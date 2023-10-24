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WhatsApp прекратил работу на определенных устройствах - РИА Новости, 24.10.2023
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13:11 24.10.2023
https://ria.ru/20231024/messendzher-1904904841.html
WhatsApp прекратил работу на определенных устройствах
WhatsApp прекратил работу на определенных устройствах - РИА Новости, 24.10.2023
WhatsApp прекратил работу на определенных устройствах
С 24 октября мессенджер WhatsApp перестает работать на устройствах с устаревшей операционной системой Android, сообщается на официальном сайте мессенджера. РИА Новости, 24.10.2023
2023-10-24T13:11
2023-10-24T13:11
технологии
россия
whatsapp inc.
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МОСКВА, 24 окт – РИА Новости. С 24 октября мессенджер WhatsApp перестает работать на устройствах с устаревшей операционной системой Android, сообщается на официальном сайте мессенджера."Начиная с 24 октября 2023 года будет поддерживаться только ОС Android версии 5.0 и выше", – говорится в инструкции.До этого WhatsApp можно было использовать на устройствах на базе Android с ОС 4.1.При этом, согласно данным официального сайта, владелец гаджета с устаревшей операционной системой получит соответствующее уведомление непосредственно в WhatsApp.Ранее мессенджер WhatsApp сделал возможным использование двух учетных записей одновременно, для этого необходим смартфон с поддержкой нескольких сим-карт или дополнительная виртуальная карта (eSIM).WhatsApp — принадлежащее компании Meta* приложение, с помощью которого можно отправлять и получать сообщения, звонки, фотографии, видео, документы и голосовые сообщения.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
https://ria.ru/20230921/messendzhery-1897753605.html
https://ria.ru/20231019/whatsapp-1903892670.html
россия
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Новости
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технологии, россия, whatsapp inc.
Технологии, Россия, WhatsApp Inc.
WhatsApp прекратил работу на определенных устройствах

WhatsApp с 24 октября перестал работать на устройствах Android со старой ОС

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкЛоготип мессенджера WhatsApp
Логотип мессенджера WhatsApp - РИА Новости, 1920, 24.10.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Логотип мессенджера WhatsApp. Архивное фото
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МОСКВА, 24 окт – РИА Новости. С 24 октября мессенджер WhatsApp перестает работать на устройствах с устаревшей операционной системой Android, сообщается на официальном сайте мессенджера.
"Начиная с 24 октября 2023 года будет поддерживаться только ОС Android версии 5.0 и выше", – говорится в инструкции.
Иконка мессенджера WhatsApp на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 24.10.2023
Глава СПЧ призвал создавать российские мессенджеры на замену WhatsApp
21 сентября, 12:55
До этого WhatsApp можно было использовать на устройствах на базе Android с ОС 4.1.
При этом, согласно данным официального сайта, владелец гаджета с устаревшей операционной системой получит соответствующее уведомление непосредственно в WhatsApp.
Ранее мессенджер WhatsApp сделал возможным использование двух учетных записей одновременно, для этого необходим смартфон с поддержкой нескольких сим-карт или дополнительная виртуальная карта (eSIM).
WhatsApp — принадлежащее компании Meta* приложение, с помощью которого можно отправлять и получать сообщения, звонки, фотографии, видео, документы и голосовые сообщения.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
WhatsApp - РИА Новости, 1920, 19.10.2023
WhatsApp теперь позволяет использовать два аккаунта одновременно
19 октября, 16:34
 
ТехнологииРоссияWhatsApp Inc.
 
 
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