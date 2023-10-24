https://ria.ru/20231024/molodezh-1904920576.html
Патриарх назвал кошмарными заявления молодежи о желании "свалить из Рашки"
Патриарх назвал кошмарными заявления молодежи о желании "свалить из Рашки" - РИА Новости, 24.10.2023
Патриарх назвал кошмарными заявления молодежи о желании "свалить из Рашки"
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на церемонии присвоения ему звания почетного профессора МПГУ рассказал о своем "кошмарном" впечатлении в случаях, когда... РИА Новости, 24.10.2023
2023-10-24T13:59
2023-10-24T13:59
2023-10-24T13:59
общество
россия
патриарх кирилл (владимир гундяев)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/18/1873903172_0:74:2909:1710_1920x0_80_0_0_f9052b5ef2bda097af5c876c403a6306.jpg
МОСКВА, 24 окт – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на церемонии присвоения ему звания почетного профессора МПГУ рассказал о своем "кошмарном" впечатлении в случаях, когда он слышит на английском о желании молодых людей "свалить из Рашки". "Когда я иногда слышу английский язык от молодых людей, которые говорят о своих утилитарных целях, желании как можно быстрее "свалить из Рашки", как они говорят, по-английски – и я думаю: кошмар, какой же образ у русского человека там? Безграмотные люди", – сказал он на церемонии. Как руководителю православных учебных заведений, добавил патриарх, ему неоднократно приходилось слышать от родителей, отдавшие своих детей в православную школу, вопрос о преподавании иностранных языков. "Как будто бы люди сидят на чемоданах. Не умаляя значимости изучения иностранных языков для интеллектуального развития человека, нельзя забывать о том, что, прежде всего, ребенок должен постичь красоту и богатство родного языка, научиться выражать свои мысли и чувства на языке своего народа", – отметил он.
https://ria.ru/20231012/opros-1902275478.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, патриарх кирилл (владимир гундяев)
Общество, Россия, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев)
Патриарх назвал кошмарными заявления молодежи о желании "свалить из Рашки"
Патриарх Кирилл заявил о кошмарном впечатлении от молодежи, желающей уехать
МОСКВА, 24 окт – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на церемонии присвоения ему звания почетного профессора МПГУ рассказал о своем "кошмарном" впечатлении в случаях, когда он слышит на английском о желании молодых людей "свалить из Рашки".
"Когда я иногда слышу английский язык от молодых людей, которые говорят о своих утилитарных целях, желании как можно быстрее "свалить из Рашки", как они говорят, по-английски – и я думаю: кошмар, какой же образ у русского человека там? Безграмотные люди", – сказал он на церемонии.
Как руководителю православных учебных заведений, добавил патриарх, ему неоднократно приходилось слышать от родителей, отдавшие своих детей в православную школу, вопрос о преподавании иностранных языков. "Как будто бы люди сидят на чемоданах. Не умаляя значимости изучения иностранных языков для интеллектуального развития человека, нельзя забывать о том, что, прежде всего, ребенок должен постичь красоту и богатство родного языка, научиться выражать свои мысли и чувства на языке своего народа", – отметил он.
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