https://ria.ru/20231024/moldaviya-1904990292.html

Эксперт считает, что Молдавия готовится к военным действиям

Эксперт считает, что Молдавия готовится к военным действиям - РИА Новости, 24.10.2023

Эксперт считает, что Молдавия готовится к военным действиям

Призывы радикальных представителей гражданского общества Молдавии к восстановлению конституционного строя и процесс милитаризации Кишинева свидетельствуют о... РИА Новости, 24.10.2023

2023-10-24T17:33

2023-10-24T17:33

2023-10-24T17:33

в мире

молдавия

нато

кишинев

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ТИРАСПОЛЬ, 24 окт - РИА Новости. Призывы радикальных представителей гражданского общества Молдавии к восстановлению конституционного строя и процесс милитаризации Кишинева свидетельствуют о подготовке к активным военным действиям, заявила РИА Новости директор центра изучения миротворчества Приднестровского госуниверситета Елена Бобкова. "Активизировались призывы некоторых радикальных представителей гражданского общества Молдовы к немедленному и эффективному восстановлению конституционного строя. Такие призывы к властям Молдовы ориентированы как на провокацию военных действий, так и на оправдание этих действий в глазах молдавского общества", - сказала Бобкова по итогам международной конференции "Война и мир на Днестре: агрессия и миротворчество". Эксперт также отметила, что в Приднестровье наблюдают резко возросшее финансирование военной сферы Молдавии, а также имеют место участившиеся военные учения молдавской армии совместно с НАТО. По ее словам, граждане с опасением отмечает рост напряженности как в зоне безопасности, так и между берегами Днестра. "Очевидно, что такая последовательность событий и предпринимаемых действий свидетельствуют о подготовке Республики Молдова к активным военным действиям. Сегодняшняя дискуссия ориентирована на привлечение внимания к опасности возобновления вооруженной фазы конфликта, и служит напоминанием о трагических событиях тридцатилетней давности", - отметила Бобкова. Мир в зоне приднестровского конфликта поддерживают совместные миротворческие силы, в которые входят 402 российских военнослужащих, 492 приднестровских и 355 молдавских. Миротворцы несут службу на 15 стационарных постах и КПП, которые размещены на ключевых участках зоны безопасности. В Приднестровье также находится оперативная группа российских войск (ОГРВ), преемница 14-й общевойсковой армии, которая после распада СССР была переведена под юрисдикцию России. Основная ее задача — охрана складов с боеприпасами. Склад боеприпасов в приднестровском селе Колбасна, расположенном недалеко от границы с Украиной, является одним из самых больших в Европе. Согласно Конституции Молдавии, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства.

https://ria.ru/20231023/voennye-1904660121.html

https://ria.ru/20230919/nato-1897332032.html

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в мире, молдавия, нато, кишинев