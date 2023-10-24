https://ria.ru/20231024/mig-29-1904926039.html

ПВО сбила два украинских МиГ-29 в ДНР и Кировоградской области

ПВО сбила два украинских МиГ-29 в ДНР и Кировоградской области - РИА Новости, 24.10.2023

ПВО сбила два украинских МиГ-29 в ДНР и Кировоградской области

Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили два украинских истребителя МиГ-29, учебно-боевой самолет Л-39, 44 дрона и другие цели, сообщили во вторник в... РИА Новости, 24.10.2023

2023-10-24T14:16

2023-10-24T14:16

2023-10-24T14:25

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

кировоградская область

россия

миг-29

безопасность

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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили два украинских истребителя МиГ-29, учебно-боевой самолет Л-39, 44 дрона и другие цели, сообщили во вторник в пресс-службе Минобороны РФ."Средствами противовоздушной обороны в районах города Красноармейск Донецкой народной республики и Канатово Кировоградской области сбиты два украинских самолета МиГ-29. Кроме того, в районе населенного пункта Оленовка Днепропетровской области сбит учебно-боевой самолет Л-39 воздушных сил Украины", - говорится в сообщении.Кроме того, за сутки российская ПВО перехватила пять управляемых авиабомб JDAM, пять снарядов РСЗО HIMARS, а также 44 беспилотника в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской области.Всего с начала спецоперации было уничтожено 511 украинских военных самолетов, 253 вертолета, 8220 беспилотных летательных аппаратов, 441 зенитный ракетный комплекс, 12 890 танков и других боевых бронированных машин, 1169 боевых машин реактивных систем залпового огня, 6865 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 14 602 единицы специальной военной автомобильной техники.

https://ria.ru/20231024/ukraina-1904918840.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

донецкая народная республика, кировоградская область, россия, миг-29, безопасность