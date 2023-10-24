https://ria.ru/20231024/oon-1904820531.html

В Совбезе ООН пройдет заседание по ближневосточному урегулированию

В Совбезе ООН пройдет заседание по ближневосточному урегулированию - РИА Новости, 24.10.2023

В Совбезе ООН пройдет заседание по ближневосточному урегулированию

Ежемесячное заседание СБ ООН, посвященное палестино-израильскому конфликту, пройдет во вторник, ожидается приезд ряда министров, в том числе глав МИД Израиля и... РИА Новости, 24.10.2023

2023-10-24T00:11

2023-10-24T00:11

2023-10-24T00:41

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ООН, 24 окт – РИА Новости. Ежемесячное заседание СБ ООН, посвященное палестино-израильскому конфликту, пройдет во вторник, ожидается приезд ряда министров, в том числе глав МИД Израиля и Палестины. Заседание пройдет в формате так называемых "открытых дебатов". Это значит, что в нем смогут принять участие не только 15 членов Совбеза, но все пожелавшие страны ООН. Уже известно, что ряд стран решили прислать своих министров иностранных дел для участия в этой встрече. В том числе планируется участие главы МИД Израиля Эли Коэна, министра иностранных дел Палестины Рияда аль-Малики. Ожидаются также министры ряда арабских стран. Председательствовать на заседании будет глава МИД Бразилии Мауру Виэйра. Планируется участие и ряда европейских министров – будет, в том числе глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Ранее США подготовили проект резолюции по ситуации вокруг Израиля и Палестины, осуждающий ХАМАС, признающий право Израиля на самооборону, но не призывающий к прекращению огня. Как отмечается в проекте, с копией которого удалось ознакомиться РИА Новости, СБ ООН "однозначно отвергает и осуждает чудовищную террористическую атаку, совершенную ХАМАС и другими террористическими группировками, которая происходила в Израиле, начиная с 7 октября". Проект резолюции также подтверждает неотъемлемое право Израиля на индивидуальную и коллективную самооборону. Текст призывает к немедленному и безоговорочному освобождению заложников, "захваченных ХАМАС". Проект также призывает к соблюдению международного гуманитарного права, в том числе к защите гражданского населения. На прошлой неделе СБ ООН не смог принять резолюции России, а вслед затем Бразилии по теме обострения в зоне палестино-израильского конфликта. Проект резолюции РФ призывал к немедленному, устойчивому и соблюдаемому прекращению огня. Однако он не набрал необходимого количества голосов в основном из-за позиции западного лагеря стран, который требовал осуждения палестинского движения ХАМАС в тексте. Документ Бразилии же был заблокирован США, так как, по словам американского постпреда Линды Томас-Гринфилд, проект в том числе не отражал права Израиля на самооборону. Кроме того, глава американской миссии объяснила свой шаг тем, что США якобы "проводят "на земле" тяжелую дипломатическую работу", и Совбез "должен позволить осуществиться этой дипломатии". Постпред РФ при ООН Василий Небензя назвал шаг США лицемерием и заявил, что Вашингтон с самого начала не был заинтересован в принятии резолюции СБ ООН по ситуации вокруг Газы и Израиля. Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский назвал огромным внешнеполитическим провалом США блокировку проекта резолюции Бразилии, призывавшего в том числе отозвать предписание Израиля жителям Газы переместиться с севера на юг сектора Газа.

https://ria.ru/20231023/gaza-1904818196.html

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