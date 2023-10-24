https://ria.ru/20231024/mafiya-1904889969.html

В Грузии задержали одного из боссов итальянской мафии

В Грузии задержали одного из боссов итальянской мафии - РИА Новости, 24.10.2023

В Грузии задержали одного из боссов итальянской мафии

Сотрудники правоохранительных органов Грузии задержали одного из главарей итальянской мафии Джузеппе Сгангу, сообщают грузинские телекомпании. РИА Новости, 24.10.2023

2023-10-24T12:29

2023-10-24T12:29

2023-10-24T16:52

в мире

грузия

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ТБИЛИСИ, 24 окт — РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов Грузии задержали одного из главарей итальянской мафии Джузеппе Сгангу, сообщают грузинские телекомпании.По данным телеканала "Рустави 2", 67-летний Сганга в 2020 году был заочно осужден в своей стране и приговорен к 11 годам лишения свободы. С тех пор он объявлен в международный розыск.Телекомпания "Пирвели" сообщает, что информацию о задержании итальянского мафиози подтвердил главный прокурор страны Ираклий Шотадзе. По его словам, у преступника не было сообщников в Грузии.На данный момент проходит процедура экстрадиции.

https://ria.ru/20230925/mafiya-1898401944.html

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в мире, грузия