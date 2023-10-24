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"США будут сломлены". Маск предупредил о приближении глобальной катастрофы
"США будут сломлены". Маск предупредил о приближении глобальной катастрофы - РИА Новости, 24.10.2023
"США будут сломлены". Маск предупредил о приближении глобальной катастрофы
На планете может вспыхнуть третья мировая война из-за конфликтов на Украине и Ближнем Востоке, заявил миллиардер Илон Маск во время аудиоконференции в... РИА Новости, 24.10.2023
2023-10-24T16:41
2023-10-24T16:41
2023-10-24T16:58
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МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. На планете может вспыхнуть третья мировая война из-за конфликтов на Украине и Ближнем Востоке, заявил миллиардер Илон Маск во время аудиоконференции в социальной сети X, его слова приводит The Wall Street Journal."Мы должны добиться мира на Украине, и я думаю, нам нужно восстановить нормальные отношения с Россией", — сказал предприниматель.Бизнесмен отметил, что боевые действия, которые ведет Киев против Москвы, не имеют смысла, и в сочетании с войной на Ближнем Востоке могут спровоцировать глобальный конфликт. Нынешняя ситуация опасна для США еще и тем, что формирует более тесный союз России, Ирана и Китая, считает Маск.По его мнению, Вашингтон будет сломлен в противостоянии с таким серьезным альянсом, поскольку не обладает соответствующим военно-промышленным потенциалом.В начале октября 2022 года американский предприниматель написал в Twitter, что сомневается в возможности победы Украины в случае полномасштабных боев с Россией. Он также предложил свое видение урегулирования этого конфликта. План предполагает "повторное голосование" в Донбассе "под наблюдением ООН", сохранение Крыма "формальной частью России, как это было с 1783 года (до ошибки Хрущева)", гарантии водоснабжения Крыма и нейтральный статус Украины. Его предложение вызвало волну критики на Украине, а также среди проукраинских пользователей соцсети.
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политика, украина, россия, ближний восток, илон маск, оон
Политика, Украина, Россия, Ближний Восток, Илон Маск, ООН
"США будут сломлены". Маск предупредил о приближении глобальной катастрофы
Илон Маск: мир движется к войне из-за конфликтов на Украине и Ближнем Востоке