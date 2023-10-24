https://ria.ru/20231024/nauka-1904172704.html

В России сделали лего-кирпич из отходов добычи алмазов

В России сделали лего-кирпич из отходов добычи алмазов - РИА Новости, 24.10.2023

В России сделали лего-кирпич из отходов добычи алмазов

Образцы прочного керамического клинкерного кирпича из отходов алмазодобывающих предприятий получили ученые САФУ. Как отметили в университете, эта продукция... РИА Новости, 24.10.2023

2023-10-24T03:00

2023-10-24T03:00

2023-10-24T14:01

наука

наука

университетская наука

навигатор абитуриента

россия

полезные ископаемые

северный (арктический) федеральный университет

кирпич

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МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Образцы прочного керамического клинкерного кирпича из отходов алмазодобывающих предприятий получили ученые САФУ. Как отметили в университете, эта продукция способна выдержать более 75 циклов заморозки и размораживания, противостоять огню, химическим и механическим воздействиям, а также безвредна для здоровья.В ходе работы специалисты Северного (Арктического) федерального университета имени М. В. Ломоносова (САФУ) изучили группы горных пород (аргиллитов, алевролитов и песчаников), полученных в результате разработки месторождений открытым способом, затем, по их словам, успешно провели лабораторные и полузаводские испытания с получением опытных образцов керамического клинкерного кирпича.На первом этапе они осуществили подбор технологических параметров получения керамических изделий методом полусухого прессования. Было изготовлено 54 образца из высокодисперсного порошкообразного аргиллита (неразмокающей глины) методом полусухого прессования. Варьировались влажность сырья, давление прессования и температура обработки (950 градусов, 1000 градусов, 1050 градусов).На втором этапе ученые определили возможности получения керамических изделий из аргиллита методом пластического формования."Методом пластического формования возможно получать кирпич из аргиллита с прочностью М400, плотностью (1800–1900 кг/м3), водопоглощением в диапазоне от 10 до 12 процентов, что соответствует требованиям нормативных документов", — рассказал заведующий кафедрой геологии и горных работ Высшей школы энергетики, нефти и газа САФУ Владимир Скрипниченко.Заключительным этапом стало получение клинкерного лего-кирпича (250х125х65 миллиметров) методом полусухого прессования.Было отобрано 15 килограммов аргиллита, размельченная сухая масса которого была растерта до однородного состояния. Увлажнение готовой смеси водой осуществлялось равномерно в бетономешалке, пресс-порошок обрабатывался на прессе при давлении 40 тонн.Полученные образцы высушивались в течение 24 часов, поэтапно сушились до постоянной массы (при температурах: 30 градусов в течение одного часа, 40 градусов — одного часа, 150 градусов — трех часов). Затем образцы помещали в муфельную печь и обжигали при заданной температуре в течение десяти часов.По словам специалистов университета, к достоинствам полученного клинкерного кирпича можно отнести его прочность и низкую гигроскопичность. Такой продукт выдерживает более 75 циклов размораживания и заморозки, устойчив к огню, химическим и механическим воздействиям, способен не менять цвет под воздействием солнечных лучей и безвреден для здоровья.На данном этапе коллектив авторов планирует подготовить инвестиционный проект строительства завода клинкерного кирпича на месторождении алмазов.

https://ria.ru/20231010/nauka-1901526118.html

https://ria.ru/20230703/splav-1881816532.html

https://ria.ru/20230914/nauka-1895789610.html

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наука, университетская наука, навигатор абитуриента, россия, полезные ископаемые, северный (арктический) федеральный университет, кирпич