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Умер гитарист британской группы Massive Attack Анджело Брускини
Умер гитарист британской группы Massive Attack Анджело Брускини - РИА Новости, 24.10.2023
Умер гитарист британской группы Massive Attack Анджело Брускини
Гитарист британской музыкальной группы Massive Attack Анджело Брускини скончался в возрасте 44 лет после того, как у него был диагностирован рак легких,... РИА Новости, 24.10.2023
2023-10-24T15:13
2023-10-24T15:13
2023-10-24T15:16
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Гитарист британской музыкальной группы Massive Attack Анджело Брускини скончался в возрасте 44 лет после того, как у него был диагностирован рак легких, сообщили представители группы. "Опустошены... Такой блестящий эксцентричный талант. Невозможно полностью оценить его вклад. Вечная память Анджело", - сообщается в официальном аккаунте группы в Instagram*По данным издания Daily Mail, в июле Брускини сообщил, что борется с раком легких. Группа Massive Attack, исполняющая музыку в стиле трип-хоп, была основана в 1988 году и является одним из ведущих представителей британской андеграунд-сцены.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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Умер гитарист британской группы Massive Attack Анджело Брускини
Гитарист британской группы Massive Attack Брускини умер в возрасте 44 лет
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Гитарист британской музыкальной группы Massive Attack Анджело Брускини скончался в возрасте 44 лет после того, как у него был диагностирован рак легких, сообщили представители группы.
«
"Опустошены... Такой блестящий эксцентричный талант. Невозможно полностью оценить его вклад. Вечная память Анджело", - сообщается в официальном аккаунте группы в Instagram*
По данным издания Daily Mail, в июле Брускини сообщил, что борется с раком легких.
Группа Massive Attack, исполняющая музыку в стиле трип-хоп, была основана в 1988 году и является одним из ведущих представителей британской андеграунд-сцены.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.