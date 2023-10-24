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В Совбезе ООН пройдет заседание по ближневосточному урегулированию - РИА Новости, 24.10.2023
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00:11 24.10.2023 (обновлено: 00:41 24.10.2023)
https://ria.ru/20231024/oon-1904820531.html
В Совбезе ООН пройдет заседание по ближневосточному урегулированию
В Совбезе ООН пройдет заседание по ближневосточному урегулированию - РИА Новости, 24.10.2023
В Совбезе ООН пройдет заседание по ближневосточному урегулированию
Ежемесячное заседание СБ ООН, посвященное палестино-израильскому конфликту, пройдет во вторник, ожидается приезд ряда министров, в том числе глав МИД Израиля и... РИА Новости, 24.10.2023
2023-10-24T00:11
2023-10-24T00:41
в мире
израиль
россия
сша
петер сийярто
рияд аль-малики
линда томас-гринфилд
хамас
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ООН, 24 окт – РИА Новости. Ежемесячное заседание СБ ООН, посвященное палестино-израильскому конфликту, пройдет во вторник, ожидается приезд ряда министров, в том числе глав МИД Израиля и Палестины. Заседание пройдет в формате так называемых "открытых дебатов". Это значит, что в нем смогут принять участие не только 15 членов Совбеза, но все пожелавшие страны ООН. Уже известно, что ряд стран решили прислать своих министров иностранных дел для участия в этой встрече. В том числе планируется участие главы МИД Израиля Эли Коэна, министра иностранных дел Палестины Рияда аль-Малики. Ожидаются также министры ряда арабских стран. Председательствовать на заседании будет глава МИД Бразилии Мауру Виэйра. Планируется участие и ряда европейских министров – будет, в том числе глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Ранее США подготовили проект резолюции по ситуации вокруг Израиля и Палестины, осуждающий ХАМАС, признающий право Израиля на самооборону, но не призывающий к прекращению огня. Как отмечается в проекте, с копией которого удалось ознакомиться РИА Новости, СБ ООН "однозначно отвергает и осуждает чудовищную террористическую атаку, совершенную ХАМАС и другими террористическими группировками, которая происходила в Израиле, начиная с 7 октября". Проект резолюции также подтверждает неотъемлемое право Израиля на индивидуальную и коллективную самооборону. Текст призывает к немедленному и безоговорочному освобождению заложников, "захваченных ХАМАС". Проект также призывает к соблюдению международного гуманитарного права, в том числе к защите гражданского населения. На прошлой неделе СБ ООН не смог принять резолюции России, а вслед затем Бразилии по теме обострения в зоне палестино-израильского конфликта. Проект резолюции РФ призывал к немедленному, устойчивому и соблюдаемому прекращению огня. Однако он не набрал необходимого количества голосов в основном из-за позиции западного лагеря стран, который требовал осуждения палестинского движения ХАМАС в тексте. Документ Бразилии же был заблокирован США, так как, по словам американского постпреда Линды Томас-Гринфилд, проект в том числе не отражал права Израиля на самооборону. Кроме того, глава американской миссии объяснила свой шаг тем, что США якобы "проводят "на земле" тяжелую дипломатическую работу", и Совбез "должен позволить осуществиться этой дипломатии". Постпред РФ при ООН Василий Небензя назвал шаг США лицемерием и заявил, что Вашингтон с самого начала не был заинтересован в принятии резолюции СБ ООН по ситуации вокруг Газы и Израиля. Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский назвал огромным внешнеполитическим провалом США блокировку проекта резолюции Бразилии, призывавшего в том числе отозвать предписание Израиля жителям Газы переместиться с севера на юг сектора Газа.
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в мире, израиль, россия, сша, петер сийярто, рияд аль-малики, линда томас-гринфилд, хамас, совет безопасности оон, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Россия, США, Петер Сийярто, Рияд аль-Малики, Линда Томас-Гринфилд, ХАМАС, Совет Безопасности ООН, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В Совбезе ООН пройдет заседание по ближневосточному урегулированию

