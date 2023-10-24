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Специалисты обновили тротуары на двух участках Цветного бульвара в Москве - РИА Новости, 24.10.2023
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10:37 24.10.2023 (обновлено: 10:38 24.10.2023)
https://ria.ru/20231024/moskva-1904860471.html
Специалисты обновили тротуары на двух участках Цветного бульвара в Москве
Специалисты обновили тротуары на двух участках Цветного бульвара в Москве - РИА Новости, 24.10.2023
Специалисты обновили тротуары на двух участках Цветного бульвара в Москве
Специалисты городского хозяйства обновили тротуары на двух участках Цветного бульвара в Москве, а также установили там энергоэффективные фонари, сообщил... РИА Новости, 24.10.2023
2023-10-24T10:37
2023-10-24T10:38
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москва
петр бирюков
городское хозяйство москвы
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Специалисты городского хозяйства обновили тротуары на двух участках Цветного бульвара в Москве, а также установили там энергоэффективные фонари, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Специалисты комплекса городского хозяйства провели в этом году работы по благоустройству двух участков Цветного бульвара - возле одноименной станции метро и цирка Никулина. В рамках проекта заменили покрытия тротуаров и проезжей части, привели в порядок пространства непосредственно возле входов в метро, обустроили удобные парковочные карманы и велопарковки", - сказал Бирюков. Заммэра подчеркнул, что воздушные провода убрали в кабельную канализацию протяженностью почти семь километров, что позволило улучшить визуальный облик пространства и обеспечить безопасную эксплуатацию коммуникаций. Кроме того, проложили дополнительные водосточные сети. "Вместо асфальта на тротуарах уложили гранитную плитку крупного формата, общая площадь пешеходной зоны составила 17,8 тысячи квадратных метров. Особое внимание уделяем обеспечению качественного освещения - в зоне благоустройства установили девятиметровые фонари и уличные торшеры в историческом стиле с энергоэффективными светильниками. На проезжей части заменили асфальт площадью 23 тысячи квадратных метров, нанесли разметку и установили дорожные знаки", - сказал Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что озеленение - важная заключительная часть всех проектов благоустройства. На участках Цветного бульвара разбили газон, поздней осенью запланирована высадка деревьев и кустарников, обустройство цветников.
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москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Петр Бирюков, Городское хозяйство Москвы

Специалисты обновили тротуары на двух участках Цветного бульвара в Москве

© РИА Новости / Ксения СидороваЦветной бульвар, 25, строение 1
Цветной бульвар, 25, строение 1 - РИА Новости, 1920, 24.10.2023
© РИА Новости / Ксения Сидорова
Цветной бульвар, 25, строение 1
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Специалисты городского хозяйства обновили тротуары на двух участках Цветного бульвара в Москве, а также установили там энергоэффективные фонари, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Специалисты комплекса городского хозяйства провели в этом году работы по благоустройству двух участков Цветного бульвара - возле одноименной станции метро и цирка Никулина. В рамках проекта заменили покрытия тротуаров и проезжей части, привели в порядок пространства непосредственно возле входов в метро, обустроили удобные парковочные карманы и велопарковки", - сказал Бирюков.
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Заммэра подчеркнул, что воздушные провода убрали в кабельную канализацию протяженностью почти семь километров, что позволило улучшить визуальный облик пространства и обеспечить безопасную эксплуатацию коммуникаций. Кроме того, проложили дополнительные водосточные сети.
"Вместо асфальта на тротуарах уложили гранитную плитку крупного формата, общая площадь пешеходной зоны составила 17,8 тысячи квадратных метров. Особое внимание уделяем обеспечению качественного освещения - в зоне благоустройства установили девятиметровые фонари и уличные торшеры в историческом стиле с энергоэффективными светильниками. На проезжей части заменили асфальт площадью 23 тысячи квадратных метров, нанесли разметку и установили дорожные знаки", - сказал Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что озеленение - важная заключительная часть всех проектов благоустройства. На участках Цветного бульвара разбили газон, поздней осенью запланирована высадка деревьев и кустарников, обустройство цветников.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваПетр БирюковГородское хозяйство Москвы
 
 
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