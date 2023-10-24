ПВО сбила два украинских МиГ-29 в ДНР и Кировоградской области
ПВО сбила два украинских МиГ-29, а также учебно-боевой самолет Л-39
© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкБоевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса
Боевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса. Архивное фото
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили два украинских истребителя МиГ-29, учебно-боевой самолет Л-39, 44 дрона и другие цели, сообщили во вторник в пресс-службе Минобороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны в районах города Красноармейск Донецкой народной республики и Канатово Кировоградской области сбиты два украинских самолета МиГ-29. Кроме того, в районе населенного пункта Оленовка Днепропетровской области сбит учебно-боевой самолет Л-39 воздушных сил Украины", - говорится в сообщении.
Кроме того, за сутки российская ПВО перехватила пять управляемых авиабомб JDAM, пять снарядов РСЗО HIMARS, а также 44 беспилотника в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской области.
Всего с начала спецоперации было уничтожено 511 украинских военных самолетов, 253 вертолета, 8220 беспилотных летательных аппаратов, 441 зенитный ракетный комплекс, 12 890 танков и других боевых бронированных машин, 1169 боевых машин реактивных систем залпового огня, 6865 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 14 602 единицы специальной военной автомобильной техники.