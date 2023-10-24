https://ria.ru/20231024/orban-1904850465.html
Трамп назвал Орбана лидером Турции
Трамп назвал Орбана лидером Турции - РИА Новости, 24.10.2023
Трамп назвал Орбана лидером Турции
Бывший президент США Дональд Трамп назвал премьер-министра Венгрии Виктора Орбана лидером Турции. РИА Новости, 24.10.2023
2023-10-24T09:42
2023-10-24T09:42
2023-10-24T10:23
в мире
сша
турция
венгрия
виктор орбан
дональд трамп
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МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп назвал премьер-министра Венгрии Виктора Орбана лидером Турции. "Есть такой человек, Виктор Орбан, кто-нибудь когда-нибудь слышал о нем? Он, наверное, один из сильнейших лидеров в мире. Он лидер Турции", — сказал Трамп на митинге сторонников в штате Нью-Гемпшир, трансляция велась на YouTube-канале медиакомпании RSBN. Ранее Орбан поддержал экс-президента США Дональда Трампа, которому предъявили обвинения. В апреле венгерский премьер также выражал поддержку американскому экс-президенту перед предъявлением ему судебных обвинений. Орбан, в частности, разместил совместную фотографию с Трампом, сделанную в августе 2022 года в имении экс-президента США в Бедминстере, штат Нью-Джерси, перед выступлением премьера Венгрии на открытии Конференции консервативных политических действий (CPAC) в Далласе по приглашению Трампа.
https://ria.ru/20231024/tramp-1904824661.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, турция, венгрия, виктор орбан, дональд трамп
В мире, США, Турция, Венгрия, Виктор Орбан, Дональд Трамп
Трамп назвал Орбана лидером Турции
Экс-президент США Трамп назвал премьера Венгрии Орбана лидером Турции