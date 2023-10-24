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Оправдание нацистов приводит к трагическим последствиям, заявил Путин - РИА Новости, 24.10.2023
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12:18 24.10.2023 (обновлено: 13:07 24.10.2023)
https://ria.ru/20231024/natsisty-1904887399.html
Оправдание нацистов приводит к трагическим последствиям, заявил Путин
Оправдание нацистов приводит к трагическим последствиям, заявил Путин - РИА Новости, 24.10.2023
Оправдание нацистов приводит к трагическим последствиям, заявил Путин
Оправдание нацистских преступников и их пособников приводит к трагическим, разрушительным последствиям для миллионов людей, поэтому необходимо твердо,... РИА Новости, 24.10.2023
2023-10-24T12:18
2023-10-24T13:07
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СВЕТЛОГОРСК (Калининградская обл.), 24 окт - РИА Новости. Оправдание нацистских преступников и их пособников приводит к трагическим, разрушительным последствиям для миллионов людей, поэтому необходимо твердо, последовательно отстаивать правду о Великой Отечественной войне, противостоять любым попыткам пересмотреть вклад нашей страны в великую Победу, заявил президент России Владимир Путин."Мы видим, к каким трагическим, разрушительным последствиям для миллионов людей приводит прямая фальсификация истории, оправдание нацистских преступников и их пособников", - отметил Путин в приветствии участникам международного научно-практического форума "Без срока давности. Преступления нацистов против человечности: история и современность", открывшегося во вторник в Светлогорске Калининградской области."И потому мы должны твердо, последовательно отстаивать правду о Великой Отечественной войне, противостоять любым попыткам пересмотреть вклад нашей страны в великую Победу", - добавил глава государства.Текст приветствия зачитал начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков.Путин подчеркнул значимость проекта "Без срока давности"."Важно, что этот масштабный, востребованный проект объединил людей самых разных возрастов и профессий – представителей органов власти, общественных и волонтёрских организаций, экспертных и научных кругов, тех, кто посвящает себя важному, значимому делу, – сбережению нашей исторической памяти, патриотическому воспитанию молодежи", - отметил президент."Во многом благодаря вам, вашей энергии, неравнодушию и подвижничеству проводится большая, скрупулезная работа по рассекречиванию архивных документов и судебных решений по признанию фактов бесчеловечных злодеяний нацистов против мирного населения и военнопленных. Реализуются и другие содержательные инициативы", - добавил Путин.Ключевой темой форума станет выработка консолидированной позиции по осуждению нацизма в исторической ретроспективе и противодействия ему в современном мире с опорой на научный и правовой потенциал проекта "Без срока давности".
https://ria.ru/20231013/arest-1902675863.html
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в мире, россия, владимир путин
В мире, Россия, Владимир Путин
Оправдание нацистов приводит к трагическим последствиям, заявил Путин

Путин: оправдание нацистских преступников приводит к разрушительным последствиям

© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 24.10.2023
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент России Владимир Путин . Архивное фото
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СВЕТЛОГОРСК (Калининградская обл.), 24 окт - РИА Новости. Оправдание нацистских преступников и их пособников приводит к трагическим, разрушительным последствиям для миллионов людей, поэтому необходимо твердо, последовательно отстаивать правду о Великой Отечественной войне, противостоять любым попыткам пересмотреть вклад нашей страны в великую Победу, заявил президент России Владимир Путин.
"Мы видим, к каким трагическим, разрушительным последствиям для миллионов людей приводит прямая фальсификация истории, оправдание нацистских преступников и их пособников", - отметил Путин в приветствии участникам международного научно-практического форума "Без срока давности. Преступления нацистов против человечности: история и современность", открывшегося во вторник в Светлогорске Калининградской области.
"И потому мы должны твердо, последовательно отстаивать правду о Великой Отечественной войне, противостоять любым попыткам пересмотреть вклад нашей страны в великую Победу", - добавил глава государства.
Текст приветствия зачитал начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков.
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Путин подчеркнул значимость проекта "Без срока давности".
"Важно, что этот масштабный, востребованный проект объединил людей самых разных возрастов и профессий – представителей органов власти, общественных и волонтёрских организаций, экспертных и научных кругов, тех, кто посвящает себя важному, значимому делу, – сбережению нашей исторической памяти, патриотическому воспитанию молодежи", - отметил президент.
"Во многом благодаря вам, вашей энергии, неравнодушию и подвижничеству проводится большая, скрупулезная работа по рассекречиванию архивных документов и судебных решений по признанию фактов бесчеловечных злодеяний нацистов против мирного населения и военнопленных. Реализуются и другие содержательные инициативы", - добавил Путин.
Ключевой темой форума станет выработка консолидированной позиции по осуждению нацизма в исторической ретроспективе и противодействия ему в современном мире с опорой на научный и правовой потенциал проекта "Без срока давности".
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