https://ria.ru/20231024/messendzher-1904904841.html

WhatsApp прекратил работу на определенных устройствах

WhatsApp прекратил работу на определенных устройствах - РИА Новости, 24.10.2023

WhatsApp прекратил работу на определенных устройствах

С 24 октября мессенджер WhatsApp перестает работать на устройствах с устаревшей операционной системой Android, сообщается на официальном сайте мессенджера. РИА Новости, 24.10.2023

2023-10-24T13:11

2023-10-24T13:11

2023-10-24T13:11

технологии

россия

whatsapp inc.

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МОСКВА, 24 окт – РИА Новости. С 24 октября мессенджер WhatsApp перестает работать на устройствах с устаревшей операционной системой Android, сообщается на официальном сайте мессенджера."Начиная с 24 октября 2023 года будет поддерживаться только ОС Android версии 5.0 и выше", – говорится в инструкции.До этого WhatsApp можно было использовать на устройствах на базе Android с ОС 4.1.При этом, согласно данным официального сайта, владелец гаджета с устаревшей операционной системой получит соответствующее уведомление непосредственно в WhatsApp.Ранее мессенджер WhatsApp сделал возможным использование двух учетных записей одновременно, для этого необходим смартфон с поддержкой нескольких сим-карт или дополнительная виртуальная карта (eSIM).WhatsApp — принадлежащее компании Meta* приложение, с помощью которого можно отправлять и получать сообщения, звонки, фотографии, видео, документы и голосовые сообщения.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

https://ria.ru/20230921/messendzhery-1897753605.html

https://ria.ru/20231019/whatsapp-1903892670.html

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технологии, россия, whatsapp inc.