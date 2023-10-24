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Гутерреш заявил, что обеспокоен нарушениями гуманитарного права в Газе - РИА Новости, 24.10.2023
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17:43 24.10.2023
https://ria.ru/20231024/narusheniya-1904992357.html
Гутерреш заявил, что обеспокоен нарушениями гуманитарного права в Газе
Гутерреш заявил, что обеспокоен нарушениями гуманитарного права в Газе - РИА Новости, 24.10.2023
Гутерреш заявил, что обеспокоен нарушениями гуманитарного права в Газе
Генсек ООН Антноиу Гутерреш заявил на заседании Совбеза организации, что глубоко обеспокоен явными нарушениями гуманитарного права в секторе Газа. РИА Новости, 24.10.2023
2023-10-24T17:43
2023-10-24T17:43
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ООН, 24 окт – РИА Новости. Генсек ООН Антноиу Гутерреш заявил на заседании Совбеза организации, что глубоко обеспокоен явными нарушениями гуманитарного права в секторе Газа. "Мы должны потребовать, чтобы все стороны выполняли свои обязательства по международному гуманитарному праву, проявляли постоянную осторожность при проведении военных операций и щадили мирное население", - сказал Гутерреш. Он призвал стороны защищать больницы, а также уважать неприкосновенность объектов ООН, в которых сегодня укрываются более 600 000 палестинцев. "Беспощадные бомбардировки сектора Газа израильскими силами, число жертв среди гражданского населения и массовое разрушение кварталов продолжают расти и вызывают глубокую тревогу. Я скорблю по десяткам коллег из ООН, работавших в БАПОР – к сожалению, по меньшей мере 35, и их число продолжает расти – погибли в результате бомбардировки сектора Газа за последние две недели", - указал он. "Защита мирного населения не означает приказ эвакуировать более миллиона человек на юг, где нет ни крова, ни еды, ни воды, ни лекарств, ни топлива, а затем продолжать бомбить сам юг. Я глубоко обеспокоен явными нарушениями международного гуманитарного права, свидетелями которых мы являемся в секторе Газа", - подчеркнул он. Генсек заявил, что ни одна из сторон вооруженного конфликта "не может быть над международным гуманитарным правом". Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа превысило 5 тысяч человек, свыше 15 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
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в мире, израиль, россия, восточный иерусалим, владимир путин, оон, хамас, бапор, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Россия, Восточный Иерусалим, Владимир Путин, ООН, ХАМАС, БАПОР, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Гутерреш заявил, что обеспокоен нарушениями гуманитарного права в Газе

Гутерреш заявил, что обеспокоен явными нарушениями гуманитарного права в Газе

© РИА Новости / Eskinder DebebeГенеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш - РИА Новости, 1920, 24.10.2023
© РИА Новости / Eskinder Debebe
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш . Архивное фото
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ООН, 24 окт – РИА Новости. Генсек ООН Антноиу Гутерреш заявил на заседании Совбеза организации, что глубоко обеспокоен явными нарушениями гуманитарного права в секторе Газа.
«
"Мы должны потребовать, чтобы все стороны выполняли свои обязательства по международному гуманитарному праву, проявляли постоянную осторожность при проведении военных операций и щадили мирное население", - сказал Гутерреш.
КПП Рафах - РИА Новости, 1920, 23.10.2023
В сектор Газа через КПП Рафах поступила третья партия гуманитарной помощи
23 октября, 13:04
Он призвал стороны защищать больницы, а также уважать неприкосновенность объектов ООН, в которых сегодня укрываются более 600 000 палестинцев.
«
"Беспощадные бомбардировки сектора Газа израильскими силами, число жертв среди гражданского населения и массовое разрушение кварталов продолжают расти и вызывают глубокую тревогу. Я скорблю по десяткам коллег из ООН, работавших в БАПОР – к сожалению, по меньшей мере 35, и их число продолжает расти – погибли в результате бомбардировки сектора Газа за последние две недели", - указал он.
«
"Защита мирного населения не означает приказ эвакуировать более миллиона человек на юг, где нет ни крова, ни еды, ни воды, ни лекарств, ни топлива, а затем продолжать бомбить сам юг. Я глубоко обеспокоен явными нарушениями международного гуманитарного права, свидетелями которых мы являемся в секторе Газа", - подчеркнул он.
Генсек заявил, что ни одна из сторон вооруженного конфликта "не может быть над международным гуманитарным правом".
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля.
Последствия разрушений после израильского авиаудара в Дейр-эль-Балахе, к югу от сектора Газа - РИА Новости, 1920, 23.10.2023
В Китае высказались о предоставлении гуманитарной помощи Палестине
23 октября, 05:40
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Число жертв в секторе Газа превысило 5 тысяч человек, свыше 15 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
Палестинцы покидают свои дома после авиаударов со стороны Израиля - РИА Новости, 1920, 23.10.2023
Израиль не передаст гуманитарную помощь жителям сектора Газа, пишут СМИ
23 октября, 01:59
 
В миреИзраильРоссияВосточный ИерусалимВладимир ПутинООНХАМАСБАПОРОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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