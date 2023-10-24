Рейтинг@Mail.ru
Патриарх назвал кошмарными заявления молодежи о желании "свалить из Рашки" - РИА Новости, 24.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:59 24.10.2023
https://ria.ru/20231024/molodezh-1904920576.html
Патриарх назвал кошмарными заявления молодежи о желании "свалить из Рашки"
Патриарх назвал кошмарными заявления молодежи о желании "свалить из Рашки" - РИА Новости, 24.10.2023
Патриарх назвал кошмарными заявления молодежи о желании "свалить из Рашки"
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на церемонии присвоения ему звания почетного профессора МПГУ рассказал о своем "кошмарном" впечатлении в случаях, когда... РИА Новости, 24.10.2023
2023-10-24T13:59
2023-10-24T13:59
общество
россия
патриарх кирилл (владимир гундяев)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/18/1873903172_0:74:2909:1710_1920x0_80_0_0_f9052b5ef2bda097af5c876c403a6306.jpg
МОСКВА, 24 окт – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на церемонии присвоения ему звания почетного профессора МПГУ рассказал о своем "кошмарном" впечатлении в случаях, когда он слышит на английском о желании молодых людей "свалить из Рашки". "Когда я иногда слышу английский язык от молодых людей, которые говорят о своих утилитарных целях, желании как можно быстрее "свалить из Рашки", как они говорят, по-английски – и я думаю: кошмар, какой же образ у русского человека там? Безграмотные люди", – сказал он на церемонии. Как руководителю православных учебных заведений, добавил патриарх, ему неоднократно приходилось слышать от родителей, отдавшие своих детей в православную школу, вопрос о преподавании иностранных языков. "Как будто бы люди сидят на чемоданах. Не умаляя значимости изучения иностранных языков для интеллектуального развития человека, нельзя забывать о том, что, прежде всего, ребенок должен постичь красоту и богатство родного языка, научиться выражать свои мысли и чувства на языке своего народа", – отметил он.
https://ria.ru/20231012/opros-1902275478.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/18/1873903172_138:0:2867:2047_1920x0_80_0_0_9ef8f196f7f8c11eeeb832c34978d605.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, патриарх кирилл (владимир гундяев)
Общество, Россия, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев)
Патриарх назвал кошмарными заявления молодежи о желании "свалить из Рашки"

Патриарх Кирилл заявил о кошмарном впечатлении от молодежи, желающей уехать

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл - РИА Новости, 1920, 24.10.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 окт – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на церемонии присвоения ему звания почетного профессора МПГУ рассказал о своем "кошмарном" впечатлении в случаях, когда он слышит на английском о желании молодых людей "свалить из Рашки".
"Когда я иногда слышу английский язык от молодых людей, которые говорят о своих утилитарных целях, желании как можно быстрее "свалить из Рашки", как они говорят, по-английски – и я думаю: кошмар, какой же образ у русского человека там? Безграмотные люди", – сказал он на церемонии.
Как руководителю православных учебных заведений, добавил патриарх, ему неоднократно приходилось слышать от родителей, отдавшие своих детей в православную школу, вопрос о преподавании иностранных языков. "Как будто бы люди сидят на чемоданах. Не умаляя значимости изучения иностранных языков для интеллектуального развития человека, нельзя забывать о том, что, прежде всего, ребенок должен постичь красоту и богатство родного языка, научиться выражать свои мысли и чувства на языке своего народа", – отметил он.
Алла Пугачева и Максим Галкин* - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
Опрос: большая часть россиян осуждает уехавших из России после начала СВО
12 октября, 15:19
 
ОбществоРоссияПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала