https://ria.ru/20231024/medved-1904868196.html

В Якутии медведя-шатуна заметили на свалке в поселке Усть-Нера

В Якутии медведя-шатуна заметили на свалке в поселке Усть-Нера - РИА Новости, 24.10.2023

В Якутии медведя-шатуна заметили на свалке в поселке Усть-Нера

Крупного медведя-шатуна заметили на свалке в поселке Усть-Нера Якутии, жителям дано разрешение на его ликвидацию, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 24.10.2023

2023-10-24T11:05

2023-10-24T11:05

2023-10-24T11:05

происшествия

жкх

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ЯКУТСК, 24 окт - РИА Новости. Крупного медведя-шатуна заметили на свалке в поселке Усть-Нера Якутии, жителям дано разрешение на его ликвидацию, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства экологии, природопользования и лесного хозяйства республики. Пользователи в соцсетях распространили фото и видео медведя-шатуна, который в поисках еды оказался на свалке. Зверь не реагирует на сигналы грузовых машин и не боится шума людей. "Разрешение на ликвидацию медведя-шатуна в Усть-Нере получено, убили или нет, пока неизвестно", - отметили в ведомстве. Медведь-шатун - медведь, который не смог достаточно откормиться для зимней спячки, либо вышел из нее из-за голода. Такие животные крайне опасны и могут напасть на человека.

https://ria.ru/20230523/losenok-1873540532.html

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2023

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происшествия, жкх