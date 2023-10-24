https://ria.ru/20231024/moskva-1904860909.html

Бочкарев: в Москве до 2027 года введут более 30 объектов культуры

Бочкарев: в Москве до 2027 года введут более 30 объектов культуры - РИА Новости, 24.10.2023

Бочкарев: в Москве до 2027 года введут более 30 объектов культуры

В течение трех лет в Москве за счет бюджета планируется построить и реконструировать 32 объекта культуры, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам... РИА Новости, 24.10.2023

2023-10-24T10:39

2023-10-24T10:39

2023-10-24T10:39

москва

андрей бочкарев

стройкомплекс москвы

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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. В течение трех лет в Москве за счет бюджета планируется построить и реконструировать 32 объекта культуры, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев. "Москва ответственно относится к сохранению своего культурного наследия и развитию сферы культуры в целом. Потому в городе своевременно реконструируются и строятся новые здания для размещения в них культурных объектов. В ближайшие три года в столице завершится реконструкция и строительство 32 таких объектов", - приводит его слова пресс-служба столичного стройкомплекса. Бочкарев уточнил, что работы по этим объектам ведутся в рамках реализации адресной инвестиционной программы на 2024-2026 годы. В частности, до 2027 года завершится реконструкция Центрального московского ипподрома в Беговом районе и кинотеатра "Полярный" в Южном Медведкове. Также в Бутырском районе столицы в течение трех лет завершится строительство здания, в котором разместится картинная галерея художника Василия Нестеренко. В новой Москве в поселениях Московский и Воскресенское достроят детские школы искусств, говорится в сообщении.

https://ria.ru/20231023/bochkarev-1904617732.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, андрей бочкарев, стройкомплекс москвы