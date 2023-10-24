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Движение по новому мосту запустили в Волгодонске Ростовской области - РИА Новости, 24.10.2023
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Ростовская область
Ростовская область
 
13:59 24.10.2023
https://ria.ru/20231024/most-1904920730.html
Движение по новому мосту запустили в Волгодонске Ростовской области
Движение по новому мосту запустили в Волгодонске Ростовской области - РИА Новости, 24.10.2023
Движение по новому мосту запустили в Волгодонске Ростовской области
Движение по одному из крупнейших дорожных объектов в Ростовской области - мосту через Сухо-Соленовскую балку - торжественно запустили в Волгодонске на год... РИА Новости, 24.10.2023
2023-10-24T13:59
2023-10-24T13:59
ростовская область
мосты
марат хуснуллин
ростовская область
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ВОЛГОДОНСК (Ростовская область), 24 окт - РИА Новости. Движение по одному из крупнейших дорожных объектов в Ростовской области - мосту через Сухо-Соленовскую балку - торжественно запустили в Волгодонске на год раньше запланированного срока, передает корреспондент РИА Новости. Пуск движению по видеосвязи дал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. "Открываем движение. Поехали", - сказал он. Хуснуллин отметил, что новый мостовой переход позволит обеспечить связь двух частей Волгодонска - восточной и западной, разделенных Сухо-Соленовской балкой. Кроме того, запуск движения по мосту повысит транспортную доступность ряда прилегающих районов области, численность населения которых 124 тысячи человек. Он также положительно оценил показатель, достигнутый в Ростовской области, в 97% выполнения задания по укладке верхних слоев асфальтобетонного покрытия. Губернатор Ростовской области Василий Голубев отметил, что это очень долгожданный объект. "Новый мост - это комфорт, новое развитие Волгодонска, это одновременно построенные примыкающие дороги, которые позволят комфортно себя чувствовать жителям. И мы выполнили задачу, поставленную президентом нашей страны. Владимир Владимирович говорил о том, что по возможности нужно принимать решения, которые ускоряют строительство. Объект сдается почти на год раньше срока", - сказал губернатор. Он отметил, что правительство России на протяжении всего строительства оказывало помощь региону, и строители не подвели. Кроме того, по словам Голубева, это не последний дорожный объект, который будет сдан в регионе в текущем году. Согласно контракту, работы должны были завершиться в конце октября 2024 года. Дополнительное финансирование позволило завершить все работы раньше на год. В текущем году это уже второй крупный дорожный объект после обхода Аксая, который открывается с таким опережением. Строительство мостового перехода через балку Сухо-Соленовскую началось в конце 2019 года. На работы за счет федерального бюджета было предусмотрено 7,5 миллиарда рублей. Протяженность инженерного сооружения с четырьмя полосами движения составляет 3,8 километра, ширина проезжей части - 17 метров. Мост связывает старую и новую части города, обеспечивая пропуск регулярно растущих грузопассажирских потоков, безопасность и комфорт движения.
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мосты, марат хуснуллин, ростовская область
Ростовская область , Мосты, Марат Хуснуллин, Ростовская область

Движение по новому мосту запустили в Волгодонске Ростовской области

© Фото : Telegram/Правительство Ростовской областиДвижение по новому мосту запустили в Волгодонске Ростовской области
Движение по новому мосту запустили в Волгодонске Ростовской области - РИА Новости, 1920, 24.10.2023
© Фото : Telegram/Правительство Ростовской области
Движение по новому мосту запустили в Волгодонске Ростовской области
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ВОЛГОДОНСК (Ростовская область), 24 окт - РИА Новости. Движение по одному из крупнейших дорожных объектов в Ростовской области - мосту через Сухо-Соленовскую балку - торжественно запустили в Волгодонске на год раньше запланированного срока, передает корреспондент РИА Новости.
Пуск движению по видеосвязи дал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. "Открываем движение. Поехали", - сказал он.
Хуснуллин отметил, что новый мостовой переход позволит обеспечить связь двух частей Волгодонска - восточной и западной, разделенных Сухо-Соленовской балкой. Кроме того, запуск движения по мосту повысит транспортную доступность ряда прилегающих районов области, численность населения которых 124 тысячи человек. Он также положительно оценил показатель, достигнутый в Ростовской области, в 97% выполнения задания по укладке верхних слоев асфальтобетонного покрытия.
Губернатор Ростовской области Василий Голубев отметил, что это очень долгожданный объект. "Новый мост - это комфорт, новое развитие Волгодонска, это одновременно построенные примыкающие дороги, которые позволят комфортно себя чувствовать жителям. И мы выполнили задачу, поставленную президентом нашей страны. Владимир Владимирович говорил о том, что по возможности нужно принимать решения, которые ускоряют строительство. Объект сдается почти на год раньше срока", - сказал губернатор.
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Он отметил, что правительство России на протяжении всего строительства оказывало помощь региону, и строители не подвели. Кроме того, по словам Голубева, это не последний дорожный объект, который будет сдан в регионе в текущем году.
Согласно контракту, работы должны были завершиться в конце октября 2024 года. Дополнительное финансирование позволило завершить все работы раньше на год. В текущем году это уже второй крупный дорожный объект после обхода Аксая, который открывается с таким опережением.
Строительство мостового перехода через балку Сухо-Соленовскую началось в конце 2019 года. На работы за счет федерального бюджета было предусмотрено 7,5 миллиарда рублей. Протяженность инженерного сооружения с четырьмя полосами движения составляет 3,8 километра, ширина проезжей части - 17 метров. Мост связывает старую и новую части города, обеспечивая пропуск регулярно растущих грузопассажирских потоков, безопасность и комфорт движения.
 
Ростовская областьМостыМарат ХуснуллинРостовская область
 
 
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