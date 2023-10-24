https://ria.ru/20231024/moskva-1904860909.html
Бочкарев: в Москве до 2027 года введут более 30 объектов культуры
Бочкарев: в Москве до 2027 года введут более 30 объектов культуры - РИА Новости, 24.10.2023
Бочкарев: в Москве до 2027 года введут более 30 объектов культуры
В течение трех лет в Москве за счет бюджета планируется построить и реконструировать 32 объекта культуры, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам... РИА Новости, 24.10.2023
2023-10-24T10:39
2023-10-24T10:39
2023-10-24T10:39
москва
андрей бочкарев
стройкомплекс москвы
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. В течение трех лет в Москве за счет бюджета планируется построить и реконструировать 32 объекта культуры, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев. "Москва ответственно относится к сохранению своего культурного наследия и развитию сферы культуры в целом. Потому в городе своевременно реконструируются и строятся новые здания для размещения в них культурных объектов. В ближайшие три года в столице завершится реконструкция и строительство 32 таких объектов", - приводит его слова пресс-служба столичного стройкомплекса. Бочкарев уточнил, что работы по этим объектам ведутся в рамках реализации адресной инвестиционной программы на 2024-2026 годы. В частности, до 2027 года завершится реконструкция Центрального московского ипподрома в Беговом районе и кинотеатра "Полярный" в Южном Медведкове. Также в Бутырском районе столицы в течение трех лет завершится строительство здания, в котором разместится картинная галерея художника Василия Нестеренко. В новой Москве в поселениях Московский и Воскресенское достроят детские школы искусств, говорится в сообщении.
https://ria.ru/20231023/bochkarev-1904617732.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, андрей бочкарев, стройкомплекс москвы
Москва, Андрей Бочкарев, Стройкомплекс Москвы
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. В течение трех лет в Москве за счет бюджета планируется построить и реконструировать 32 объекта культуры, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
"Москва ответственно относится к сохранению своего культурного наследия и развитию сферы культуры в целом. Потому в городе своевременно реконструируются и строятся новые здания для размещения в них культурных объектов. В ближайшие три года в столице завершится реконструкция и строительство 32 таких объектов", - приводит его слова пресс-служба столичного стройкомплекса.
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Бочкарев уточнил, что работы по этим объектам ведутся в рамках реализации адресной инвестиционной программы на 2024-2026 годы.
В частности, до 2027 года завершится реконструкция Центрального московского ипподрома в Беговом районе и кинотеатра "Полярный" в Южном Медведкове. Также в Бутырском районе столицы в течение трех лет завершится строительство здания, в котором разместится картинная галерея художника Василия Нестеренко
. В новой Москве в поселениях Московский и Воскресенское достроят детские школы искусств, говорится в сообщении.