https://ria.ru/20231024/medved-1904868196.html
В Якутии медведя-шатуна заметили на свалке в поселке Усть-Нера
В Якутии медведя-шатуна заметили на свалке в поселке Усть-Нера - РИА Новости, 24.10.2023
В Якутии медведя-шатуна заметили на свалке в поселке Усть-Нера
Крупного медведя-шатуна заметили на свалке в поселке Усть-Нера Якутии, жителям дано разрешение на его ликвидацию, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 24.10.2023
2023-10-24T11:05
2023-10-24T11:05
2023-10-24T11:05
происшествия
жкх
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/03/1875932672_0:117:3072:1845_1920x0_80_0_0_aa3208613c5264ec630a9ac83ce653d6.jpg
ЯКУТСК, 24 окт - РИА Новости. Крупного медведя-шатуна заметили на свалке в поселке Усть-Нера Якутии, жителям дано разрешение на его ликвидацию, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства экологии, природопользования и лесного хозяйства республики. Пользователи в соцсетях распространили фото и видео медведя-шатуна, который в поисках еды оказался на свалке. Зверь не реагирует на сигналы грузовых машин и не боится шума людей. "Разрешение на ликвидацию медведя-шатуна в Усть-Нере получено, убили или нет, пока неизвестно", - отметили в ведомстве. Медведь-шатун - медведь, который не смог достаточно откормиться для зимней спячки, либо вышел из нее из-за голода. Такие животные крайне опасны и могут напасть на человека.
https://ria.ru/20230523/losenok-1873540532.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/03/1875932672_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_55cd28fba85576e86fae283d3e77cc88.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, жкх
В Якутии медведя-шатуна заметили на свалке в поселке Усть-Нера
В Якутии крупного медведя-шатуна заметили на свалке в поселке Усть-Нера
ЯКУТСК, 24 окт - РИА Новости. Крупного медведя-шатуна заметили на свалке в поселке Усть-Нера Якутии, жителям дано разрешение на его ликвидацию, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства экологии, природопользования и лесного хозяйства республики.
Пользователи в соцсетях распространили фото и видео медведя-шатуна, который в поисках еды оказался на свалке. Зверь не реагирует на сигналы грузовых машин и не боится шума людей.
"Разрешение на ликвидацию медведя-шатуна в Усть-Нере получено, убили или нет, пока неизвестно", - отметили в ведомстве.
Медведь-шатун - медведь, который не смог достаточно откормиться для зимней спячки, либо вышел из нее из-за голода. Такие животные крайне опасны и могут напасть на человека.
В Сибири прибившегося к стаду коров лосенка передали в зоопарк