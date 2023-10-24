ВСУ обстреляли Донецк натовскими снарядами
Представительство в СЦКК: ВСУ выпустили по Донецку 12 натовских снарядов
Последствия обстрела Донецка со стороны ВСУ. Архивное фото
ДОНЕЦК, 24 окт - РИА Новости. Украинские войска обстреляли районы Донецка и Ясиноватский район, выпустив по ним в общей сложности 12 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в своем Telegram-канале.
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"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлениям: 17.50 - населенный пункт Новосёловка Первая - Ясиноватский район: выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров, 19.50 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров, 17.25 - населенный пункт Максимильяновка - населенный пункт Луганское: выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства.
В 20.05 ВСУ выпустили по Петровскому району Донецка еще три снаряда из "натовской" артиллерии. С 13.40 до 14.40 украинские войска подвергали обстрелу Горловку и Гольмовский, выпустив по ним в общей сложности семь снарядов калибром 152 миллиметра.
Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Село Луганское находится на юго-западной окраине Донецка.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.