https://ria.ru/20231024/mishustin-1905045053.html
Мишустин проведет в Бишкеке встречу с премьером Госсовета КНР
Мишустин проведет в Бишкеке встречу с премьером Госсовета КНР - РИА Новости, 24.10.2023
Мишустин проведет в Бишкеке встречу с премьером Госсовета КНР
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время поездки в Бишкек проведет двусторонние встречи с премьером Госсовета КНР Ли Цяном, первым вице-президентом Ирана... РИА Новости, 24.10.2023
2023-10-24T22:11
2023-10-24T22:11
2023-10-24T22:19
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михаил мишустин
ли цян
лувсаннамсрайн оюун-эрдэнэ
евразийский экономический союз
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время поездки в Бишкек проведет двусторонние встречи с премьером Госсовета КНР Ли Цяном, первым вице-президентом Ирана Мохаммадом Махбером и премьер-министром Монголии Лувсаннамсрайном Оюун-Эрдэнэ, сообщили в пресс-службе правительства РФ. Мишустин посетит Бишкек 25-26 октября. Три двусторонние встречи у главы российского правительства запланированы на среду. "25 октября председатель правительства проведет двухсторонние встречи с премьером Государственного совета КНР Ли Цяном, первым вице-президентом Ирана Мохаммадом Махбером и премьер-министром Монголии Лувсаннамсрайном Оюун-Эрдэнэ", - сообщили в пресс-службе кабмина РФ. 26 октября Мишустин примет участие в заседаниях Евразийского межправительственного совета, Совета глав правительств Содружества Независимых Государств (СНГ) и Совета глав правительств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). "Заседание Межправсовета пройдет под эгидой российского председательства в органах ЕАЭС в 2023 году. Планируется обсудить актуальные вопросы развития евразийской интеграции. Особое внимание будет уделено таможенно-тарифному регулированию, развитию промышленной кооперации, взаимодействию в энергетике и цифровой повестке", - отметили в российском кабмине. В ходе заседания Совета глав правительств СНГ будут рассмотрены практические аспекты укрепления сотрудничества в сферах торговли, энергетики, геодезии и кадастра, а также в гуманитарной области. На заседании Совета глав правительств ШОС политики обсудят ход реализации договоренностей, достигнутых на июльском саммите ШОС. "По итогам мероприятий состоится подписание ряда многосторонних соглашений", - добавили в кабмине РФ.
https://ria.ru/20231019/mishustin-1903850502.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, бишкек, китай, михаил мишустин, ли цян, лувсаннамсрайн оюун-эрдэнэ, евразийский экономический союз, снг, шос
Россия, Бишкек, Китай, Михаил Мишустин, Ли Цян, Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ, Евразийский экономический союз, СНГ, ШОС
Мишустин проведет в Бишкеке встречу с премьером Госсовета КНР
Мишустин проведет в Бишкеке три встречи — с представителями КНР, Ирана, Монголии
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время поездки в Бишкек проведет двусторонние встречи с премьером Госсовета КНР Ли Цяном, первым вице-президентом Ирана Мохаммадом Махбером и премьер-министром Монголии Лувсаннамсрайном Оюун-Эрдэнэ, сообщили в пресс-службе правительства РФ.
Мишустин посетит Бишкек 25-26 октября. Три двусторонние встречи у главы российского правительства запланированы на среду.
«
"25 октября председатель правительства проведет двухсторонние встречи с премьером Государственного совета КНР Ли Цяном, первым вице-президентом Ирана Мохаммадом Махбером и премьер-министром Монголии Лувсаннамсрайном Оюун-Эрдэнэ", - сообщили в пресс-службе кабмина РФ.
26 октября Мишустин примет участие в заседаниях Евразийского межправительственного совета, Совета глав правительств Содружества Независимых Государств (СНГ
) и Совета глав правительств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС
).
«
"Заседание Межправсовета пройдет под эгидой российского председательства в органах ЕАЭС
в 2023 году. Планируется обсудить актуальные вопросы развития евразийской интеграции. Особое внимание будет уделено таможенно-тарифному регулированию, развитию промышленной кооперации, взаимодействию в энергетике и цифровой повестке", - отметили в российском кабмине.
Мишустин сообщил о планах посетить саммит ШОС и СНГ в Бишкеке 26 октября
В ходе заседания Совета глав правительств СНГ будут рассмотрены практические аспекты укрепления сотрудничества в сферах торговли, энергетики, геодезии и кадастра, а также в гуманитарной области. На заседании Совета глав правительств ШОС политики обсудят ход реализации договоренностей, достигнутых на июльском саммите ШОС. "По итогам мероприятий состоится подписание ряда многосторонних соглашений", - добавили в кабмине РФ.