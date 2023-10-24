https://ria.ru/20231024/molodezh-1904920576.html

Патриарх назвал кошмарными заявления молодежи о желании "свалить из Рашки"

Патриарх назвал кошмарными заявления молодежи о желании "свалить из Рашки" - РИА Новости, 24.10.2023

Патриарх назвал кошмарными заявления молодежи о желании "свалить из Рашки"

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на церемонии присвоения ему звания почетного профессора МПГУ рассказал о своем "кошмарном" впечатлении в случаях, когда... РИА Новости, 24.10.2023

2023-10-24T13:59

2023-10-24T13:59

2023-10-24T13:59

общество

россия

патриарх кирилл (владимир гундяев)

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МОСКВА, 24 окт – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на церемонии присвоения ему звания почетного профессора МПГУ рассказал о своем "кошмарном" впечатлении в случаях, когда он слышит на английском о желании молодых людей "свалить из Рашки". "Когда я иногда слышу английский язык от молодых людей, которые говорят о своих утилитарных целях, желании как можно быстрее "свалить из Рашки", как они говорят, по-английски – и я думаю: кошмар, какой же образ у русского человека там? Безграмотные люди", – сказал он на церемонии. Как руководителю православных учебных заведений, добавил патриарх, ему неоднократно приходилось слышать от родителей, отдавшие своих детей в православную школу, вопрос о преподавании иностранных языков. "Как будто бы люди сидят на чемоданах. Не умаляя значимости изучения иностранных языков для интеллектуального развития человека, нельзя забывать о том, что, прежде всего, ребенок должен постичь красоту и богатство родного языка, научиться выражать свои мысли и чувства на языке своего народа", – отметил он.

https://ria.ru/20231012/opros-1902275478.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, россия, патриарх кирилл (владимир гундяев)