https://ria.ru/20231024/most-1904918506.html

В Киеве снова пригрозили уничтожить Крымский мост

В Киеве снова пригрозили уничтожить Крымский мост - РИА Новости, 24.10.2023

В Киеве снова пригрозили уничтожить Крымский мост

Представитель Военно-морских сил Украины Дмитрий Плетенчук выступил с новыми угрозами "уничтожения Крымского моста" от имени киевского режима. РИА Новости, 24.10.2023

2023-10-24T13:51

2023-10-24T13:51

2023-10-24T15:56

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МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Представитель Военно-морских сил Украины Дмитрий Плетенчук выступил с новыми угрозами "уничтожения Крымского моста" от имени киевского режима."Разумеется, этот мост будет разрушен, но он будет разрушен тогда, когда этого будет требовать ситуация. Разрушать мост, чтобы поднять настроение, нет смысла. Когда надо будет обрезать логические хвосты Крыма и сделать его островом, обязательно это будет сделано", — приводит агентство Укринформ слова Плетенчука на своем сайте. Плетенчук также пожаловался на серьезные меры безопасности, используемые на мосту, заявив о применении средств аэрозольной маскировки, боновых заграждениях и "боевых дельфинах", якобы использующихся для охраны сооружения.Он угрожает также ударами по судостроительным заводам в Керчи и Феодосии.Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев ранее заявлял, что возможная атака на Крым будет означать эскалацию конфликта, и призвал Киев понять, что такие атаки встретят "неизбежное возмездие" с использованием любых видов оружия. В Крыму называли планы Киева атаковать авантюрой Запада, она станет колоссальной трагедией для Украины.Восьмого октября 2022 года на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля, в результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета правой части моста. ФСБ России сразу заявила, что за терактом стояли власти Украины, СБУ информацию о своей причастности комментировать отказывалось. В Кремле неоднократно подчеркивали, что террористические методы киевского режима, атакующего гражданские объекты, еще больше убеждают в необходимости полного выполнения целей спецоперации.В ночь на 17 июля 2023 года Украина атаковала Крымский мост двумя надводными беспилотниками. Погибли два человека — семейная пара из Белгородской области, их 14-летнюю дочь госпитализировали с травмами. Была повреждена автомобильная часть моста. Впоследствии корабли Черноморского флота неоднократно уничтожали безэкипажные катера, пытавшиеся атаковать Крымский мост. В сентябре сообщалось об уничтожении трех таких катеров за неделю.

https://ria.ru/20231023/ukraina-1904526138.html

https://ria.ru/20231022/obida-1904450005.html

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в мире, украина, киев, россия, служба безопасности украины, фсб, дмитрий медведев