https://ria.ru/20231024/operatsiya-1905039701.html

МИД Израиля рассказал, почему ЦАХАЛ откладывает наземную операцию в Газе

МИД Израиля рассказал, почему ЦАХАЛ откладывает наземную операцию в Газе - РИА Новости, 24.10.2023

МИД Израиля рассказал, почему ЦАХАЛ откладывает наземную операцию в Газе

Армия обороны Израиля откладывает начало полномасштабной наземной операции в секторе Газа из-за возможных "смертельных ловушек", сообщил замдиректора по... РИА Новости, 24.10.2023

2023-10-24T21:27

2023-10-24T21:27

2023-10-24T21:27

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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Армия обороны Израиля откладывает начало полномасштабной наземной операции в секторе Газа из-за возможных "смертельных ловушек", сообщил замдиректора по общественным связям МИД Израиля Эммануэль Нахшон. "Мы знаем, что если бы мы (армия Израиля - ред.) вошли в сектор Газа на первый, второй или третий день (после атаки ХАМАС 7 октября - ред.), то мы могли бы попасть в смертельные ловушки, и это также могло бы означать существенные потери среди израильских солдат", - заявил на пресс-конференции в Сдероте дипломат, слова которого приводит телеканал Sky News. По словам дипломата, вооруженные силы Израиля не торопятся с началом полномасштабной операции, поскольку сначала солдат необходимо подготовить к "такой уникальной ситуации". Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа превысило 5 тысяч человек, свыше 15 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.

https://ria.ru/20231024/gaza-1904880131.html

https://ria.ru/20231024/izrail-1905037921.html

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в мире, израиль, россия, сдерот, владимир путин, эммануэль нахшон, оон, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году