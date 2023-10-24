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Блинкен заявил, что США ответят при нападении Ирана на американцев - РИА Новости, 24.10.2023
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18:47 24.10.2023 (обновлено: 19:14 24.10.2023)
https://ria.ru/20231024/napadenie-1905012991.html
Блинкен заявил, что США ответят при нападении Ирана на американцев
Блинкен заявил, что США ответят при нападении Ирана на американцев - РИА Новости, 24.10.2023
Блинкен заявил, что США ответят при нападении Ирана на американцев
США не хотят войны с Ираном, но ответят в случае атаки на своих представителей в ходе текущего конфликта на Ближнем Востоке, заявил на заседании СБ ООН... РИА Новости, 24.10.2023
2023-10-24T18:47
2023-10-24T19:14
сша
в мире
иран
энтони блинкен
израиль
оон
владимир путин
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ОН, 24 окт - РИА Новости. США не хотят войны с Ираном, но ответят в случае атаки на своих представителей в ходе текущего конфликта на Ближнем Востоке, заявил на заседании СБ ООН госсекретарь США Энтони Блинкен."США не ищут конфликта с Ираном, мы не хотим расширения этой войны", - отметил Блинкен, отметив, что "если Иран или его ставленники" где бы то ни было нанесут удар по американцам, то ответ будет "решительным и стремительным".Блинкен также призвал СБ ООН донести до Ирана и его сторонников призыв не открывать второй фронт против Израиля. "Если вы, как и Соединенные Штаты, не хотите расширения конфликта, то всеми способами... донести идею о том, что в данном конфликте нельзя открывать второй фронт против Израиля", - сказал госсекретарь США."Не атакуйте Израиль!" - добавил он.Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: была приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.Число жертв в секторе Газа превысило 5 тысяч человек, свыше 15 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа порядка 200-250 пленных.МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
https://ria.ru/20231017/sanktsii-1903363689.html
https://ria.ru/20231013/izrail-1902526132.html
https://ria.ru/20231014/stsenariy-1902640530.html
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сша, в мире, иран, энтони блинкен, израиль, оон, владимир путин, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, хамас
США, В мире, Иран, Энтони Блинкен, Израиль, ООН, Владимир Путин, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, ХАМАС
Блинкен заявил, что США ответят при нападении Ирана на американцев

Блинкен: США не хотят войны с Ираном, но при нападении на американцев ответят

© Фото : Министерство обороны АрменииАмериканские военные
Американские военные - РИА Новости, 1920, 24.10.2023
© Фото : Министерство обороны Армении
Американские военные. Архивное фото
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ОН, 24 окт - РИА Новости. США не хотят войны с Ираном, но ответят в случае атаки на своих представителей в ходе текущего конфликта на Ближнем Востоке, заявил на заседании СБ ООН госсекретарь США Энтони Блинкен.
"США не ищут конфликта с Ираном, мы не хотим расширения этой войны", - отметил Блинкен, отметив, что "если Иран или его ставленники" где бы то ни было нанесут удар по американцам, то ответ будет "решительным и стремительным".
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
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17 октября, 16:10
Блинкен также призвал СБ ООН донести до Ирана и его сторонников призыв не открывать второй фронт против Израиля. "Если вы, как и Соединенные Штаты, не хотите расширения конфликта, то всеми способами... донести идею о том, что в данном конфликте нельзя открывать второй фронт против Израиля", - сказал госсекретарь США.
"Не атакуйте Израиль!" - добавил он.
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: была приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Число жертв в секторе Газа превысило 5 тысяч человек, свыше 15 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа порядка 200-250 пленных.
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Глава МИД Ирана заявил, что США дают Израилю шанс уничтожить Палестину
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МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
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14 октября, 08:00
 
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