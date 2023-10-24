https://ria.ru/20231024/obogrev-1904964092.html
РЖД тестируют в Москве обогреватели на железнодорожных платформах
РЖД тестируют в Москве обогреватели на железнодорожных платформах - РИА Новости, 24.10.2023
РЖД тестируют в Москве обогреватели на железнодорожных платформах
РЖД тестируют в столичном регионе реагирующие на движение человека инфракрасные обогреватели на платформе и планируют распространять подобные технологии по всей РИА Новости, 24.10.2023
2023-10-24T16:10
2023-10-24T16:10
2023-10-24T16:10
общество
технологии
россия
ржд
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/15/1891258489_0:143:3134:1906_1920x0_80_0_0_910f267bc3c20d2c7b97f47e87edde62.jpg
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. РЖД тестируют в столичном регионе реагирующие на движение человека инфракрасные обогреватели на платформе и планируют распространять подобные технологии по всей сети железных дорог России, сообщила компания. "…В настоящее время на платформах станции МЦД-3 Зеленоград-Крюково тестируем инфракрасные обогреватели", - говорится в сообщении. Эти системы установлены над скамейками и реагируют на движение человека - включаются и излучают тепло, когда он подходит или садится. "Вскоре планируем распространять подобные технологии на платформах по всей сети железных дорог", - пишут РЖД. Компания к началу осенне-зимнего периода в 2023 году установила порядка 70 погодных модулей на пассажирских платформах в Московской, Ростовской, Волгоградской, Свердловской областях и других регионах страны. Новые погодные модули представляют собой сборную конструкцию из современных материалов с панорамным остеклением, автоматической системой освещения и встроенными экоскамейками. "Такие модули позволят пассажирам с комфортом ожидать поезд даже во время непогоды", - отмечают РЖД.
https://ria.ru/20230809/rzhd-1888967747.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/15/1891258489_202:0:2933:2048_1920x0_80_0_0_6bcd9a34789e329de878ed3013135cb3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, технологии, россия, ржд
Общество, Технологии, Россия, РЖД
РЖД тестируют в Москве обогреватели на железнодорожных платформах
РЖД тестируют в Москве инфракрасные обогреватели на железнодорожных платформах
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. РЖД тестируют в столичном регионе реагирующие на движение человека инфракрасные обогреватели на платформе и планируют распространять подобные технологии по всей сети железных дорог России, сообщила компания.
"…В настоящее время на платформах станции МЦД-3 Зеленоград-Крюково тестируем инфракрасные обогреватели", - говорится в сообщении. Эти системы установлены над скамейками и реагируют на движение человека - включаются и излучают тепло, когда он подходит или садится.
"Вскоре планируем распространять подобные технологии на платформах по всей сети железных дорог", - пишут РЖД.
Компания к началу осенне-зимнего периода в 2023 году установила порядка 70 погодных модулей на пассажирских платформах в Московской, Ростовской, Волгоградской, Свердловской областях
и других регионах страны. Новые погодные модули представляют собой сборную конструкцию из современных материалов с панорамным остеклением, автоматической системой освещения и встроенными экоскамейками. "Такие модули позволят пассажирам с комфортом ожидать поезд даже во время непогоды", - отмечают РЖД.
РЖД стали продавать на своем сайте билеты на самолеты и автобусы