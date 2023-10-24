https://ria.ru/20231024/obstrel-1904822202.html

ВСУ за сутки 51 раз обстреляли территорию ДНР

ВСУ за сутки 51 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 24.10.2023

ВСУ за сутки 51 раз обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за прошедшие сутки 51 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 172 боеприпаса, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 24.10.2023

2023-10-24T00:36

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ДОНЕЦК, 24 окт - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки 51 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 172 боеприпаса, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в Telegram-канале. "За истекшие сутки представительство сообщало о 51 факте ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.)... На Донецком направлении противник совершил 33 обстрела из РСЗО, артиллерии 155 миллиметров, в том числе с кассетной боевой частью. На Горловском 17 обстрелов из артиллерии 152 миллиметра. На Ясиноватском один обстрел из артиллерии 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства.Поступили сведения о гибели гражданского лица - женщины, а также о ранении различной степени тяжести трех гражданских лиц в Донецке. Как отмечает представительство, всего украинские войска выпустили 172 различных боеприпаса. Под огнем оказались Горловка, Ясиноватский район, Донецк и Макеевка. В предыдущие сутки со стороны украинских войск было зафиксировано 24 обстрела.

https://ria.ru/20231023/obstrel-1904603632.html

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в мире, донецкая народная республика, донецк, украина, сцкк