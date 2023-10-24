https://ria.ru/20231024/mtsd-1904844606.html

Поезда МЦД-3 идут с отставанием от графика

Поезда МЦД-3 идут с отставанием от графика - РИА Новости, 24.10.2023

Поезда МЦД-3 идут с отставанием от графика

Поезда на МЦД-3 (D3) утром во вторник следуют с отставанием от графика, сообщила Московская железная дорога (МЖД, филиал РЖД). РИА Новости, 24.10.2023

2023-10-24T09:01

2023-10-24T09:01

2023-10-24T09:01

зеленоградский административный округ

раменский

ржд

москва

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/07/1894817285_0:65:3105:1812_1920x0_80_0_0_3b5fa396119cfe09fce6ec4d96e3eb86.jpg

МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Поезда на МЦД-3 (D3) утром во вторник следуют с отставанием от графика, сообщила Московская железная дорога (МЖД, филиал РЖД). "В настоящее время поезда МЦД-3 следуют с отставанием от графика. Приносим пассажирам извинения. Делаем все возможное для сокращения времени опоздания", - говорится в сообщении. Третья линия Московских центральных диаметров запущена в августе 2023 года, связывает Зеленоградский административный округ Москвы и город Раменское.

https://radiosputnik.ria.ru/20231011/troyka-1901943697.html

зеленоградский административный округ

раменский

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

зеленоградский административный округ, раменский, ржд, москва, происшествия