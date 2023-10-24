https://ria.ru/20231024/nekrasov-1904953190.html

Биография Владимира Некрасова

Биография Владимира Некрасова - РИА Новости, 24.10.2023

Биография Владимира Некрасова

Председатель совета директоров ПАО "Лукойл" Владимир Иванович Некрасов родился 31 марта 1957 года в селе Соколовка Северо-Казахстанской области Казахстана. РИА Новости, 24.10.2023

2023-10-24T15:47

2023-10-24T15:47

2023-10-24T15:47

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владимир некрасов

лукойл

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Председатель совета директоров ПАО "Лукойл" Владимир Иванович Некрасов родился 31 марта 1957 года в селе Соколовка Северо-Казахстанской области Казахстана.В 1978 году окончил Тюменский индустриальный институт (ныне университет) по специальности "машины и оборудование". В 2000 году – аспирантуру Башкирского научно-исследовательского и проектного института нефти. Кандидат технических наук.Трудовой путь начал слесарем-ремонтником в НГДУ "Повхнефть".С 1986 по 1988 год работал начальником базы производственного обслуживания нефтегазодобывающего управления "Повхнефть" производственного объединения "Башнефть".В 1989-1990 годах – заместитель начальника нефтегазодобывающего управления "Дружбанефть" производственного объединения "Когалымнефтегаз".В 1990-1991 годах – заместитель начальника управления, в 1991–1992 годах – начальник нефтегазодобывающего управления "Повхнефть" производственного объединения "Когалымнефтегаз".С 1992 по 1999 год – главный инженер, генеральный директор территориального производственного предприятия "Когалымнефтегаз" ООО "Лукойл-Западная Сибирь".С 1999 года – вице-президент ОАО "Лукойл", генеральный директор ООО "Лукойл-Западная Сибирь".С 2005 года – первый вице-президент ПАО "Лукойл", с 2018 года – советник президента компании.В последующем занял пост председателя совета директоров ПАО "Лукойл".24 октября 2023 года стало известно, что Владимир Некрасов скончался.Владимир Некрасов был награжден орденом Почета (2005), орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени (2011), а также другими государственными, ведомственными и общественными наградами.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, владимир некрасов, лукойл