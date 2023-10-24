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ПВО сбила два украинских МиГ-29 в ДНР и Кировоградской области - РИА Новости, 24.10.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:16 24.10.2023 (обновлено: 14:25 24.10.2023)
https://ria.ru/20231024/mig-29-1904926039.html
ПВО сбила два украинских МиГ-29 в ДНР и Кировоградской области
ПВО сбила два украинских МиГ-29 в ДНР и Кировоградской области - РИА Новости, 24.10.2023
ПВО сбила два украинских МиГ-29 в ДНР и Кировоградской области
Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили два украинских истребителя МиГ-29, учебно-боевой самолет Л-39, 44 дрона и другие цели, сообщили во вторник в... РИА Новости, 24.10.2023
2023-10-24T14:16
2023-10-24T14:25
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
кировоградская область
россия
миг-29
безопасность
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили два украинских истребителя МиГ-29, учебно-боевой самолет Л-39, 44 дрона и другие цели, сообщили во вторник в пресс-службе Минобороны РФ."Средствами противовоздушной обороны в районах города Красноармейск Донецкой народной республики и Канатово Кировоградской области сбиты два украинских самолета МиГ-29. Кроме того, в районе населенного пункта Оленовка Днепропетровской области сбит учебно-боевой самолет Л-39 воздушных сил Украины", - говорится в сообщении.Кроме того, за сутки российская ПВО перехватила пять управляемых авиабомб JDAM, пять снарядов РСЗО HIMARS, а также 44 беспилотника в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской области.Всего с начала спецоперации было уничтожено 511 украинских военных самолетов, 253 вертолета, 8220 беспилотных летательных аппаратов, 441 зенитный ракетный комплекс, 12 890 танков и других боевых бронированных машин, 1169 боевых машин реактивных систем залпового огня, 6865 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 14 602 единицы специальной военной автомобильной техники.
https://ria.ru/20231024/ukraina-1904918840.html
донецкая народная республика
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донецкая народная республика, кировоградская область, россия, миг-29, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Кировоградская область, Россия, МиГ-29, Безопасность
ПВО сбила два украинских МиГ-29 в ДНР и Кировоградской области

ПВО сбила два украинских МиГ-29, а также учебно-боевой самолет Л-39

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкБоевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса
Боевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса - РИА Новости, 1920, 24.10.2023
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Боевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса. Архивное фото
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили два украинских истребителя МиГ-29, учебно-боевой самолет Л-39, 44 дрона и другие цели, сообщили во вторник в пресс-службе Минобороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны в районах города Красноармейск Донецкой народной республики и Канатово Кировоградской области сбиты два украинских самолета МиГ-29. Кроме того, в районе населенного пункта Оленовка Днепропетровской области сбит учебно-боевой самолет Л-39 воздушных сил Украины", - говорится в сообщении.
Кроме того, за сутки российская ПВО перехватила пять управляемых авиабомб JDAM, пять снарядов РСЗО HIMARS, а также 44 беспилотника в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской области.
Всего с начала спецоперации было уничтожено 511 украинских военных самолетов, 253 вертолета, 8220 беспилотных летательных аппаратов, 441 зенитный ракетный комплекс, 12 890 танков и других боевых бронированных машин, 1169 боевых машин реактивных систем залпового огня, 6865 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 14 602 единицы специальной военной автомобильной техники.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаКировоградская областьРоссияМиГ-29Безопасность
 
 
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