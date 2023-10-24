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Противогололедную обработку планируют провести в Москве в ночь на среду - РИА Новости, 24.10.2023
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15:12 24.10.2023
https://ria.ru/20231024/moskva-1904947027.html
Противогололедную обработку планируют провести в Москве в ночь на среду
Противогололедную обработку планируют провести в Москве в ночь на среду - РИА Новости, 24.10.2023
Противогололедную обработку планируют провести в Москве в ночь на среду
Противогололедную обработку планируют провести в Москве в ночь на среду из-за прогнозируемой гололедицы, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса... РИА Новости, 24.10.2023
2023-10-24T15:12
2023-10-24T15:12
москва сегодня: мегаполис для жизни
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Противогололедную обработку планируют провести в Москве в ночь на среду из-за прогнозируемой гололедицы, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "По прогнозам синоптиков, в ночь на 25 октября ожидается переход температуры воздуха через ноль градусов в сторону отрицательных значений, что может способствовать образованию гололедицы. Городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети. При необходимости будет проведена выборочная противогололедная обработка", - говорится в сообщении. Отмечается, что автомобилистам стоит быть внимательными на дороге, соблюдать скоростной режим и дистанцию, воздержаться от поездок на личном транспорте, если не успели сменить летнюю резину на зимнюю.
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москва, городское хозяйство москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Городское хозяйство Москвы

Противогололедную обработку планируют провести в Москве в ночь на среду

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкПротивогололедная обработка
Противогололедная обработка - РИА Новости, 1920, 24.10.2023
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Противогололедная обработка
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Противогололедную обработку планируют провести в Москве в ночь на среду из-за прогнозируемой гололедицы, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"По прогнозам синоптиков, в ночь на 25 октября ожидается переход температуры воздуха через ноль градусов в сторону отрицательных значений, что может способствовать образованию гололедицы. Городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети. При необходимости будет проведена выборочная противогололедная обработка", - говорится в сообщении.
Цветной бульвар, 25, строение 1 - РИА Новости, 1920, 24.10.2023
Специалисты обновили тротуары на двух участках Цветного бульвара в Москве
24 октября, 10:37
Отмечается, что автомобилистам стоит быть внимательными на дороге, соблюдать скоростной режим и дистанцию, воздержаться от поездок на личном транспорте, если не успели сменить летнюю резину на зимнюю.
 
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