https://ria.ru/20231024/makron-1904867126.html

Макрон сообщил о пропаже еще двух французских граждан в Израиле

Макрон сообщил о пропаже еще двух французских граждан в Израиле - РИА Новости, 24.10.2023

Макрон сообщил о пропаже еще двух французских граждан в Израиле

Президент Франции Эммануэль Макрон в соцсети X сообщил о пропаже еще двух французских граждан на фоне эскалации палестино-израильского конфликта. РИА Новости, 24.10.2023

2023-10-24T11:00

2023-10-24T11:00

2023-10-24T11:00

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ПАРИЖ, 24 окт – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон в соцсети X сообщил о пропаже еще двух французских граждан на фоне эскалации палестино-израильского конфликта. "С Израилем нас связывает траур. Тридцать наших граждан были убиты с 7 октября. Еще девять числятся пропавшими без вести или взяты в плен. Я выражаю солидарность с нацией в Тель-Авиве", - написал Макрон. Ранее МИД Франции сообщал о семи пропавших без вести гражданах страны. Макрон во вторник находится с визитом в Израиле. Он встретился с президентом Ицхаком Герцогом. На встрече французский президент выразил полную поддержку Тель-Авиву и подчеркнул, что "наша первая задача – освобождение заложников". Позже запланирована встреча Макрона с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Затем он планирует встретиться с президентом Палестины Махмудом Аббасом в Рамалле на Западном берегу. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: была приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа превысило 5 тысяч человек, свыше 15 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.

https://ria.ru/20231024/egipet-1904858206.html

https://ria.ru/20231023/zalozhniki-1904605928.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, израиль, россия, франция, ицхак герцог, эммануэль макрон, биньямин нетаньяху, оон, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году