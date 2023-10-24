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Эксперт считает, что Молдавия готовится к военным действиям - РИА Новости, 24.10.2023
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17:33 24.10.2023
https://ria.ru/20231024/moldaviya-1904990292.html
Эксперт считает, что Молдавия готовится к военным действиям
Эксперт считает, что Молдавия готовится к военным действиям - РИА Новости, 24.10.2023
Эксперт считает, что Молдавия готовится к военным действиям
Призывы радикальных представителей гражданского общества Молдавии к восстановлению конституционного строя и процесс милитаризации Кишинева свидетельствуют о... РИА Новости, 24.10.2023
2023-10-24T17:33
2023-10-24T17:33
в мире
молдавия
нато
кишинев
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ТИРАСПОЛЬ, 24 окт - РИА Новости. Призывы радикальных представителей гражданского общества Молдавии к восстановлению конституционного строя и процесс милитаризации Кишинева свидетельствуют о подготовке к активным военным действиям, заявила РИА Новости директор центра изучения миротворчества Приднестровского госуниверситета Елена Бобкова. "Активизировались призывы некоторых радикальных представителей гражданского общества Молдовы к немедленному и эффективному восстановлению конституционного строя. Такие призывы к властям Молдовы ориентированы как на провокацию военных действий, так и на оправдание этих действий в глазах молдавского общества", - сказала Бобкова по итогам международной конференции "Война и мир на Днестре: агрессия и миротворчество". Эксперт также отметила, что в Приднестровье наблюдают резко возросшее финансирование военной сферы Молдавии, а также имеют место участившиеся военные учения молдавской армии совместно с НАТО. По ее словам, граждане с опасением отмечает рост напряженности как в зоне безопасности, так и между берегами Днестра. "Очевидно, что такая последовательность событий и предпринимаемых действий свидетельствуют о подготовке Республики Молдова к активным военным действиям. Сегодняшняя дискуссия ориентирована на привлечение внимания к опасности возобновления вооруженной фазы конфликта, и служит напоминанием о трагических событиях тридцатилетней давности", - отметила Бобкова. Мир в зоне приднестровского конфликта поддерживают совместные миротворческие силы, в которые входят 402 российских военнослужащих, 492 приднестровских и 355 молдавских. Миротворцы несут службу на 15 стационарных постах и КПП, которые размещены на ключевых участках зоны безопасности. В Приднестровье также находится оперативная группа российских войск (ОГРВ), преемница 14-й общевойсковой армии, которая после распада СССР была переведена под юрисдикцию России. Основная ее задача — охрана складов с боеприпасами. Склад боеприпасов в приднестровском селе Колбасна, расположенном недалеко от границы с Украиной, является одним из самых больших в Европе. Согласно Конституции Молдавии, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства.
https://ria.ru/20231023/voennye-1904660121.html
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в мире, молдавия, нато, кишинев
В мире, Молдавия, НАТО, Кишинев
Эксперт считает, что Молдавия готовится к военным действиям

Эксперт: события в Молдавии говорят о подготовке к активным военным действиям

© Sputnik / Михай Карауш | Перейти в медиабанкФлаги Молдавии
Флаги Молдавии - РИА Новости, 1920, 24.10.2023
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ТИРАСПОЛЬ, 24 окт - РИА Новости. Призывы радикальных представителей гражданского общества Молдавии к восстановлению конституционного строя и процесс милитаризации Кишинева свидетельствуют о подготовке к активным военным действиям, заявила РИА Новости директор центра изучения миротворчества Приднестровского госуниверситета Елена Бобкова.
"Активизировались призывы некоторых радикальных представителей гражданского общества Молдовы к немедленному и эффективному восстановлению конституционного строя. Такие призывы к властям Молдовы ориентированы как на провокацию военных действий, так и на оправдание этих действий в глазах молдавского общества", - сказала Бобкова по итогам международной конференции "Война и мир на Днестре: агрессия и миротворчество".
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Эксперт также отметила, что в Приднестровье наблюдают резко возросшее финансирование военной сферы Молдавии, а также имеют место участившиеся военные учения молдавской армии совместно с НАТО. По ее словам, граждане с опасением отмечает рост напряженности как в зоне безопасности, так и между берегами Днестра.
"Очевидно, что такая последовательность событий и предпринимаемых действий свидетельствуют о подготовке Республики Молдова к активным военным действиям. Сегодняшняя дискуссия ориентирована на привлечение внимания к опасности возобновления вооруженной фазы конфликта, и служит напоминанием о трагических событиях тридцатилетней давности", - отметила Бобкова.
Мир в зоне приднестровского конфликта поддерживают совместные миротворческие силы, в которые входят 402 российских военнослужащих, 492 приднестровских и 355 молдавских. Миротворцы несут службу на 15 стационарных постах и КПП, которые размещены на ключевых участках зоны безопасности. В Приднестровье также находится оперативная группа российских войск (ОГРВ), преемница 14-й общевойсковой армии, которая после распада СССР была переведена под юрисдикцию России. Основная ее задача — охрана складов с боеприпасами. Склад боеприпасов в приднестровском селе Колбасна, расположенном недалеко от границы с Украиной, является одним из самых больших в Европе. Согласно Конституции Молдавии, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства.
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