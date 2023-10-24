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Поезда МЦД-3 идут с отставанием от графика - РИА Новости, 24.10.2023
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09:01 24.10.2023
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Поезда МЦД-3 идут с отставанием от графика
Поезда МЦД-3 идут с отставанием от графика - РИА Новости, 24.10.2023
Поезда МЦД-3 идут с отставанием от графика
Поезда на МЦД-3 (D3) утром во вторник следуют с отставанием от графика, сообщила Московская железная дорога (МЖД, филиал РЖД). РИА Новости, 24.10.2023
2023-10-24T09:01
2023-10-24T09:01
зеленоградский административный округ
раменский
ржд
москва
происшествия
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Поезда на МЦД-3 (D3) утром во вторник следуют с отставанием от графика, сообщила Московская железная дорога (МЖД, филиал РЖД). "В настоящее время поезда МЦД-3 следуют с отставанием от графика. Приносим пассажирам извинения. Делаем все возможное для сокращения времени опоздания", - говорится в сообщении. Третья линия Московских центральных диаметров запущена в августе 2023 года, связывает Зеленоградский административный округ Москвы и город Раменское.
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зеленоградский административный округ, раменский, ржд, москва, происшествия
Зеленоградский административный округ, Раменский, РЖД, Москва, Происшествия
Поезда МЦД-3 идут с отставанием от графика

МЖД: поезда МЦД-3 во вторник идут с отставанием от графика

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкПоезд у платформы
Поезд у платформы - РИА Новости, 1920, 24.10.2023
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Поезд у платформы . Архивное фото
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Поезда на МЦД-3 (D3) утром во вторник следуют с отставанием от графика, сообщила Московская железная дорога (МЖД, филиал РЖД).
"В настоящее время поезда МЦД-3 следуют с отставанием от графика. Приносим пассажирам извинения. Делаем все возможное для сокращения времени опоздания", - говорится в сообщении.
Третья линия Московских центральных диаметров запущена в августе 2023 года, связывает Зеленоградский административный округ Москвы и город Раменское.
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