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В Красноярске веден режим угрозы возникновения ЧС из-за медведя - РИА Новости, 24.10.2023
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06:58 24.10.2023
https://ria.ru/20231024/medved-1904836000.html
В Красноярске веден режим угрозы возникновения ЧС из-за медведя
В Красноярске веден режим угрозы возникновения ЧС из-за медведя - РИА Новости, 24.10.2023
В Красноярске веден режим угрозы возникновения ЧС из-за медведя
Городские власти объявили режим угрозы возникновения ЧС из-за разгуливающего по городу медведя, замеченного с пятницы в разных частях Красноярска, сообщает... РИА Новости, 24.10.2023
2023-10-24T06:58
2023-10-24T06:58
происшествия
красноярск
советский район
солнечный
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КРАСНОЯРСК, 24 окт - РИА Новости. Городские власти объявили режим угрозы возникновения ЧС из-за разгуливающего по городу медведя, замеченного с пятницы в разных частях Красноярска, сообщает мэрия. "Городская комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности приняла решение ввести режим угрозы возникновения ЧС из-за появления медведя на территории города. Ранее опасное дикое животное никогда не появлялось практически в центре городской застройки. Режим позволит оперативно принимать решения, связанные с обнаружением на городской территории дикого животного", - говорится в сообщении. Первые сообщения о гуляющем медведе появились в пятницу. Зверя видели на самом большом кладбище Красноярска "Бадалык". Оно находится в Советском районе города между двумя густонаселенными микрорайонами Северным и Солнечным. В ночь на воскресенье гуляющий зверь был замечен на другом конце левобережья Красноярска в Октябрьском районе. По данным специалистов, это могут быть два разных животных. "Ситуация требует слаженной работы разных ведомств. Медведь – это животное, однозначно представляющее опасность для человека. Медведя видели в разных районах города. Пока невозможно с уверенностью сказать: одно это животное или несколько. Введение особого режима позволит наладить оперативное межведомственное взаимодействие между полицией, охотнадзором и другими специалистами, которые смогут профессионально обеспечивать поиск животного и его обезвреживание в случае угрозы жизни и здоровью людей", – цитирует пресс-служба первого вице-мэра Вадима Войцеховского. Полиции и представителям минэкологии края рекомендовано обеспечить патрулирование территории Красноярска. Также отслеживать обстановку будут и подразделения администрации города. Службы по отлову безнадзорных животных в ходе своих рейдов будут нацелены на возможное обнаружение дикого животного. Обмен информацией с оперативными группами обеспечат сотрудники главного управления по ГО, ЧС и ПБ администрации города. Жителям частного сектора, дачникам, владельцам участков, региональным операторам по вывозу твердых коммунальных отходов рекомендовано внимательно контролировать чистоту, не допускать накопления пищевых отходов, которые могут привлекать хищника, особенно возле придомовых территорий. При обнаружении хищника или его следов жителей просят сообщить об этом по телефону ЕДДС 112.
https://ria.ru/20231020/mvd-1903990520.html
https://ria.ru/20231013/napadenie-1902455962.html
красноярск
советский район
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происшествия, красноярск, советский район, солнечный
Происшествия, Красноярск, Советский район, Солнечный
В Красноярске веден режим угрозы возникновения ЧС из-за медведя

В Красноярске веден режим угрозы возникновения ЧС из-за разгуливающего медведя

© Кадр видео с камеры наблюденияМедведь во дворе дома в Красноярске
Медведь во дворе дома в Красноярске
© Кадр видео с камеры наблюдения
Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК, 24 окт - РИА Новости. Городские власти объявили режим угрозы возникновения ЧС из-за разгуливающего по городу медведя, замеченного с пятницы в разных частях Красноярска, сообщает мэрия.
«
"Городская комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности приняла решение ввести режим угрозы возникновения ЧС из-за появления медведя на территории города. Ранее опасное дикое животное никогда не появлялось практически в центре городской застройки. Режим позволит оперативно принимать решения, связанные с обнаружением на городской территории дикого животного", - говорится в сообщении.
Первые сообщения о гуляющем медведе появились в пятницу. Зверя видели на самом большом кладбище Красноярска "Бадалык". Оно находится в Советском районе города между двумя густонаселенными микрорайонами Северным и Солнечным. В ночь на воскресенье гуляющий зверь был замечен на другом конце левобережья Красноярска в Октябрьском районе. По данным специалистов, это могут быть два разных животных.
"Ситуация требует слаженной работы разных ведомств. Медведь – это животное, однозначно представляющее опасность для человека. Медведя видели в разных районах города. Пока невозможно с уверенностью сказать: одно это животное или несколько. Введение особого режима позволит наладить оперативное межведомственное взаимодействие между полицией, охотнадзором и другими специалистами, которые смогут профессионально обеспечивать поиск животного и его обезвреживание в случае угрозы жизни и здоровью людей", – цитирует пресс-служба первого вице-мэра Вадима Войцеховского.
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Полиции и представителям минэкологии края рекомендовано обеспечить патрулирование территории Красноярска. Также отслеживать обстановку будут и подразделения администрации города. Службы по отлову безнадзорных животных в ходе своих рейдов будут нацелены на возможное обнаружение дикого животного. Обмен информацией с оперативными группами обеспечат сотрудники главного управления по ГО, ЧС и ПБ администрации города.
Жителям частного сектора, дачникам, владельцам участков, региональным операторам по вывозу твердых коммунальных отходов рекомендовано внимательно контролировать чистоту, не допускать накопления пищевых отходов, которые могут привлекать хищника, особенно возле придомовых территорий. При обнаружении хищника или его следов жителей просят сообщить об этом по телефону ЕДДС 112.
Сотрудники полиции и Минэкологии Башкирии на месте происшествия, где медведица напала на местную жительницу в Ишимбайском районе. 13 октября 2023 - РИА Новости, 1920, 13.10.2023
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ПроисшествияКрасноярскСоветский районСолнечный
 
 
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