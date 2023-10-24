https://ria.ru/20231024/mintsifry-1904819360.html

Минцифры предложило дать "Гостеху" право работать с тайной информацией

Минцифры предложило дать "Гостеху" право работать с тайной информацией - РИА Новости, 24.10.2023

Минцифры предложило дать "Гостеху" право работать с тайной информацией

Минцифры РФ предлагает создать на платформе "Гостех" изолированные сегменты инфраструктуры, которые обеспечат защиту тайной информации за исключением... РИА Новости, 24.10.2023

2023-10-24T00:03

2023-10-24T00:03

2023-10-24T00:03

россия

технологии

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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Минцифры РФ предлагает создать на платформе "Гостех" изолированные сегменты инфраструктуры, которые обеспечат защиту тайной информации за исключением государственной тайны, что позволит "Гостеху" создавать технические решения на основе тайных сведений, следует из проекта указа, опубликованного министерством на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. "Проектом Указа предлагается внести изменения в подпункт "з" пункта 2 Указа и дополнить пункт 2 Указа подпунктом "з1", что обеспечит создание, развитие и эксплуатацию государственных информационных систем и (или) их компонентов (подсистем) в рамках отдельных физически изолированных сегментов инфраструктуры платформы "Гостех", в которых обеспечен уровень защиты информации, предусмотренный законодательством Российской Федерации в целях защиты охраняемых законом тайн, за исключением государственной тайны", - говорится в пояснительной записке к проекту. Также проект предполагает использование отдельных программ и информационных технологий для того, чтобы создавать, развивать и использовать изолированные сегменты "Гостеха" или ЦОДы госорганов, "в которых обеспечен уровень защиты информации, предусмотренный законодательством Российской Федерации в целях защиты охраняемых законом тайн, за исключением государственной тайны". "Предлагаемые изменения позволят обеспечить использование отдельных информационных технологий и программно-технических средств платформы "Гостех" с целью создания и апробации отдельных технических решений в области обороны, следствия, судопроизводства на основании решений руководителей соответствующих органов государственной власти", - уточняется в пояснительной записке. "Вместе с тем создание, развитие и эксплуатация государственных информационных систем с использованием платформы "Гостех" не осуществляется в случаях, если они содержат сведения, составляющие государственную тайну", - говорится там же. По текущей версии закона "Гостех" не может осуществлять работу с тайными сведениями.

https://ria.ru/20230918/gostekh-1897043432.html

https://ria.ru/20230822/gostekh-1891502510.html

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