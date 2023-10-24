ВСУ за сутки выпустили около 50 снарядов по Белгородской области
Гладков: ВСУ за сутки выпустили около 50 снарядов по Белгородской области
© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкОсколки снаряда, найденные на месте обстрела со стороны ВСУ
Осколки снаряда, найденные на месте обстрела со стороны ВСУ. Архивное фото
БЕЛГОРОД, 24 окт - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки выпустили по территории Белгородской области порядка 50 снарядов, также системой ПВО был сбит украинский беспилотник самолетного типа, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
Во вторник губернатор опубликовал сводку о нанесенных ВСУ ударах по региону за 23 октября. Украинские военные за прошедшие сутки обстреляли четыре приграничных района 51 снарядом, в том числе одно взрывное устройство было сброшено с дрона. В Грайворонском горокруге системой ПВО был сбит один украинский беспилотник. По информации главы региона, в понедельник ни в одном из населенных пунктов области пострадавших и разрушений нет.
"В Белгородском районе по селу Красный Хутор выпущено 7 артиллерийских снарядов, по селам Щетиновка и Журавлевка – по 3 артиллерийских снаряда, по селу Солнцевка – 2. Также в Солнцевке с БПЛА сброшено одно взрывное устройство", - написал Гладков.
Он добавил, что в Волоконовском районе 17 раз из гранатомета и 6 раз из миномета обстреляли окраину хутора Старый. В Краснояружском районе под артиллерийский обстрел попала окраина села Вязовое – установлен один прилет. В Грайворонском городском округе системой ПВО сбит беспилотник самолетного типа над селом Казачья Лисица, уточнил губернатор.
"В Шебекинском городском округе по хутору Панков выпущено 4 минометных снаряда, по селу Новая Таволжанка и хутору Марьино – 3 и 2 минометных снаряда соответственно, по поселку Ленинский и хутору Балки – по одному минометному снаряду", - отметил глава региона.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.