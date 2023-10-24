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В Сочи оштрафовали пьяного отца, посадившего за руль 11-летнего сына - РИА Новости, 24.10.2023
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19:37 24.10.2023
https://ria.ru/20231024/otets-1905024723.html
В Сочи оштрафовали пьяного отца, посадившего за руль 11-летнего сына
В Сочи оштрафовали пьяного отца, посадившего за руль 11-летнего сына - РИА Новости, 24.10.2023
В Сочи оштрафовали пьяного отца, посадившего за руль 11-летнего сына
Мужчина в Сочи посадил за руль своего 11-летнего ребенка, потому что не смог управлять автомобилем, находясь в состоянии алкогольного опьянения, за это он... РИА Новости, 24.10.2023
2023-10-24T19:37
2023-10-24T19:37
происшествия
авто
краснодарский край
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россия
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СОЧИ, 24 окт - РИА Новости. Мужчина в Сочи посадил за руль своего 11-летнего ребенка, потому что не смог управлять автомобилем, находясь в состоянии алкогольного опьянения, за это он заплатит штраф 30 тысяч рублей, сообщает пресс-служба ГУМВД России по Краснодарскому краю. Правоохранителям установлено, что 38-летний мужчина, передав управление автомобилем своему сыну, сел рядом на пассажирском сидении. Как пояснил сотрудникам Госавтоинспекции отец мальчика, он усадил ребенка за руль, потому что был пьян. "В отношении отца составлен административный материал по ч.3 ст.12.7 КоАП РФ "Передача управления транспортным средством лицу, заведомо не имеющему права управления транспортным средством". Теперь он заплатит штраф 30 тысяч рублей", - говорится в сообщении Telegram-канала регионального главка МВД России. Отмечается, что сейчас автомобиль мужчины находится на специальной стоянке. "Информация по данному факту передана в комиссию ПДН (по делам несовершеннолетних - ред.) для рассмотрения и принятия мер, а также в образовательное учреждение для проведения профилактической работы", - сказали в ведомстве.
https://ria.ru/20231024/proisshestvie-1904921223.html
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происшествия, авто, краснодарский край, сочи, россия
Происшествия, Авто, Краснодарский край, Сочи, Россия
В Сочи оштрафовали пьяного отца, посадившего за руль 11-летнего сына

В Сочи оштрафовали пьяного отца, посадившего за руль своего 11-летнего сына

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПолицейские у фургона
Полицейские у фургона - РИА Новости, 1920, 24.10.2023
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Полицейские у фургона . Архивное фото
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СОЧИ, 24 окт - РИА Новости. Мужчина в Сочи посадил за руль своего 11-летнего ребенка, потому что не смог управлять автомобилем, находясь в состоянии алкогольного опьянения, за это он заплатит штраф 30 тысяч рублей, сообщает пресс-служба ГУМВД России по Краснодарскому краю.
Правоохранителям установлено, что 38-летний мужчина, передав управление автомобилем своему сыну, сел рядом на пассажирском сидении. Как пояснил сотрудникам Госавтоинспекции отец мальчика, он усадил ребенка за руль, потому что был пьян.
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«
"В отношении отца составлен административный материал по ч.3 ст.12.7 КоАП РФ "Передача управления транспортным средством лицу, заведомо не имеющему права управления транспортным средством". Теперь он заплатит штраф 30 тысяч рублей", - говорится в сообщении Telegram-канала регионального главка МВД России.
Отмечается, что сейчас автомобиль мужчины находится на специальной стоянке. "Информация по данному факту передана в комиссию ПДН (по делам несовершеннолетних - ред.) для рассмотрения и принятия мер, а также в образовательное учреждение для проведения профилактической работы", - сказали в ведомстве.
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