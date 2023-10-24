https://ria.ru/20231024/oon-1904825307.html
Представитель России в комитете ГА ООН рассказал о нарушениях Киева
Представитель России в комитете ГА ООН рассказал о нарушениях Киева - РИА Новости, 24.10.2023
Представитель России в комитете ГА ООН рассказал о нарушениях Киева
ВСУ нарушают Конвенцию о негуманном оружии, а также Конвенцию о запрещении применения, накопления запасов, производства и передачи противопехотных мин и об их... РИА Новости, 24.10.2023
2023-10-24T01:41
2023-10-24T01:41
2023-10-24T01:43
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ООН, 24 окт – РИА Новости. ВСУ нарушают Конвенцию о негуманном оружии, а также Конвенцию о запрещении применения, накопления запасов, производства и передачи противопехотных мин и об их уничтожении (Оттавская конвенция), заявил на заседании Первого комитета ГА ООН замглавы делегации РФ, заместитель постоянного представителя России в Женеве Андрей Белоусов По его словам, количество ежедневных нарушений украинскими формированиями норм и принципов международного гуманитарного права, в том числе размещение тяжелого вооружения в жилых зонах, использование гражданских лиц в качестве живого щита и объектов гражданской инфраструктуры в военных целях "свидетельствуют об абсолютно осознанном применении антигуманной тактики ведения боя в нарушение международного гуманитарного права". "Фиксируем факты целенаправленного минирования украинскими вооруженными формированиями объектов гражданской инфраструктуры. Наиболее вопиющий пример – минирование противопехотными минами ПФМ-1 "Лепесток" целого ряда населенных пунктов и городов Донбасса. Причем делается это с применением кассетных боеприпасов, поставляемых США", - сказал Белоусов. "Все выше перечисленное является прямым нарушением базовых положений международного гуманитарного права, включая дополненный протокол 2 Конвенции о негуманном оружии… Одновременно Киев нарушает и Оттавскую противоминную конвенцию, участником которой является с 2006 года", - подчеркнул он. Как отметил дипломат, согласно данным ООН, в рамках обязательства по данной конвенции Киев должен был уничтожить более 6,5 миллиона мин различных типов. "Однако реальность показывает, что данное уничтожение было осуществлено лишь на бумаге", - подчеркнул он. "Призываем государства-члены ООН воздействовать на украинские власти и принять эффективные меры в целях соблюдения киевским режимом международных обязательств и недопущения тяжелых гуманитарных последствий его действий для гражданского населения", - заключил он.
https://ria.ru/20231023/oon-1904784471.html
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в мире, россия, женева (город), андрей белоусов, вооруженные силы украины, оон, киев
В мире, Россия, Женева (город), Андрей Белоусов, Вооруженные силы Украины, ООН, Киев
Представитель России в комитете ГА ООН рассказал о нарушениях Киева
Представитель России в ООН Белоусов рассказал о нарушениях конвенции Киевом
ООН, 24 окт – РИА Новости. ВСУ нарушают Конвенцию о негуманном оружии, а также Конвенцию о запрещении применения, накопления запасов, производства и передачи противопехотных мин и об их уничтожении (Оттавская конвенция), заявил на заседании Первого комитета ГА ООН замглавы делегации РФ, заместитель постоянного представителя России в Женеве Андрей Белоусов
По его словам, количество ежедневных нарушений украинскими формированиями норм и принципов международного гуманитарного права, в том числе размещение тяжелого вооружения в жилых зонах, использование гражданских лиц в качестве живого щита и объектов гражданской инфраструктуры в военных целях "свидетельствуют об абсолютно осознанном применении антигуманной тактики ведения боя в нарушение международного гуманитарного права".
"Фиксируем факты целенаправленного минирования украинскими вооруженными формированиями объектов гражданской инфраструктуры. Наиболее вопиющий пример – минирование противопехотными минами ПФМ-1 "Лепесток" целого ряда населенных пунктов и городов Донбасса
. Причем делается это с применением кассетных боеприпасов, поставляемых США", - сказал Белоусов.
"Все выше перечисленное является прямым нарушением базовых положений международного гуманитарного права, включая дополненный протокол 2 Конвенции о негуманном оружии… Одновременно Киев
нарушает и Оттавскую противоминную конвенцию, участником которой является с 2006 года", - подчеркнул он.
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Как отметил дипломат, согласно данным ООН, в рамках обязательства по данной конвенции Киев должен был уничтожить более 6,5 миллиона мин различных типов. "Однако реальность показывает, что данное уничтожение было осуществлено лишь на бумаге", - подчеркнул он.
"Призываем государства-члены ООН воздействовать на украинские власти и принять эффективные меры в целях соблюдения киевским режимом международных обязательств и недопущения тяжелых гуманитарных последствий его действий для гражданского населения", - заключил он.
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