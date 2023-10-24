Рейтинг@Mail.ru
В Киеве снова пригрозили уничтожить Крымский мост - РИА Новости, 24.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:51 24.10.2023 (обновлено: 15:56 24.10.2023)
https://ria.ru/20231024/most-1904918506.html
В Киеве снова пригрозили уничтожить Крымский мост
В Киеве снова пригрозили уничтожить Крымский мост - РИА Новости, 24.10.2023
В Киеве снова пригрозили уничтожить Крымский мост
Представитель Военно-морских сил Украины Дмитрий Плетенчук выступил с новыми угрозами "уничтожения Крымского моста" от имени киевского режима. РИА Новости, 24.10.2023
2023-10-24T13:51
2023-10-24T15:56
в мире
украина
киев
россия
служба безопасности украины
фсб
дмитрий медведев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0f/1896587283_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_8323e5b42c42bbb13b0ef12b9cd66706.jpg
МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Представитель Военно-морских сил Украины Дмитрий Плетенчук выступил с новыми угрозами "уничтожения Крымского моста" от имени киевского режима."Разумеется, этот мост будет разрушен, но он будет разрушен тогда, когда этого будет требовать ситуация. Разрушать мост, чтобы поднять настроение, нет смысла. Когда надо будет обрезать логические хвосты Крыма и сделать его островом, обязательно это будет сделано", — приводит агентство Укринформ слова Плетенчука на своем сайте. Плетенчук также пожаловался на серьезные меры безопасности, используемые на мосту, заявив о применении средств аэрозольной маскировки, боновых заграждениях и "боевых дельфинах", якобы использующихся для охраны сооружения.Он угрожает также ударами по судостроительным заводам в Керчи и Феодосии.Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев ранее заявлял, что возможная атака на Крым будет означать эскалацию конфликта, и призвал Киев понять, что такие атаки встретят "неизбежное возмездие" с использованием любых видов оружия. В Крыму называли планы Киева атаковать авантюрой Запада, она станет колоссальной трагедией для Украины.Восьмого октября 2022 года на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля, в результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета правой части моста. ФСБ России сразу заявила, что за терактом стояли власти Украины, СБУ информацию о своей причастности комментировать отказывалось. В Кремле неоднократно подчеркивали, что террористические методы киевского режима, атакующего гражданские объекты, еще больше убеждают в необходимости полного выполнения целей спецоперации.В ночь на 17 июля 2023 года Украина атаковала Крымский мост двумя надводными беспилотниками. Погибли два человека — семейная пара из Белгородской области, их 14-летнюю дочь госпитализировали с травмами. Была повреждена автомобильная часть моста. Впоследствии корабли Черноморского флота неоднократно уничтожали безэкипажные катера, пытавшиеся атаковать Крымский мост. В сентябре сообщалось об уничтожении трех таких катеров за неделю.
https://ria.ru/20231023/ukraina-1904526138.html
https://ria.ru/20231022/obida-1904450005.html
украина
киев
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0f/1896587283_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7e9fecefb232c230fce2802317dc61a0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, киев, россия, служба безопасности украины, фсб, дмитрий медведев
В мире, Украина, Киев, Россия, Служба безопасности Украины, ФСБ, Дмитрий Медведев
В Киеве снова пригрозили уничтожить Крымский мост

Представитель ВМС Украины Плетенчук пригрозил уничтожить Крымский мост

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 24.10.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Крымский мост. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Представитель Военно-морских сил Украины Дмитрий Плетенчук выступил с новыми угрозами "уничтожения Крымского моста" от имени киевского режима.
"Разумеется, этот мост будет разрушен, но он будет разрушен тогда, когда этого будет требовать ситуация. Разрушать мост, чтобы поднять настроение, нет смысла. Когда надо будет обрезать логические хвосты Крыма и сделать его островом, обязательно это будет сделано", — приводит агентство Укринформ слова Плетенчука на своем сайте.
Вид на Балаклавскую бухту в Крыму - РИА Новости, 1920, 23.10.2023
Крым и Донбасс Украине уже не вернуть. Запад о чем-то начал догадываться
23 октября, 08:00
Плетенчук также пожаловался на серьезные меры безопасности, используемые на мосту, заявив о применении средств аэрозольной маскировки, боновых заграждениях и "боевых дельфинах", якобы использующихся для охраны сооружения.
Он угрожает также ударами по судостроительным заводам в Керчи и Феодосии.
Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев ранее заявлял, что возможная атака на Крым будет означать эскалацию конфликта, и призвал Киев понять, что такие атаки встретят "неизбежное возмездие" с использованием любых видов оружия. В Крыму называли планы Киева атаковать авантюрой Запада, она станет колоссальной трагедией для Украины.
Восьмого октября 2022 года на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля, в результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета правой части моста. ФСБ России сразу заявила, что за терактом стояли власти Украины, СБУ информацию о своей причастности комментировать отказывалось. В Кремле неоднократно подчеркивали, что террористические методы киевского режима, атакующего гражданские объекты, еще больше убеждают в необходимости полного выполнения целей спецоперации.
В ночь на 17 июля 2023 года Украина атаковала Крымский мост двумя надводными беспилотниками. Погибли два человека — семейная пара из Белгородской области, их 14-летнюю дочь госпитализировали с травмами. Была повреждена автомобильная часть моста. Впоследствии корабли Черноморского флота неоднократно уничтожали безэкипажные катера, пытавшиеся атаковать Крымский мост. В сентябре сообщалось об уничтожении трех таких катеров за неделю.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 22.10.2023
"Какого черта?" В США рассказали про обиду Зеленского
22 октября, 05:43
 
В миреУкраинаКиевРоссияСлужба безопасности УкраиныФСБДмитрий Медведев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала