1903961675.html

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в мире, израиль, катар, россия, тамим бен хамад аль тани, владимир путин, оон, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году