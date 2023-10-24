https://ria.ru/20231024/obstrely-1904885095.html

Источники: американские военные укрепляют базы в Сирии из-за обстрелов

Источники: американские военные укрепляют базы в Сирии из-за обстрелов - РИА Новости, 24.10.2023

Источники: американские военные укрепляют базы в Сирии из-за обстрелов

Американские военные проводят усиление своих военных баз на востоке Сирии на фоне участившихся обстрелов, сообщили РИА Новости местные источники. РИА Новости, 24.10.2023

2023-10-24T12:11

2023-10-24T12:11

2023-10-24T12:11

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ДУБАЙ, 24 окт - РИА Новости. Американские военные проводят усиление своих военных баз на востоке Сирии на фоне участившихся обстрелов, сообщили РИА Новости местные источники. "Известно, что американские военные доставили больше вооружений и военной техники на свою базу Эль-Омар в районе нефтяного месторождения Конико в окрестностях города Дейр-эз-Зора на востоке Сирии", - уточнили источники. По их словам, второй день подряд колонны с оружием и военной техникой, в том числе с танками, идут из Ирака на базу Эль-Омар и Конико. Кроме того, отметили источники, американские войска уже три дня проводят ночные военные учения в этом районе. Ранее агентство Ассошиаэйтед Пресс сообщило, что "Исламское сопротивление Ирака", в которое входят шиитские вооруженные формирования, сообщило об атаке его беспилотников на военную базу США в Сирии у нефтяного месторождения "Эль-Омар" в провинции Дейр-эз-Зор и в Эш-Шаддаде в провинции Хасеке. Как отмечается, это нападение произошло спустя несколько часов после того, как организация взяла на себя ответственность за атаки беспилотников на военную базу Эт-Танф вблизи границы с Ираком. Иракское агентство Shafaq News передавало в понедельник, что силы ПВО перехватили беспилотники, нацеленные на военную базу Эт-Танф, главный объект возглавляемой США международной "коалиции" по борьбе с ИГ (террористическая группировка, запрещена в России) в Ираке и Сирии. На прошлой неделе нападениям с использованием беспилотников также подверглись военные базы Айн Аль-Асад в Анбаре на западе Ирака и Харир в Иракском Курдистане. База Эт-Танф - это военный объект, которым управляет международная коалиция во главе с США. Она была создана в 2014 году для противостояния ИГ как в Ираке, так и в Сирии, поэтому расположена на границе Сирии, Ирака и Иордании, в сирийской провинции Хомс. Военные США имеют 24 военных базы и четыре пункта на территории Сирии. Американские базы в Сирии неоднократно подвергаются атакам с использованием беспилотников и ракет, но, как правило, без всяких последствий.

https://ria.ru/20230830/ssha-1893270117.html

https://ria.ru/20230923/siriya-1898163488.html

https://ria.ru/20231004/siriya-1900557367.html

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