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ВСУ за сутки выпустили около 50 снарядов по Белгородской области - РИА Новости, 24.10.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
10:20 24.10.2023
https://ria.ru/20231024/obstrel-1904856690.html
ВСУ за сутки выпустили около 50 снарядов по Белгородской области
ВСУ за сутки выпустили около 50 снарядов по Белгородской области - РИА Новости, 24.10.2023
ВСУ за сутки выпустили около 50 снарядов по Белгородской области
Украинские военные за прошедшие сутки выпустили по территории Белгородской области порядка 50 снарядов, также системой ПВО был сбит украинский беспилотник... РИА Новости, 24.10.2023
2023-10-24T10:20
2023-10-24T10:20
специальная военная операция на украине
белгородская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
белгородский район
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/06/1856081096_0:63:3072:1791_1920x0_80_0_0_6cc40a4e16f68a12d2f82823a382ecfb.jpg
БЕЛГОРОД, 24 окт - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки выпустили по территории Белгородской области порядка 50 снарядов, также системой ПВО был сбит украинский беспилотник самолетного типа, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. Во вторник губернатор опубликовал сводку о нанесенных ВСУ ударах по региону за 23 октября. Украинские военные за прошедшие сутки обстреляли четыре приграничных района 51 снарядом, в том числе одно взрывное устройство было сброшено с дрона. В Грайворонском горокруге системой ПВО был сбит один украинский беспилотник. По информации главы региона, в понедельник ни в одном из населенных пунктов области пострадавших и разрушений нет. "В Белгородском районе по селу Красный Хутор выпущено 7 артиллерийских снарядов, по селам Щетиновка и Журавлевка – по 3 артиллерийских снаряда, по селу Солнцевка – 2. Также в Солнцевке с БПЛА сброшено одно взрывное устройство", - написал Гладков. Он добавил, что в Волоконовском районе 17 раз из гранатомета и 6 раз из миномета обстреляли окраину хутора Старый. В Краснояружском районе под артиллерийский обстрел попала окраина села Вязовое – установлен один прилет. В Грайворонском городском округе системой ПВО сбит беспилотник самолетного типа над селом Казачья Лисица, уточнил губернатор. "В Шебекинском городском округе по хутору Панков выпущено 4 минометных снаряда, по селу Новая Таволжанка и хутору Марьино – 3 и 2 минометных снаряда соответственно, по поселку Ленинский и хутору Балки – по одному минометному снаряду", - отметил глава региона. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.
https://ria.ru/20231017/ukraina-1903266543.html
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белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, белгородский район
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Белгородский район
ВСУ за сутки выпустили около 50 снарядов по Белгородской области

Гладков: ВСУ за сутки выпустили около 50 снарядов по Белгородской области

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкОсколки снаряда, найденные на месте обстрела со стороны ВСУ
Осколки снаряда, найденные на месте обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 24.10.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Осколки снаряда, найденные на месте обстрела со стороны ВСУ. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 24 окт - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки выпустили по территории Белгородской области порядка 50 снарядов, также системой ПВО был сбит украинский беспилотник самолетного типа, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
Во вторник губернатор опубликовал сводку о нанесенных ВСУ ударах по региону за 23 октября. Украинские военные за прошедшие сутки обстреляли четыре приграничных района 51 снарядом, в том числе одно взрывное устройство было сброшено с дрона. В Грайворонском горокруге системой ПВО был сбит один украинский беспилотник. По информации главы региона, в понедельник ни в одном из населенных пунктов области пострадавших и разрушений нет.
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Белгородском районе по селу Красный Хутор выпущено 7 артиллерийских снарядов, по селам Щетиновка и Журавлевка – по 3 артиллерийских снаряда, по селу Солнцевка – 2. Также в Солнцевке с БПЛА сброшено одно взрывное устройство", - написал Гладков.
Он добавил, что в Волоконовском районе 17 раз из гранатомета и 6 раз из миномета обстреляли окраину хутора Старый. В Краснояружском районе под артиллерийский обстрел попала окраина села Вязовое – установлен один прилет. В Грайворонском городском округе системой ПВО сбит беспилотник самолетного типа над селом Казачья Лисица, уточнил губернатор.
"В Шебекинском городском округе по хутору Панков выпущено 4 минометных снаряда, по селу Новая Таволжанка и хутору Марьино – 3 и 2 минометных снаряда соответственно, по поселку Ленинский и хутору Балки – по одному минометному снаряду", - отметил глава региона.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
23 октября, 16:54
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 23.10.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьВячеслав ГладковВооруженные силы УкраиныБелгородский район
 
 
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