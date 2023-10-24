https://ria.ru/20231024/obama-1904829341.html

Обама предостерег Израиль от негуманных действий против палестинцев

Обама предостерег Израиль от негуманных действий против палестинцев - РИА Новости, 24.10.2023

Обама предостерег Израиль от негуманных действий против палестинцев

Бывший президент США Барак Обама в статье для издания Medium предупредил Израиль о последствиях негуманных шагов против мирных жителей Палестины. РИА Новости, 24.10.2023

2023-10-24T03:37

2023-10-24T03:37

2023-10-24T03:37

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ВАШИНГТОН, 24 окт - РИА Новости. Бывший президент США Барак Обама в статье для издания Medium предупредил Израиль о последствиях негуманных шагов против мирных жителей Палестины. "Тысячи палестинцев уже были убиты в ходе бомбардировок Газы, многие из них дети. Сотни тысяч были вынуждены покинуть дома. Решение правительства Израиля отрезать от продовольствия, воды и электричества плененное гражданское население угрожает не только усугубить гуманитарный кризис, это может ожесточить подходы поколений палестинцев, подорвать глобальную поддержку Израиля, сыграть на руку его врагам и подорвать долгосрочные усилия по достижению мира и стабильности в регионе", - написал Обама. По его словам, несмотря на поддержку США Израиля, нужно "занимать ясную позицию о том, что способы проведения Израилем боев против ХАМАС имеют значение". "В частности, важно, как подчеркивал президент Джо Байден, чтобы военная стратегия Израиля соответствовала международному праву, включая те законы, которые говорят о необходимости избегать насколько возможно жертв и страданий гражданского населения", - добавил Обама. Он при этом признал, что даже тщательно спланированные операции часто подвергают гражданских риску. Обама призвал не только бороться с антисемитизмом, но и не преуменьшать страдания палестинцев. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: была приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа превысило 5 тысяч человек, свыше 15 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.

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