https://ria.ru/20231024/nalog-1904963166.html

Поступления налога на прибыль нижегородских организаций вырастут

Поступления налога на прибыль нижегородских организаций вырастут - РИА Новости, 24.10.2023

Поступления налога на прибыль нижегородских организаций вырастут

Поступления налога на прибыль организаций в Нижегородской области в 2023 году увеличатся почти на 2 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба регионального... РИА Новости, 24.10.2023

2023-10-24T16:08

2023-10-24T16:08

2023-10-24T16:10

нижегородская область

экономика

нижегородская область

ольга сулим

налоги

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 окт - РИА Новости. Поступления налога на прибыль организаций в Нижегородской области в 2023 году увеличатся почти на 2 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба регионального парламента. Комитет законодательного собрания Нижегородской области рассмотрел проект изменений в закон о бюджете региона на 2023 год. "Законопроектом предлагается увеличить поступления налога на прибыль организаций более чем на 1,9 миллиарда рублей. Нижегородская область вновь получила дополнительные поступления по налогу на прибыль. Это хороший знак - экономика работает, предприятия зарабатывают, и объем прибыли больше, чем предполагалось. Такие корректировки на увеличение мы вносим в этом году уже не первый раз. Распределяем средства по нашим целевым программам. В текущих поправках серьезные средства будут направлены на здравоохранение, модернизацию первичного звена", - цитирует пресс-служба слова председателя комитета по бюджету и налогам Александра Шаронова. Также на заседании комитета было принято решение поддержать проект изменений в закон "О транспортном налоге", продлив действие 50-процентной льготы по транспортному налогу нижегородским владельцам электромобилей. "Документом предлагается продлить до 31 декабря 2026 года действие льготы по транспортному налогу для владельцев автомобилей, оборудованных только электрическим двигателем. Для них предусмотрено снижение ставки налога на одну лошадиную силу на 50%. Срок окончания действия льготы в настоящее время – до 31 декабря 2023 года включительно", - говорится в сообщении. Отмечается, что в 2021 году льготой воспользовались 72 владельца автомобилей, оборудованных только электрическим двигателем (сумма льготы составила 700 тысяч рублей), в 2022 году – 135 владельцев (сумма льготы составила 567 тысяч рублей). "Мы рассчитываем, что льгота будет стимулировать спрос жителей на покупку автомобилей, оборудованных только электрическим двигателем. Их эксплуатация ведет к экономии топлива и снижает негативное воздействия на окружающую среду", - подчеркнула исполняющая обязанности министра финансов Нижегородской области Ольга Сулима. Кроме того, депутаты предложили изучить возможность предоставления льгот и владельцам автомобилей с гибридным двигателем.

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https://ria.ru/20230913/proizvodstvo-1896103659.html

нижегородская область

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, нижегородская область, ольга сулим, налоги