https://ria.ru/20231024/orban-1904850465.html

Трамп назвал Орбана лидером Турции

Трамп назвал Орбана лидером Турции - РИА Новости, 24.10.2023

Трамп назвал Орбана лидером Турции

Бывший президент США Дональд Трамп назвал премьер-министра Венгрии Виктора Орбана лидером Турции. РИА Новости, 24.10.2023

2023-10-24T09:42

2023-10-24T09:42

2023-10-24T10:23

в мире

сша

турция

венгрия

виктор орбан

дональд трамп

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МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп назвал премьер-министра Венгрии Виктора Орбана лидером Турции. "Есть такой человек, Виктор Орбан, кто-нибудь когда-нибудь слышал о нем? Он, наверное, один из сильнейших лидеров в мире. Он лидер Турции", — сказал Трамп на митинге сторонников в штате Нью-Гемпшир, трансляция велась на YouTube-канале медиакомпании RSBN. Ранее Орбан поддержал экс-президента США Дональда Трампа, которому предъявили обвинения. В апреле венгерский премьер также выражал поддержку американскому экс-президенту перед предъявлением ему судебных обвинений. Орбан, в частности, разместил совместную фотографию с Трампом, сделанную в августе 2022 года в имении экс-президента США в Бедминстере, штат Нью-Джерси, перед выступлением премьера Венгрии на открытии Конференции консервативных политических действий (CPAC) в Далласе по приглашению Трампа.

https://ria.ru/20231024/tramp-1904824661.html

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турция

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Варвара Скокшина

в мире, сша, турция, венгрия, виктор орбан, дональд трамп