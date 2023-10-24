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В Германии противникам переговоров с Путиным пожелали умереть на войне

В Германии противникам переговоров с Путиным пожелали умереть на войне - РИА Новости, 24.10.2023

В Германии противникам переговоров с Путиным пожелали умереть на войне

Конфликт на Украине необходимо решать путем переговоров, а сторонники военной помощи Киеву могут отправиться на погибель в бою с Россией, заявил депутат... РИА Новости, 24.10.2023

2023-10-24T01:05

2023-10-24T01:05

2023-10-24T02:25

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МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Конфликт на Украине необходимо решать путем переговоров, а сторонники военной помощи Киеву могут отправиться на погибель в бою с Россией, заявил депутат бундестага от партии "Альтернатива для Германии" Райнер Ротфусс в интервью изданию Deutschland Kurier."Я всегда говорю людям, которые выступают за оружие Киеву — а может, вы сами пойдете на фронт, чтобы вас разорвало в окопах? Ведь мы все видели эти ролики в Telegram о том, какие там страшные бои идут", — заметил политик.По мнению Ротфусса, конфликт на Украине невозможно разрешить силой оружия. Он считает аргумент о невозможности переговоров с президентом России Владимиром Путиным глубоко ошибочным. Такое мнение служит лишь оправданием для военных поставок, отметил политик."Это же абсолютно противоречит тому, что говорили в Германии все это время, все эти десятилетия", — резюмировал Ротфусс.Москва не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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