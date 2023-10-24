https://ria.ru/20231024/nauka-1904653000.html

Российские ученые создали робота для изучения языков программирования

Российские ученые создали робота для изучения языков программирования - РИА Новости, 24.10.2023

Российские ученые создали робота для изучения языков программирования

Инженеры ЮУрГУ представили первую модель небольшого промышленного робота, который поможет студентам и сотрудникам производственных предприятий освоить... РИА Новости, 24.10.2023

2023-10-24T07:00

2023-10-24T07:00

2023-10-24T07:00

наука

наука

южно-уральский государственный университет

университетская наука

навигатор абитуриента

россия

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МОСКВА, 24 окт – РИА Новости. Инженеры ЮУрГУ представили первую модель небольшого промышленного робота, который поможет студентам и сотрудникам производственных предприятий освоить специальные языки программирования для управления промышленными роботами, в том числе и иностранными. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе университета.После ухода с российского рынка некоторых зарубежных компаний – производителей промышленных роботов перед отечественными инженерами встала задача обучить специалистов промышленных предприятий эффективно работать на уже внедренных зарубежных средствах автоматизации и перепрограммировать их при необходимости.С 2020 года сотрудники Научно-производственного института "Учебная техника и технологии" Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ) разрабатывают модель промышленного робота, который может управляться при помощи нескольких языков программирования и предназначен в первую очередь для сферы образования.Универсальный шестиосевой робот по имени Робин управляется при помощи софта собственной разработки, он имеет возможность написания программ на языках программирования ведущих брендов промышленных роботов. У робота шесть степеней подвижности, и он способен работать сварщиком, погрузчиком или фасовщиком в зависимости от типа инструмента."У каждого производителя роботов свой язык программирования. Благодаря тому, что робот понимает несколько языков, мы можем выбрать для работы тот, который знаем или которому хотим обучиться", – пояснил инженер НПИ "Учебная техника и технологии" ЮУрГУ Александр Клепинин.По его словам, управлять роботом Робином можно с помощью языка KUKA Robot Language, которым программируются немецкие промышленные роботы, очень давно присутствующие на российском рынке. Также разработка поддерживает языки программирования RAPID Robot Language, Mitsubishi и другие."Иностранные роботы на сегодняшний день широко представлены на отечественных предприятиях. Часто на одном производстве одновременно используются роботы разных производителей. С помощью нашего робота студент или сотрудник завода может изучить все языки программирования промышленных роботов, работая только с одним устройством, а затем использовать полученные навыки на производстве", – отметил Александр Клепинин.Он также добавил, что с помощью робота студенты могут изучать и другие дисциплины, связанные с основами робототехники и автоматизации, а также с электродвигателями.Опытный образец робота уже собран в металле и функционирует. Он состоит из шести подвижных частей (осей), каждая из которых оснащена своим электродвигателем, необходимым для перемещения осей в пространстве. Система управления робота руководит работой электродвигателей и получает обратную связь о выполнении команды при помощи энкодеров. Данные, получаемые системой управления, отражаются на персональном компьютере пользователя посредством специального приложения."Концепция промышленных роботов состоит в том, что они могут использоваться для разных задач. Сами по себе они могут только перемещаться в пространстве и перемещать рабочие инструменты – это либо, например, захватные устройства для перемещения заготовок, либо сварочная горелка для сварки. А всю работу выполняет рабочий инструмент. Наш робот универсален, потому что он, как и любой другой промышленный робот, может выполнять все эти задачи", – сообщил Александр Клепинин.Сейчас инженеры проводят механические испытания электродвигателей робота, тестируют его кинематику, совершенствуют пользовательские возможности управления. В ближайшем будущем ему предстоит пройти тысячи часов полевых испытаний, которые помогут выявить и устранить ошибки в его работе и изъяны его конструкции."Мы планируем использовать робот для обучения студентов Политехнического института ЮУрГУ на кафедрах технологии автоматизированного машиностроения; электропривода, мехатроники и электромеханики", – отметил директор НПИ "Учебная техника и технологии" ЮУрГУ Алексей Сироткин.Авторы разработки планируют со временем усовершенствовать ее для практического применения в условиях реального производства.

https://ria.ru/20231018/nauka-1903328851.html

https://ria.ru/20220714/yuurgu-1801951359.html

https://ria.ru/20231018/nauka-1903328851.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

наука, южно-уральский государственный университет, университетская наука, навигатор абитуриента, россия