Заседание Совбеза ООН по ближневосточному урегулированию пройдет во вторник

© AP Photo / John MinchilloЗаседание Совета безопасности ООН
Заседание Совета безопасности ООН - РИА Новости, 1920, 24.10.2023
© AP Photo / John Minchillo
Заседание Совета безопасности ООН. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 24 окт – РИА Новости. Ежемесячное заседание СБ ООН, посвященное палестино-израильскому конфликту, пройдет во вторник, ожидается приезд ряда министров, в том числе глав МИД Израиля и Палестины.
Заседание пройдет в формате так называемых "открытых дебатов". Это значит, что в нем смогут принять участие не только 15 членов Совбеза, но все пожелавшие страны ООН.
Уже известно, что ряд стран решили прислать своих министров иностранных дел для участия в этой встрече. В том числе планируется участие главы МИД Израиля Эли Коэна, министра иностранных дел Палестины Рияда аль-Малики.
Ожидаются также министры ряда арабских стран. Председательствовать на заседании будет глава МИД Бразилии Мауру Виэйра. Планируется участие и ряда европейских министров – будет, в том числе глава МИД Венгрии Петер Сийярто.
Ранее США подготовили проект резолюции по ситуации вокруг Израиля и Палестины, осуждающий ХАМАС, признающий право Израиля на самооборону, но не призывающий к прекращению огня.
Разрушенные после израильских ударов дома на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 23.10.2023
Операция Израиля в Газе приведет к расширению конфликта, считает эксперт
23 октября, 23:37
Как отмечается в проекте, с копией которого удалось ознакомиться РИА Новости, СБ ООН "однозначно отвергает и осуждает чудовищную террористическую атаку, совершенную ХАМАС и другими террористическими группировками, которая происходила в Израиле, начиная с 7 октября".
Проект резолюции также подтверждает неотъемлемое право Израиля на индивидуальную и коллективную самооборону. Текст призывает к немедленному и безоговорочному освобождению заложников, "захваченных ХАМАС". Проект также призывает к соблюдению международного гуманитарного права, в том числе к защите гражданского населения.
Последствия ударов ХАМАС по Израилю
© AP Photo / Fatima Shbair

Рано утром 7 октября в южной и центральной частях Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги.

Ракетный обстрел территории Израиля со стороны сектора Газа

Рано утром 7 октября в южной и центральной частях Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги.

© AP Photo / Fatima Shbair
1 из 9
© AFP 2023 / AHMAD GHARABLI

По утверждению представителей ХАМАС, они выпустили более пяти тысяч ракет по Израилю.

Последствия ракетного обстрела со стороны сектора Газа в Ашкелоне, Израиль

По утверждению представителей ХАМАС, они выпустили более пяти тысяч ракет по Израилю.

© AFP 2023 / AHMAD GHARABLI
2 из 9
© AP Photo / Tsafrir Abayov

Армия обороны Израиля также сообщила о проникновении бойцов в приграничные районы.

Пожар в Ашкелоне после ракетного обстрела со стороны сектора Газа

Армия обороны Израиля также сообщила о проникновении бойцов в приграничные районы.

© AP Photo / Tsafrir Abayov
3 из 9
© AP Photo / Ohad Zwigenberg

Очевидцы сообщили, что в некоторых населенных пунктах идут уличные бои.

Израильские военные возле Ашкелона

Очевидцы сообщили, что в некоторых населенных пунктах идут уличные бои.

© AP Photo / Ohad Zwigenberg
4 из 9
© AP Photo / Fatima Shbair

В результате противостояния и ракетных ударов пострадали десятки человек.

Ракетный обстрел территории Израиля со стороны сектора Газа

В результате противостояния и ракетных ударов пострадали десятки человек.

© AP Photo / Fatima Shbair
5 из 9
© AP Photo / Ohad Zwigenberg

СМИ сообщили о не менее пяти погибших.

Израильские военные возле Ашкелона

СМИ сообщили о не менее пяти погибших.

