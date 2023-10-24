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В Грузии задержали одного из боссов итальянской мафии - РИА Новости, 24.10.2023
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12:29 24.10.2023 (обновлено: 16:52 24.10.2023)
https://ria.ru/20231024/mafiya-1904889969.html
В Грузии задержали одного из боссов итальянской мафии
В Грузии задержали одного из боссов итальянской мафии - РИА Новости, 24.10.2023
В Грузии задержали одного из боссов итальянской мафии
Сотрудники правоохранительных органов Грузии задержали одного из главарей итальянской мафии Джузеппе Сгангу, сообщают грузинские телекомпании. РИА Новости, 24.10.2023
2023-10-24T12:29
2023-10-24T16:52
в мире
грузия
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ТБИЛИСИ, 24 окт — РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов Грузии задержали одного из главарей итальянской мафии Джузеппе Сгангу, сообщают грузинские телекомпании.По данным телеканала "Рустави 2", 67-летний Сганга в 2020 году был заочно осужден в своей стране и приговорен к 11 годам лишения свободы. С тех пор он объявлен в международный розыск.Телекомпания "Пирвели" сообщает, что информацию о задержании итальянского мафиози подтвердил главный прокурор страны Ираклий Шотадзе. По его словам, у преступника не было сообщников в Грузии.На данный момент проходит процедура экстрадиции.
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в мире, грузия
В мире, Грузия
В Грузии задержали одного из боссов итальянской мафии

"Рустави 2": в Грузии задержан один из главарей итальянской мафии Сганга

© SputnikГрузинская полиция
Грузинская полиция - РИА Новости, 1920, 24.10.2023
© Sputnik
Грузинская полиция. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТБИЛИСИ, 24 окт — РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов Грузии задержали одного из главарей итальянской мафии Джузеппе Сгангу, сообщают грузинские телекомпании.
По данным телеканала "Рустави 2", 67-летний Сганга в 2020 году был заочно осужден в своей стране и приговорен к 11 годам лишения свободы. С тех пор он объявлен в международный розыск.
Телекомпания "Пирвели" сообщает, что информацию о задержании итальянского мафиози подтвердил главный прокурор страны Ираклий Шотадзе. По его словам, у преступника не было сообщников в Грузии.
На данный момент проходит процедура экстрадиции.
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