ХАМАС призвало арабские страны прекратить нормализацию отношений с Израилем
ХАМАС призвало арабские страны прекратить нормализацию отношений с Израилем
© AP Photo / Hatem MoussaПалестинские бойцы едут на захваченной израильской военной машине в секторе Газа
© AP Photo / Hatem Moussa
Палестинские бойцы едут на захваченной израильской военной машине в секторе Газа. Архивное фото
ДОХА, 24 окт - РИА Новости. Палестинское движение исламского сопротивления ХАМАС призвало арабские и исламские страны выгнать послов Израиля и прекратить все формы нормализации отношений с этим государством, говорится в сообщении движения в Telegram.
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"В свете преступлений, совершенных оккупационной администрацией, и войны-геноцида, которую она ведет, мы призываем арабские и исламские страны... разорвать связи с оккупантами, изгнать послов из арабских и исламских стран, имеющих с ними отношения, и прекратить все формы нормализации отношений", - отмечается в сообщении.
Кроме того, ХАМАС призвал активизировать бойкот Израиля со стороны всех государств-членов Лиги арабских государств и членов Организации исламского сотрудничества. Движение также обратилось с призывом к ООН, арабским и мусульманским странам "взять на себя политическую и этическую ответственность, приняв эффективные и немедленные меры по прекращению агрессии и эскалации преступлений оккупационных сил, включая массовые убийства невинных детей и гражданских лиц, которые являются действиями, нарушающими все международные нормы и законы".
Ранее израильские аналитики связали нападение ХАМАС на юг Израиля с желанием движения и якобы стоящего за ним Ирана помешать процессу нормализации отношений между Израилем и Саудовской Аравией, который шёл негласно при посредничестве США. Соседи королевства - ОАЭ и Бахрейн признали Израиль и нормализовали с ним отношения в 2020 году.