© AP Photo / Ohad Zwigenberg
6 из 9
© AFP 2023 / AHMAD GHARABLI

ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля) объявил о режиме готовности к войне, а министр обороны Йоав Галант — о массовом сборе резервистов.

Горящий автомобиль в Ашкелоне после ракетного обстрела со стороны сектора Газа

ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля) объявил о режиме готовности к войне, а министр обороны Йоав Галант — о массовом сборе резервистов.

© AFP 2023 / AHMAD GHARABLI
7 из 9
© AP Photo / Ohad Zwigenberg

В скором времени армия обороны Израиля объявила о начале "контртеррористической" операции "Железные мечи".

Дым на месте взрыва на юге Израиля

В скором времени армия обороны Израиля объявила о начале "контртеррористической" операции "Железные мечи".

© AP Photo / Ohad Zwigenberg
8 из 9
© AP Photo / Tsafrir Abayov

Израильские военные заявили, что наносят удары по сектору Газа и перекрывают дороги вокруг анклава.

Израильские пожарные тушат пожар в Ашкелоне после ракетного обстрела со стороны сектора Газа

Израильские военные заявили, что наносят удары по сектору Газа и перекрывают дороги вокруг анклава.

© AP Photo / Tsafrir Abayov
9 из 9

Рано утром 7 октября в южной и центральной частях Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги.

© AP Photo / Fatima Shbair
1 из 9

По утверждению представителей ХАМАС, они выпустили более пяти тысяч ракет по Израилю.

© AFP 2023 / AHMAD GHARABLI
2 из 9

Армия обороны Израиля также сообщила о проникновении бойцов в приграничные районы.

© AP Photo / Tsafrir Abayov
3 из 9

Очевидцы сообщили, что в некоторых населенных пунктах идут уличные бои.

© AP Photo / Ohad Zwigenberg
4 из 9

В результате противостояния и ракетных ударов пострадали десятки человек.

© AP Photo / Fatima Shbair
5 из 9

СМИ сообщили о не менее пяти погибших.

© AP Photo / Ohad Zwigenberg
6 из 9

ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля) объявил о режиме готовности к войне, а министр обороны Йоав Галант — о массовом сборе резервистов.

© AFP 2023 / AHMAD GHARABLI
7 из 9

В скором времени армия обороны Израиля объявила о начале "контртеррористической" операции "Железные мечи".

© AP Photo / Ohad Zwigenberg
8 из 9

Израильские военные заявили, что наносят удары по сектору Газа и перекрывают дороги вокруг анклава.

© AP Photo / Tsafrir Abayov
9 из 9
На прошлой неделе СБ ООН не смог принять резолюции России, а вслед затем Бразилии по теме обострения в зоне палестино-израильского конфликта. Проект резолюции РФ призывал к немедленному, устойчивому и соблюдаемому прекращению огня. Однако он не набрал необходимого количества голосов в основном из-за позиции западного лагеря стран, который требовал осуждения палестинского движения ХАМАС в тексте. Документ Бразилии же был заблокирован США, так как, по словам американского постпреда Линды Томас-Гринфилд, проект в том числе не отражал права Израиля на самооборону. Кроме того, глава американской миссии объяснила свой шаг тем, что США якобы "проводят "на земле" тяжелую дипломатическую работу", и Совбез "должен позволить осуществиться этой дипломатии".
Постпред РФ при ООН Василий Небензя назвал шаг США лицемерием и заявил, что Вашингтон с самого начала не был заинтересован в принятии резолюции СБ ООН по ситуации вокруг Газы и Израиля. Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский назвал огромным внешнеполитическим провалом США блокировку проекта резолюции Бразилии, призывавшего в том числе отозвать предписание Израиля жителям Газы переместиться с севера на юг сектора Газа.
 
В миреИзраильРоссияСШАПетер СийяртоРияд аль-МаликиЛинда Томас-ГринфилдХАМАССовет Безопасности ООНООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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