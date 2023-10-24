https://ria.ru/20231024/normalizatsiya-1905020522.html

ХАМАС призвало арабские страны прекратить нормализацию отношений с Израилем

ХАМАС призвало арабские страны прекратить нормализацию отношений с Израилем - РИА Новости, 24.10.2023

ХАМАС призвало арабские страны прекратить нормализацию отношений с Израилем

Палестинское движение исламского сопротивления ХАМАС призвало арабские и исламские страны выгнать послов Израиля и прекратить все формы нормализации отношений с РИА Новости, 24.10.2023

2023-10-24T19:17

2023-10-24T19:17

2023-10-24T19:17

в мире

израиль

иран

саудовская аравия

лига арабских государств

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ДОХА, 24 окт - РИА Новости. Палестинское движение исламского сопротивления ХАМАС призвало арабские и исламские страны выгнать послов Израиля и прекратить все формы нормализации отношений с этим государством, говорится в сообщении движения в Telegram. "В свете преступлений, совершенных оккупационной администрацией, и войны-геноцида, которую она ведет, мы призываем арабские и исламские страны... разорвать связи с оккупантами, изгнать послов из арабских и исламских стран, имеющих с ними отношения, и прекратить все формы нормализации отношений", - отмечается в сообщении. Кроме того, ХАМАС призвал активизировать бойкот Израиля со стороны всех государств-членов Лиги арабских государств и членов Организации исламского сотрудничества. Движение также обратилось с призывом к ООН, арабским и мусульманским странам "взять на себя политическую и этическую ответственность, приняв эффективные и немедленные меры по прекращению агрессии и эскалации преступлений оккупационных сил, включая массовые убийства невинных детей и гражданских лиц, которые являются действиями, нарушающими все международные нормы и законы". Ранее израильские аналитики связали нападение ХАМАС на юг Израиля с желанием движения и якобы стоящего за ним Ирана помешать процессу нормализации отношений между Израилем и Саудовской Аравией, который шёл негласно при посредничестве США. Соседи королевства - ОАЭ и Бахрейн признали Израиль и нормализовали с ним отношения в 2020 году.

https://ria.ru/20231024/khamas-1905003607.html

https://ria.ru/20231024/tela-1905016697.html

израиль

иран

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в мире, израиль, иран, саудовская аравия, лига арабских государств, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году