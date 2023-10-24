https://ria.ru/20231024/obogrev-1904964092.html

РЖД тестируют в Москве обогреватели на железнодорожных платформах

РЖД тестируют в Москве обогреватели на железнодорожных платформах - РИА Новости, 24.10.2023

РЖД тестируют в Москве обогреватели на железнодорожных платформах

РЖД тестируют в столичном регионе реагирующие на движение человека инфракрасные обогреватели на платформе и планируют распространять подобные технологии по всей РИА Новости, 24.10.2023

2023-10-24T16:10

2023-10-24T16:10

2023-10-24T16:10

общество

технологии

россия

ржд

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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. РЖД тестируют в столичном регионе реагирующие на движение человека инфракрасные обогреватели на платформе и планируют распространять подобные технологии по всей сети железных дорог России, сообщила компания. "…В настоящее время на платформах станции МЦД-3 Зеленоград-Крюково тестируем инфракрасные обогреватели", - говорится в сообщении. Эти системы установлены над скамейками и реагируют на движение человека - включаются и излучают тепло, когда он подходит или садится. "Вскоре планируем распространять подобные технологии на платформах по всей сети железных дорог", - пишут РЖД. Компания к началу осенне-зимнего периода в 2023 году установила порядка 70 погодных модулей на пассажирских платформах в Московской, Ростовской, Волгоградской, Свердловской областях и других регионах страны. Новые погодные модули представляют собой сборную конструкцию из современных материалов с панорамным остеклением, автоматической системой освещения и встроенными экоскамейками. "Такие модули позволят пассажирам с комфортом ожидать поезд даже во время непогоды", - отмечают РЖД.

https://ria.ru/20230809/rzhd-1888967747.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, технологии, россия, ржд