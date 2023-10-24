https://ria.ru/20231024/mishustin-1904982398.html

Мишустин призвал выявлять нелегалов, пребывающих в России

Мишустин призвал выявлять нелегалов, пребывающих в России - РИА Новости, 24.10.2023

Мишустин призвал выявлять нелегалов, пребывающих в России

Глава правительства РФ Михаил Мишустин заявил, что нужно уделить особое внимание вопросам безопасности, учитывая значительные миграционные потоки в Россию,... РИА Новости, 24.10.2023

2023-10-24T17:04

2023-10-24T17:04

2023-10-24T17:14

россия

общество

михаил мишустин

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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Глава правительства РФ Михаил Мишустин заявил, что нужно уделить особое внимание вопросам безопасности, учитывая значительные миграционные потоки в Россию, необходимо эффективно выявлять нелегалов и тех, кто склонен к противоправной деятельности."Учитывая значительные миграционные потоки в нашу страну, вопросам безопасности нужно уделить особое внимание", - заявил Мишустин во вторник на стратегической сессии по миграционной политике.Он отметил, что совершаемые приезжими правонарушения, как правило, вызывают широкий общественный резонанс."Важно обеспечить должный уровень контроля за пребыванием в России работников из-за рубежа. Эффективно выявлять нелегальных лиц и тех, кто склонен к противоправной деятельности", - подчеркнул Мишустин.

https://ria.ru/20230907/migratsiya-1894750284.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, общество, михаил мишустин