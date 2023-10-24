https://ria.ru/20231024/mafiya-1904889969.html
В Грузии задержали одного из боссов итальянской мафии
В Грузии задержали одного из боссов итальянской мафии - РИА Новости, 24.10.2023
В Грузии задержали одного из боссов итальянской мафии
Сотрудники правоохранительных органов Грузии задержали одного из главарей итальянской мафии Джузеппе Сгангу, сообщают грузинские телекомпании. РИА Новости, 24.10.2023
2023-10-24T12:29
2023-10-24T12:29
2023-10-24T16:52
в мире
грузия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/15/1580824159_0:149:2952:1810_1920x0_80_0_0_8935141b21f392281ccf711e9b026ea2.jpg
ТБИЛИСИ, 24 окт — РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов Грузии задержали одного из главарей итальянской мафии Джузеппе Сгангу, сообщают грузинские телекомпании.По данным телеканала "Рустави 2", 67-летний Сганга в 2020 году был заочно осужден в своей стране и приговорен к 11 годам лишения свободы. С тех пор он объявлен в международный розыск.Телекомпания "Пирвели" сообщает, что информацию о задержании итальянского мафиози подтвердил главный прокурор страны Ираклий Шотадзе. По его словам, у преступника не было сообщников в Грузии.На данный момент проходит процедура экстрадиции.
https://ria.ru/20230925/mafiya-1898401944.html
грузия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/15/1580824159_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_528d1f5a5aaaf91947f8d7db5f52c481.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, грузия
В Грузии задержали одного из боссов итальянской мафии
"Рустави 2": в Грузии задержан один из главарей итальянской мафии Сганга
ТБИЛИСИ, 24 окт — РИА Новости.
Сотрудники правоохранительных органов Грузии задержали одного из главарей итальянской мафии Джузеппе Сгангу, сообщают грузинские телекомпании
.
По данным телеканала "Рустави 2", 67-летний Сганга в 2020 году был заочно осужден в своей стране и приговорен к 11 годам лишения свободы. С тех пор он объявлен в международный розыск.
Телекомпания "Пирвели" сообщает, что информацию о задержании итальянского мафиози подтвердил главный прокурор страны Ираклий Шотадзе. По его словам, у преступника не было сообщников в Грузии.
На данный момент проходит процедура экстрадиции.
В Италии умер один из главарей "Коза Ностра", сообщили СМИ