https://ria.ru/20231024/manturov-1904978462.html
Мантуров оценил деловую активность в обрабатывающей промышленности
Мантуров оценил деловую активность в обрабатывающей промышленности - РИА Новости, 24.10.2023
Мантуров оценил деловую активность в обрабатывающей промышленности
Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности РФ достиг рекордных показателей с 2017 года: к концу сентября он превысил 54 пункта, сообщил... РИА Новости, 24.10.2023
2023-10-24T16:48
2023-10-24T16:48
2023-10-24T16:48
экономика
денис мантуров
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности РФ достиг рекордных показателей с 2017 года: к концу сентября он превысил 54 пункта, сообщил вице-премьер - глава Минпромторга Денис Мантуров на встрече с президентом России Владимиром Путиным. "Индекс деловой активности. Он составил к концу сентября уже больше 54 (пунктов). Это говорит о том, что загрузка предприятий растет. Это рекордный с 2017 года показатель, что говорит о том, что предприятия настроены на развитие, на реализацию инвестиционных проектов и на увеличение загрузки", - сказал Мантуров. По данным агентства S&P Global, индекс деловой активности (PMI) обрабатывающих отраслей РФ в сентябре увеличился до 54,5 пункта с 52,7 пункта в августе. Чтобы полностью удовлетворить запросы отраслей обрабатывающей промышленности, в РФ восстановили компетенции станкостроительной отрасли, напомнил также вице-премьер. Недавно кабмин РФ принял обновленный федеральный проект по развитию производства в станкостроении.
https://ria.ru/20231003/promyshlennost-1900146630.html
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экономика, денис мантуров, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
Экономика, Денис Мантуров, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
Мантуров оценил деловую активность в обрабатывающей промышленности
Мантуров: индекс деловой активности обрабатывающих отраслей превысил 54 пункта
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности РФ достиг рекордных показателей с 2017 года: к концу сентября он превысил 54 пункта, сообщил вице-премьер - глава Минпромторга Денис Мантуров на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
«
"Индекс деловой активности. Он составил к концу сентября уже больше 54 (пунктов). Это говорит о том, что загрузка предприятий растет. Это рекордный с 2017 года показатель, что говорит о том, что предприятия настроены на развитие, на реализацию инвестиционных проектов и на увеличение загрузки", - сказал Мантуров.
По данным агентства S&P Global, индекс деловой активности (PMI) обрабатывающих отраслей РФ в сентябре увеличился до 54,5 пункта с 52,7 пункта в августе.
Чтобы полностью удовлетворить запросы отраслей обрабатывающей промышленности, в РФ восстановили компетенции станкостроительной отрасли, напомнил также вице-премьер. Недавно кабмин РФ принял обновленный федеральный проект по развитию производства в станкостроении.
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