https://ria.ru/20231024/makron-1904924725.html

Эксперт оценил идею Макрона о международной коалиции для борьбы с ХАМАС

Эксперт оценил идею Макрона о международной коалиции для борьбы с ХАМАС - РИА Новости, 24.10.2023

Эксперт оценил идею Макрона о международной коалиции для борьбы с ХАМАС

Предложение президента Франции Эммануэля Макрона создать международную коалицию для борьбы с ХАМАС вряд ли вызовет большой интерес у европейских стран, которые... РИА Новости, 24.10.2023

2023-10-24T14:12

2023-10-24T14:12

2023-10-24T14:12

израиль

россия

эммануэль макрон

хамас

оон

биньямин нетаньяху

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Предложение президента Франции Эммануэля Макрона создать международную коалицию для борьбы с ХАМАС вряд ли вызовет большой интерес у европейских стран, которые не хотят втягиваться в палестино-израильский конфликт, одновременно, такая идея не будет способствовать урегулированию застарелого конфликта на Ближнем Востоке, заявил РИА Новости научный руководитель Института востоковедения РАН Виталий Наумкин, назвав эту идею "глупостью". Ранее президент Франции на совместной пресс-конференции с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в Тель-Авиве выступил с предложением создать региональную и международную коалицию, чтобы бороться с ХАМАС. По мнению Макрона, такой шаг поможет обеспечить безопасность Израиля, а также соседним государствам, которые сталкиваются с террористической угрозой. "Это будет очередной глупостью. Показывает, что Макрон совершенно безответственный лидер", - отметил Наумкин. По мнению эксперта, хотя ряд стран могут поддержать инициативу французского лидера, но "повального увлечения этим планом не будет", так как большинство европейских стран не хотят втягиваться в палестино- израильский конфликт. Кроме того, Наумкин усомнился, что участие возможной коалиции в боевых действиях будет способствовать урегулированию конфликта. "У Макрона интересы в том, чтобы играть какую-то большую глобальную, региональную роль. Это амбиции, но за ними, по-моему, ничего не стоит", - заключил эксперт. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: была приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа превысило 5 тысяч человек, свыше 15 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.

https://ria.ru/20231024/oruzhie-1904893087.html

https://ria.ru/20231014/stsenariy-1902640530.html

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израиль, россия, эммануэль макрон, хамас, оон, биньямин нетаньяху, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году