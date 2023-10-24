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В Якутии медведя-шатуна заметили на свалке в поселке Усть-Нера - РИА Новости, 24.10.2023
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11:05 24.10.2023
https://ria.ru/20231024/medved-1904868196.html
В Якутии медведя-шатуна заметили на свалке в поселке Усть-Нера
В Якутии медведя-шатуна заметили на свалке в поселке Усть-Нера - РИА Новости, 24.10.2023
В Якутии медведя-шатуна заметили на свалке в поселке Усть-Нера
Крупного медведя-шатуна заметили на свалке в поселке Усть-Нера Якутии, жителям дано разрешение на его ликвидацию, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 24.10.2023
2023-10-24T11:05
2023-10-24T11:05
происшествия
жкх
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ЯКУТСК, 24 окт - РИА Новости. Крупного медведя-шатуна заметили на свалке в поселке Усть-Нера Якутии, жителям дано разрешение на его ликвидацию, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства экологии, природопользования и лесного хозяйства республики. Пользователи в соцсетях распространили фото и видео медведя-шатуна, который в поисках еды оказался на свалке. Зверь не реагирует на сигналы грузовых машин и не боится шума людей. "Разрешение на ликвидацию медведя-шатуна в Усть-Нере получено, убили или нет, пока неизвестно", - отметили в ведомстве. Медведь-шатун - медведь, который не смог достаточно откормиться для зимней спячки, либо вышел из нее из-за голода. Такие животные крайне опасны и могут напасть на человека.
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происшествия, жкх
Происшествия, ЖКХ
В Якутии медведя-шатуна заметили на свалке в поселке Усть-Нера

В Якутии крупного медведя-шатуна заметили на свалке в поселке Усть-Нера

© РИА Новости / Илья Тимин | Перейти в медиабанкБурый медведь
Бурый медведь - РИА Новости, 1920, 24.10.2023
© РИА Новости / Илья Тимин
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Бурый медведь. Архивное фото
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ЯКУТСК, 24 окт - РИА Новости. Крупного медведя-шатуна заметили на свалке в поселке Усть-Нера Якутии, жителям дано разрешение на его ликвидацию, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства экологии, природопользования и лесного хозяйства республики.
Пользователи в соцсетях распространили фото и видео медведя-шатуна, который в поисках еды оказался на свалке. Зверь не реагирует на сигналы грузовых машин и не боится шума людей.
"Разрешение на ликвидацию медведя-шатуна в Усть-Нере получено, убили или нет, пока неизвестно", - отметили в ведомстве.
Медведь-шатун - медведь, который не смог достаточно откормиться для зимней спячки, либо вышел из нее из-за голода. Такие животные крайне опасны и могут напасть на человека.
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