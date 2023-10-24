Рейтинг@Mail.ru
В Германии противникам переговоров с Путиным пожелали умереть на войне - РИА Новости, 24.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
01:05 24.10.2023 (обновлено: 02:25 24.10.2023)
https://ria.ru/20231024/okopy-1904822757.html
В Германии противникам переговоров с Путиным пожелали умереть на войне
В Германии противникам переговоров с Путиным пожелали умереть на войне - РИА Новости, 24.10.2023
В Германии противникам переговоров с Путиным пожелали умереть на войне
Конфликт на Украине необходимо решать путем переговоров, а сторонники военной помощи Киеву могут отправиться на погибель в бою с Россией, заявил депутат... РИА Новости, 24.10.2023
2023-10-24T01:05
2023-10-24T02:25
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
германия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/11/1768274109_126:412:2631:1821_1920x0_80_0_0_c03bd99ec2d31d1c945d39ec5a43cb96.jpg
МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Конфликт на Украине необходимо решать путем переговоров, а сторонники военной помощи Киеву могут отправиться на погибель в бою с Россией, заявил депутат бундестага от партии "Альтернатива для Германии" Райнер Ротфусс в интервью изданию Deutschland Kurier."Я всегда говорю людям, которые выступают за оружие Киеву — а может, вы сами пойдете на фронт, чтобы вас разорвало в окопах? Ведь мы все видели эти ролики в Telegram о том, какие там страшные бои идут", — заметил политик.По мнению Ротфусса, конфликт на Украине невозможно разрешить силой оружия. Он считает аргумент о невозможности переговоров с президентом России Владимиром Путиным глубоко ошибочным. Такое мнение служит лишь оправданием для военных поставок, отметил политик.&quot;Это же абсолютно противоречит тому, что говорили в Германии все это время, все эти десятилетия&quot;, — резюмировал Ротфусс.Москва не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20231023/frg-1904644933.html
https://ria.ru/20231023/ukraina-1904761766.html
украина
россия
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/11/1768274109_77:0:2806:2047_1920x0_80_0_0_f70565607a9ce0a7c664000bcb4f45d9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, германия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Германия
В Германии противникам переговоров с Путиным пожелали умереть на войне

Депутат бундестага Ротфусс: сторонникам Киева следует самим отправиться в окопы

© AP Photo / Markus SchreiberБундестаг в Берлине
Бундестаг в Берлине - РИА Новости, 1920, 24.10.2023
© AP Photo / Markus Schreiber
Бундестаг в Берлине. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Конфликт на Украине необходимо решать путем переговоров, а сторонники военной помощи Киеву могут отправиться на погибель в бою с Россией, заявил депутат бундестага от партии "Альтернатива для Германии" Райнер Ротфусс в интервью изданию Deutschland Kurier.
«
"Я всегда говорю людям, которые выступают за оружие Киеву — а может, вы сами пойдете на фронт, чтобы вас разорвало в окопах? Ведь мы все видели эти ролики в Telegram о том, какие там страшные бои идут", — заметил политик.
Сара Вагенкнехт — немецкий политик - РИА Новости, 1920, 23.10.2023
В Германии создадут партию за отмену антироссийских санкций и разрядку
23 октября, 13:15
По мнению Ротфусса, конфликт на Украине невозможно разрешить силой оружия. Он считает аргумент о невозможности переговоров с президентом России Владимиром Путиным глубоко ошибочным. Такое мнение служит лишь оправданием для военных поставок, отметил политик.
«

"Это же абсолютно противоречит тому, что говорили в Германии все это время, все эти десятилетия", — резюмировал Ротфусс.

Москва не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Флаги Евросоюза - РИА Новости, 1920, 23.10.2023
Страны ЕС не смогли договориться о новом пакете помощи Украине
23 октября, 18:07
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияГермания
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала