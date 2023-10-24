https://ria.ru/20231024/natsisty-1904887399.html

Оправдание нацистов приводит к трагическим последствиям, заявил Путин

Оправдание нацистов приводит к трагическим последствиям, заявил Путин - РИА Новости, 24.10.2023

Оправдание нацистов приводит к трагическим последствиям, заявил Путин

Оправдание нацистских преступников и их пособников приводит к трагическим, разрушительным последствиям для миллионов людей, поэтому необходимо твердо,... РИА Новости, 24.10.2023

2023-10-24T12:18

2023-10-24T12:18

2023-10-24T13:07

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владимир путин

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СВЕТЛОГОРСК (Калининградская обл.), 24 окт - РИА Новости. Оправдание нацистских преступников и их пособников приводит к трагическим, разрушительным последствиям для миллионов людей, поэтому необходимо твердо, последовательно отстаивать правду о Великой Отечественной войне, противостоять любым попыткам пересмотреть вклад нашей страны в великую Победу, заявил президент России Владимир Путин."Мы видим, к каким трагическим, разрушительным последствиям для миллионов людей приводит прямая фальсификация истории, оправдание нацистских преступников и их пособников", - отметил Путин в приветствии участникам международного научно-практического форума "Без срока давности. Преступления нацистов против человечности: история и современность", открывшегося во вторник в Светлогорске Калининградской области."И потому мы должны твердо, последовательно отстаивать правду о Великой Отечественной войне, противостоять любым попыткам пересмотреть вклад нашей страны в великую Победу", - добавил глава государства.Текст приветствия зачитал начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков.Путин подчеркнул значимость проекта "Без срока давности"."Важно, что этот масштабный, востребованный проект объединил людей самых разных возрастов и профессий – представителей органов власти, общественных и волонтёрских организаций, экспертных и научных кругов, тех, кто посвящает себя важному, значимому делу, – сбережению нашей исторической памяти, патриотическому воспитанию молодежи", - отметил президент."Во многом благодаря вам, вашей энергии, неравнодушию и подвижничеству проводится большая, скрупулезная работа по рассекречиванию архивных документов и судебных решений по признанию фактов бесчеловечных злодеяний нацистов против мирного населения и военнопленных. Реализуются и другие содержательные инициативы", - добавил Путин.Ключевой темой форума станет выработка консолидированной позиции по осуждению нацизма в исторической ретроспективе и противодействия ему в современном мире с опорой на научный и правовой потенциал проекта "Без срока давности".

https://ria.ru/20231013/arest-1902675863.html

https://ria.ru/20231009/natsizm-1901614437.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, россия, владимир путин