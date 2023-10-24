https://ria.ru/20231024/olimpiada-1904923754.html

Всероссийская олимпиада для детей "Технологии успеха" стартовала в Перми

Всероссийская олимпиада для детей "Технологии успеха" стартовала в Перми - РИА Новости, 24.10.2023

Всероссийская олимпиада для детей "Технологии успеха" стартовала в Перми

Финал Всероссийской олимпиады для детей "Технологии успеха" стартовал в Перми, торжественное открытие прошло во вторник, сообщается на сайте губернатора и... РИА Новости, 24.10.2023

2023-10-24T14:09

2023-10-24T14:09

2023-10-24T14:09

пермский край

школы

технологии

дети

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ПЕРМЬ, 24 окт - РИА Новости. Финал Всероссийской олимпиады для детей "Технологии успеха" стартовал в Перми, торжественное открытие прошло во вторник, сообщается на сайте губернатора и правительства Пермского края. Событие объединило школьников из 43 регионов страны, в том числе из ЛНР и ДНР. В отборочном этапе задания выполняли более 330 тысяч человек. До финала дошли почти 600 ребят от 7 до 18 лет. По данным пресс-службы губернатора, на заключительном этапе участники будут работать в командах над заданиями по шести трекам: "Космические технологии", "Медицина будущего", "Производство будущего", "Развитие транспортных систем", "Технологии визуализации" и "Региональный трек Фотоника". Особое внимание в программе олимпиады уделено наставникам и педагогам, поскольку 2023 год объявлен президентом Годом педагога и наставника. На открытии к участникам обратился министр просвещения России Сергей Кравцов. "Олимпиада стала важным событием как для юных изобретателей и исследователей, так и профессионального сообщества. Финал проходит на территории Пермского края, столица которого в этом году отмечает свой 300-летний юбилей. Регион по праву является одним из промышленных центров России", – цитирует Кравцова пресс-служба губернатора Пермского края. Ранее глава региона Дмитрий Махонин подчеркивал необходимость создания в Пермском крае условий для современного образования. "Прикамье – регион, который нацелен на развитие инновационных технологий. Кроме того, краевые власти способствуют развитию дополнительного образования, в рамках которого ребята могут получать свои первые профессиональные компетенции. Важно, чтобы учащиеся со школьной скамьи могли приобретать востребованные знания и навыки. Мы помогаем им в этом", – сказал Махонин. В пресс-службе главы региона отметили, что для участников олимпиады подготовлены культурно-образовательные мероприятия в музеях, на предприятиях и в образовательных организациях Перми. Олимпиада "Технологии успеха" проводится в рамках Десятилетия науки и технологий министерством просвещения РФ при поддержке министерства спорта РФ, министерства культуры РФ и Российского движения детей и молодежи "Движение Первых". Событие станет частью Всероссийской большой олимпиады "Искусство – Технологии – Спорт", реализуемой в течение трех лет по поручению президента России.

https://ria.ru/20231019/perm-1903844576.html

пермский край

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пермский край, школы, технологии, дети