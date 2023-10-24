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Мишустин призвал выявлять нелегалов, пребывающих в России - РИА Новости, 24.10.2023
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17:04 24.10.2023 (обновлено: 17:14 24.10.2023)
https://ria.ru/20231024/mishustin-1904982398.html
Мишустин призвал выявлять нелегалов, пребывающих в России
Мишустин призвал выявлять нелегалов, пребывающих в России - РИА Новости, 24.10.2023
Мишустин призвал выявлять нелегалов, пребывающих в России
Глава правительства РФ Михаил Мишустин заявил, что нужно уделить особое внимание вопросам безопасности, учитывая значительные миграционные потоки в Россию,... РИА Новости, 24.10.2023
2023-10-24T17:04
2023-10-24T17:14
россия
общество
михаил мишустин
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Глава правительства РФ Михаил Мишустин заявил, что нужно уделить особое внимание вопросам безопасности, учитывая значительные миграционные потоки в Россию, необходимо эффективно выявлять нелегалов и тех, кто склонен к противоправной деятельности."Учитывая значительные миграционные потоки в нашу страну, вопросам безопасности нужно уделить особое внимание", - заявил Мишустин во вторник на стратегической сессии по миграционной политике.Он отметил, что совершаемые приезжими правонарушения, как правило, вызывают широкий общественный резонанс."Важно обеспечить должный уровень контроля за пребыванием в России работников из-за рубежа. Эффективно выявлять нелегальных лиц и тех, кто склонен к противоправной деятельности", - подчеркнул Мишустин.
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россия, общество, михаил мишустин
Россия, Общество, Михаил Мишустин
Мишустин призвал выявлять нелегалов, пребывающих в России

Мишустин призвал проконтролировать пребывание в Россию работников из-за рубежа

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание c вице-премьерами РФ
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание c вице-премьерами РФ - РИА Новости, 1920, 24.10.2023
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание c вице-премьерами РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Глава правительства РФ Михаил Мишустин заявил, что нужно уделить особое внимание вопросам безопасности, учитывая значительные миграционные потоки в Россию, необходимо эффективно выявлять нелегалов и тех, кто склонен к противоправной деятельности.
"Учитывая значительные миграционные потоки в нашу страну, вопросам безопасности нужно уделить особое внимание", - заявил Мишустин во вторник на стратегической сессии по миграционной политике.
Он отметил, что совершаемые приезжими правонарушения, как правило, вызывают широкий общественный резонанс.
"Важно обеспечить должный уровень контроля за пребыванием в России работников из-за рубежа. Эффективно выявлять нелегальных лиц и тех, кто склонен к противоправной деятельности", - подчеркнул Мишустин.
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