https://ria.ru/20231024/natsisty-1904887399.html
Оправдание нацистов приводит к трагическим последствиям, заявил Путин
Оправдание нацистов приводит к трагическим последствиям, заявил Путин - РИА Новости, 24.10.2023
Оправдание нацистов приводит к трагическим последствиям, заявил Путин
Оправдание нацистских преступников и их пособников приводит к трагическим, разрушительным последствиям для миллионов людей, поэтому необходимо твердо,... РИА Новости, 24.10.2023
2023-10-24T12:18
2023-10-24T12:18
2023-10-24T13:07
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СВЕТЛОГОРСК (Калининградская обл.), 24 окт - РИА Новости. Оправдание нацистских преступников и их пособников приводит к трагическим, разрушительным последствиям для миллионов людей, поэтому необходимо твердо, последовательно отстаивать правду о Великой Отечественной войне, противостоять любым попыткам пересмотреть вклад нашей страны в великую Победу, заявил президент России Владимир Путин."Мы видим, к каким трагическим, разрушительным последствиям для миллионов людей приводит прямая фальсификация истории, оправдание нацистских преступников и их пособников", - отметил Путин в приветствии участникам международного научно-практического форума "Без срока давности. Преступления нацистов против человечности: история и современность", открывшегося во вторник в Светлогорске Калининградской области."И потому мы должны твердо, последовательно отстаивать правду о Великой Отечественной войне, противостоять любым попыткам пересмотреть вклад нашей страны в великую Победу", - добавил глава государства.Текст приветствия зачитал начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков.Путин подчеркнул значимость проекта "Без срока давности"."Важно, что этот масштабный, востребованный проект объединил людей самых разных возрастов и профессий – представителей органов власти, общественных и волонтёрских организаций, экспертных и научных кругов, тех, кто посвящает себя важному, значимому делу, – сбережению нашей исторической памяти, патриотическому воспитанию молодежи", - отметил президент."Во многом благодаря вам, вашей энергии, неравнодушию и подвижничеству проводится большая, скрупулезная работа по рассекречиванию архивных документов и судебных решений по признанию фактов бесчеловечных злодеяний нацистов против мирного населения и военнопленных. Реализуются и другие содержательные инициативы", - добавил Путин.Ключевой темой форума станет выработка консолидированной позиции по осуждению нацизма в исторической ретроспективе и противодействия ему в современном мире с опорой на научный и правовой потенциал проекта "Без срока давности".
https://ria.ru/20231013/arest-1902675863.html
https://ria.ru/20231009/natsizm-1901614437.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, владимир путин
В мире, Россия, Владимир Путин
Оправдание нацистов приводит к трагическим последствиям, заявил Путин
Путин: оправдание нацистских преступников приводит к разрушительным последствиям
СВЕТЛОГОРСК (Калининградская обл.), 24 окт - РИА Новости. Оправдание нацистских преступников и их пособников приводит к трагическим, разрушительным последствиям для миллионов людей, поэтому необходимо твердо, последовательно отстаивать правду о Великой Отечественной войне, противостоять любым попыткам пересмотреть вклад нашей страны в великую Победу, заявил президент России Владимир Путин.
"Мы видим, к каким трагическим, разрушительным последствиям для миллионов людей приводит прямая фальсификация истории, оправдание нацистских преступников и их пособников", - отметил Путин в приветствии участникам международного научно-практического форума "Без срока давности. Преступления нацистов против человечности: история и современность", открывшегося во вторник в Светлогорске Калининградской области
.
"И потому мы должны твердо, последовательно отстаивать правду о Великой Отечественной войне, противостоять любым попыткам пересмотреть вклад нашей страны в великую Победу", - добавил глава государства.
Текст приветствия зачитал начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков
.
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Путин подчеркнул значимость проекта "Без срока давности".
"Важно, что этот масштабный, востребованный проект объединил людей самых разных возрастов и профессий – представителей органов власти, общественных и волонтёрских организаций, экспертных и научных кругов, тех, кто посвящает себя важному, значимому делу, – сбережению нашей исторической памяти, патриотическому воспитанию молодежи", - отметил президент.
"Во многом благодаря вам, вашей энергии, неравнодушию и подвижничеству проводится большая, скрупулезная работа по рассекречиванию архивных документов и судебных решений по признанию фактов бесчеловечных злодеяний нацистов против мирного населения и военнопленных. Реализуются и другие содержательные инициативы", - добавил Путин.
Ключевой темой форума станет выработка консолидированной позиции по осуждению нацизма в исторической ретроспективе и противодействия ему в современном мире с опорой на научный и правовой потенциал проекта "Без срока давности".
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