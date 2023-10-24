https://ria.ru/20231024/obstrel-1904856690.html

ВСУ за сутки выпустили около 50 снарядов по Белгородской области

ВСУ за сутки выпустили около 50 снарядов по Белгородской области - РИА Новости, 24.10.2023

ВСУ за сутки выпустили около 50 снарядов по Белгородской области

Украинские военные за прошедшие сутки выпустили по территории Белгородской области порядка 50 снарядов, также системой ПВО был сбит украинский беспилотник... РИА Новости, 24.10.2023

2023-10-24T10:20

2023-10-24T10:20

2023-10-24T10:20

специальная военная операция на украине

белгородская область

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

белгородский район

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/06/1856081096_0:63:3072:1791_1920x0_80_0_0_6cc40a4e16f68a12d2f82823a382ecfb.jpg

БЕЛГОРОД, 24 окт - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки выпустили по территории Белгородской области порядка 50 снарядов, также системой ПВО был сбит украинский беспилотник самолетного типа, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. Во вторник губернатор опубликовал сводку о нанесенных ВСУ ударах по региону за 23 октября. Украинские военные за прошедшие сутки обстреляли четыре приграничных района 51 снарядом, в том числе одно взрывное устройство было сброшено с дрона. В Грайворонском горокруге системой ПВО был сбит один украинский беспилотник. По информации главы региона, в понедельник ни в одном из населенных пунктов области пострадавших и разрушений нет. "В Белгородском районе по селу Красный Хутор выпущено 7 артиллерийских снарядов, по селам Щетиновка и Журавлевка – по 3 артиллерийских снаряда, по селу Солнцевка – 2. Также в Солнцевке с БПЛА сброшено одно взрывное устройство", - написал Гладков. Он добавил, что в Волоконовском районе 17 раз из гранатомета и 6 раз из миномета обстреляли окраину хутора Старый. В Краснояружском районе под артиллерийский обстрел попала окраина села Вязовое – установлен один прилет. В Грайворонском городском округе системой ПВО сбит беспилотник самолетного типа над селом Казачья Лисица, уточнил губернатор. "В Шебекинском городском округе по хутору Панков выпущено 4 минометных снаряда, по селу Новая Таволжанка и хутору Марьино – 3 и 2 минометных снаряда соответственно, по поселку Ленинский и хутору Балки – по одному минометному снаряду", - отметил глава региона. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.

https://ria.ru/20231017/ukraina-1903266543.html

белгородская область

белгородский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, белгородский район