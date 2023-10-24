Рейтинг@Mail.ru
Макрон сообщил о пропаже еще двух французских граждан в Израиле - РИА Новости, 24.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:00 24.10.2023
https://ria.ru/20231024/makron-1904867126.html
Макрон сообщил о пропаже еще двух французских граждан в Израиле
Макрон сообщил о пропаже еще двух французских граждан в Израиле - РИА Новости, 24.10.2023
Макрон сообщил о пропаже еще двух французских граждан в Израиле
Президент Франции Эммануэль Макрон в соцсети X сообщил о пропаже еще двух французских граждан на фоне эскалации палестино-израильского конфликта. РИА Новости, 24.10.2023
2023-10-24T11:00
2023-10-24T11:00
в мире
израиль
россия
франция
ицхак герцог
эммануэль макрон
биньямин нетаньяху
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0e/1865229870_0:0:3212:1807_1920x0_80_0_0_e6912c4480cbb43627c2c66fa3d09f1b.jpg
ПАРИЖ, 24 окт – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон в соцсети X сообщил о пропаже еще двух французских граждан на фоне эскалации палестино-израильского конфликта. "С Израилем нас связывает траур. Тридцать наших граждан были убиты с 7 октября. Еще девять числятся пропавшими без вести или взяты в плен. Я выражаю солидарность с нацией в Тель-Авиве", - написал Макрон. Ранее МИД Франции сообщал о семи пропавших без вести гражданах страны. Макрон во вторник находится с визитом в Израиле. Он встретился с президентом Ицхаком Герцогом. На встрече французский президент выразил полную поддержку Тель-Авиву и подчеркнул, что "наша первая задача – освобождение заложников". Позже запланирована встреча Макрона с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Затем он планирует встретиться с президентом Палестины Махмудом Аббасом в Рамалле на Западном берегу. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: была приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа превысило 5 тысяч человек, свыше 15 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
https://ria.ru/20231024/egipet-1904858206.html
https://ria.ru/20231023/zalozhniki-1904605928.html
израиль
россия
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0e/1865229870_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_198211e0359f74384573d787dc7b9d0c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, россия, франция, ицхак герцог, эммануэль макрон, биньямин нетаньяху, оон, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Россия, Франция, Ицхак Герцог, Эммануэль Макрон, Биньямин Нетаньяху, ООН, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Макрон сообщил о пропаже еще двух французских граждан в Израиле

Макрон заявил, что девять французов могут находиться в плену ХАМАС

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 24.10.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 24 окт – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон в соцсети X сообщил о пропаже еще двух французских граждан на фоне эскалации палестино-израильского конфликта.
"С Израилем нас связывает траур. Тридцать наших граждан были убиты с 7 октября. Еще девять числятся пропавшими без вести или взяты в плен. Я выражаю солидарность с нацией в Тель-Авиве", - написал Макрон.
Сектор Газа - РИА Новости, 1920, 24.10.2023
Израиль отметил роль Египта в переговорах по заложникам в секторе Газа
24 октября, 10:28
Ранее МИД Франции сообщал о семи пропавших без вести гражданах страны.
Макрон во вторник находится с визитом в Израиле. Он встретился с президентом Ицхаком Герцогом. На встрече французский президент выразил полную поддержку Тель-Авиву и подчеркнул, что "наша первая задача – освобождение заложников".
Позже запланирована встреча Макрона с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Затем он планирует встретиться с президентом Палестины Махмудом Аббасом в Рамалле на Западном берегу.
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: была приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Число жертв в секторе Газа превысило 5 тысяч человек, свыше 15 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа порядка 200-250 пленных.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
Жители Тель-Авива во время митинга у здания Министерства Обороны Израиля с требованием освободить заложников, захваченных группировкой ХАМАС - РИА Новости, 1920, 23.10.2023
ХАМАС держит в заложниках 222 человека, заявила Армия обороны Израиля
23 октября, 10:57
 
В миреИзраильРоссияФранцияИцхак ГерцогЭммануэль МакронБиньямин НетаньяхуООНХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала