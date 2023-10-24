https://ria.ru/20231024/moskva-1904876941.html

Неочевидная Москва. Как заново полюбить свой город

Неочевидная Москва. Как заново полюбить свой город - РИА Новости, 24.10.2023

Неочевидная Москва. Как заново полюбить свой город

Живя в Москве, постепенно перестаешь обращать внимание на городские красоты, которые так восхищают туристов, а Красную площадь вовсе стараешься обходить по дальнему радиусу. Из-за эффекта "замыленности" просьба приехавших в гости родственников и друзей показать что-нибудь интересное могут вызвать ступор: а что считается интересным и где его искать?

2023-10-24T12:00

2023-10-24T12:00

2023-10-24T14:03

пятый угол

москва

достопримечательности

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Неочевидная Москва. Как заново полюбить свой город Живя в Москве, постепенно перестаешь обращать внимание на городские красоты, которые так восхищают туристов, а Красную площадь вовсе стараешься обходить по дальнему радиусу. Из-за эффекта "замыленности" просьба приехавших в гости родственников и друзей показать что-нибудь интересное могут вызвать ступор: а что считается интересным и где его искать? audio/mpeg

Неочевидная Москва. Как заново полюбить свой город Живя в Москве, постепенно перестаешь обращать внимание на городские красоты, которые так восхищают туристов, а Красную площадь вовсе стараешься обходить по дальнему радиусу. Из-за эффекта "замыленности" просьба приехавших в гости родственников и друзей показать что-нибудь интересное могут вызвать ступор: а что считается интересным и где его искать? audio/mpeg

В этом выпуске мы узнаем, как городские объекты обретают и теряют популярность, где искать небанальную сторону Москвы и почему город – отражение нас самих. Проводник в неочевидную столицу и эксперт выпуска – историк Москвы Филипп Смирнов. 01:28 откуда берутся достопримечательности 04:57 топ банальных мест в Москве (спойлер: не Красная площадь) 06:36 "второе донышко" Парка Горького 08:28 о Хитровке и "Детском мире" 09:54 можно ли узнать город без посещения популярных достопримечательностей 10:29 как открыть Красную площадь с неочевидной стороны 11:53 "город – это про нас" 13:42 почему мы стесняемся изучать город, или "болезнь шлагбаума" 15:24 небанальные пространства в Москве, которые стоит посетить 16:55 как гаджеты делают город мозаичным 18:07 есть ли достопримечательности в спальных районах 18:40 Бутово – новый центр Москвы. Что? Да! 20:16 как искать интересные места в своем районе 22:52 почему полезно смотреть по сторонам 25:07 самый маленький городской квартал 27:10 топ советов по изучению городаСлушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь:Яндекс.МузыкаВКонтактеiTunesCastboxGoogle PodcastsСкачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста. Следите за новыми выпусками в нашей группе во ВКонтакте и в телеграм-канале РИА Недвижимость.________Монтаж: Олег Чижов

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