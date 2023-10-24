https://ria.ru/20231024/moskva-1904860471.html

Специалисты обновили тротуары на двух участках Цветного бульвара в Москве

Специалисты обновили тротуары на двух участках Цветного бульвара в Москве - РИА Новости, 24.10.2023

Специалисты обновили тротуары на двух участках Цветного бульвара в Москве

Специалисты городского хозяйства обновили тротуары на двух участках Цветного бульвара в Москве, а также установили там энергоэффективные фонари, сообщил... РИА Новости, 24.10.2023

2023-10-24T10:37

2023-10-24T10:37

2023-10-24T10:38

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москва

петр бирюков

городское хозяйство москвы

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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Специалисты городского хозяйства обновили тротуары на двух участках Цветного бульвара в Москве, а также установили там энергоэффективные фонари, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Специалисты комплекса городского хозяйства провели в этом году работы по благоустройству двух участков Цветного бульвара - возле одноименной станции метро и цирка Никулина. В рамках проекта заменили покрытия тротуаров и проезжей части, привели в порядок пространства непосредственно возле входов в метро, обустроили удобные парковочные карманы и велопарковки", - сказал Бирюков. Заммэра подчеркнул, что воздушные провода убрали в кабельную канализацию протяженностью почти семь километров, что позволило улучшить визуальный облик пространства и обеспечить безопасную эксплуатацию коммуникаций. Кроме того, проложили дополнительные водосточные сети. "Вместо асфальта на тротуарах уложили гранитную плитку крупного формата, общая площадь пешеходной зоны составила 17,8 тысячи квадратных метров. Особое внимание уделяем обеспечению качественного освещения - в зоне благоустройства установили девятиметровые фонари и уличные торшеры в историческом стиле с энергоэффективными светильниками. На проезжей части заменили асфальт площадью 23 тысячи квадратных метров, нанесли разметку и установили дорожные знаки", - сказал Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что озеленение - важная заключительная часть всех проектов благоустройства. На участках Цветного бульвара разбили газон, поздней осенью запланирована высадка деревьев и кустарников, обустройство цветников.

https://realty.ria.ru/20231024/remont-1904853564.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы