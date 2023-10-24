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Мишустин проведет в Бишкеке встречу с премьером Госсовета КНР - РИА Новости, 24.10.2023
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22:11 24.10.2023 (обновлено: 22:19 24.10.2023)
https://ria.ru/20231024/mishustin-1905045053.html
Мишустин проведет в Бишкеке встречу с премьером Госсовета КНР
Мишустин проведет в Бишкеке встречу с премьером Госсовета КНР - РИА Новости, 24.10.2023
Мишустин проведет в Бишкеке встречу с премьером Госсовета КНР
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время поездки в Бишкек проведет двусторонние встречи с премьером Госсовета КНР Ли Цяном, первым вице-президентом Ирана... РИА Новости, 24.10.2023
2023-10-24T22:11
2023-10-24T22:19
россия
бишкек
китай
михаил мишустин
ли цян
лувсаннамсрайн оюун-эрдэнэ
евразийский экономический союз
снг
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время поездки в Бишкек проведет двусторонние встречи с премьером Госсовета КНР Ли Цяном, первым вице-президентом Ирана Мохаммадом Махбером и премьер-министром Монголии Лувсаннамсрайном Оюун-Эрдэнэ, сообщили в пресс-службе правительства РФ. Мишустин посетит Бишкек 25-26 октября. Три двусторонние встречи у главы российского правительства запланированы на среду. "25 октября председатель правительства проведет двухсторонние встречи с премьером Государственного совета КНР Ли Цяном, первым вице-президентом Ирана Мохаммадом Махбером и премьер-министром Монголии Лувсаннамсрайном Оюун-Эрдэнэ", - сообщили в пресс-службе кабмина РФ. 26 октября Мишустин примет участие в заседаниях Евразийского межправительственного совета, Совета глав правительств Содружества Независимых Государств (СНГ) и Совета глав правительств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). "Заседание Межправсовета пройдет под эгидой российского председательства в органах ЕАЭС в 2023 году. Планируется обсудить актуальные вопросы развития евразийской интеграции. Особое внимание будет уделено таможенно-тарифному регулированию, развитию промышленной кооперации, взаимодействию в энергетике и цифровой повестке", - отметили в российском кабмине. В ходе заседания Совета глав правительств СНГ будут рассмотрены практические аспекты укрепления сотрудничества в сферах торговли, энергетики, геодезии и кадастра, а также в гуманитарной области. На заседании Совета глав правительств ШОС политики обсудят ход реализации договоренностей, достигнутых на июльском саммите ШОС. "По итогам мероприятий состоится подписание ряда многосторонних соглашений", - добавили в кабмине РФ.
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россия, бишкек, китай, михаил мишустин, ли цян, лувсаннамсрайн оюун-эрдэнэ, евразийский экономический союз, снг, шос
Россия, Бишкек, Китай, Михаил Мишустин, Ли Цян, Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ, Евразийский экономический союз, СНГ, ШОС
Мишустин проведет в Бишкеке встречу с премьером Госсовета КНР

Мишустин проведет в Бишкеке три встречи — с представителями КНР, Ирана, Монголии

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкПремьер-министр России Михаил Мишустин
Премьер-министр России Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 24.10.2023
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Премьер-министр России Михаил Мишустин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время поездки в Бишкек проведет двусторонние встречи с премьером Госсовета КНР Ли Цяном, первым вице-президентом Ирана Мохаммадом Махбером и премьер-министром Монголии Лувсаннамсрайном Оюун-Эрдэнэ, сообщили в пресс-службе правительства РФ.
Мишустин посетит Бишкек 25-26 октября. Три двусторонние встречи у главы российского правительства запланированы на среду.
«
"25 октября председатель правительства проведет двухсторонние встречи с премьером Государственного совета КНР Ли Цяном, первым вице-президентом Ирана Мохаммадом Махбером и премьер-министром Монголии Лувсаннамсрайном Оюун-Эрдэнэ", - сообщили в пресс-службе кабмина РФ.
26 октября Мишустин примет участие в заседаниях Евразийского межправительственного совета, Совета глав правительств Содружества Независимых Государств (СНГ) и Совета глав правительств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
«
"Заседание Межправсовета пройдет под эгидой российского председательства в органах ЕАЭС в 2023 году. Планируется обсудить актуальные вопросы развития евразийской интеграции. Особое внимание будет уделено таможенно-тарифному регулированию, развитию промышленной кооперации, взаимодействию в энергетике и цифровой повестке", - отметили в российском кабмине.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 19.10.2023
Мишустин сообщил о планах посетить саммит ШОС и СНГ в Бишкеке 26 октября
19 октября, 14:33
В ходе заседания Совета глав правительств СНГ будут рассмотрены практические аспекты укрепления сотрудничества в сферах торговли, энергетики, геодезии и кадастра, а также в гуманитарной области. На заседании Совета глав правительств ШОС политики обсудят ход реализации договоренностей, достигнутых на июльском саммите ШОС. "По итогам мероприятий состоится подписание ряда многосторонних соглашений", - добавили в кабмине РФ.
 
РоссияБишкекКитайМихаил МишустинЛи ЦянЛувсаннамсрайн Оюун-ЭрдэнэЕвразийский экономический союзСНГШОС
 
 
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