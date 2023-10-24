https://ria.ru/20231024/obstrel-1905049921.html

ВСУ обстреляли Донецк натовскими снарядами

ВСУ обстреляли Донецк натовскими снарядами - РИА Новости, 24.10.2023

ВСУ обстреляли Донецк натовскими снарядами

Украинские войска обстреляли районы Донецка и Ясиноватский район, выпустив по ним в общей сложности 12 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в РИА Новости, 24.10.2023

2023-10-24T23:06

2023-10-24T23:06

2023-10-24T23:06

специальная военная операция на украине

в мире

донецк

донецкая народная республика

сцкк

вооруженные силы украины

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1f/1887304666_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_740361e7b8ea91caf8f8b0957a69bf46.jpg

ДОНЕЦК, 24 окт - РИА Новости. Украинские войска обстреляли районы Донецка и Ясиноватский район, выпустив по ним в общей сложности 12 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в своем Telegram-канале."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлениям: 17.50 - населенный пункт Новосёловка Первая - Ясиноватский район: выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров, 19.50 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров, 17.25 - населенный пункт Максимильяновка - населенный пункт Луганское: выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства.В 20.05 ВСУ выпустили по Петровскому району Донецка еще три снаряда из "натовской" артиллерии. С 13.40 до 14.40 украинские войска подвергали обстрелу Горловку и Гольмовский, выпустив по ним в общей сложности семь снарядов калибром 152 миллиметра. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Село Луганское находится на юго-западной окраине Донецка. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20231018/kiev-1903469830.html

https://ria.ru/20231023/ukraina-1904526138.html

донецк

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, донецк, донецкая народная республика, сцкк, вооруженные силы украины, нато