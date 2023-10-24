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На Урале число заболевших лишаем школьников выросло до семи - РИА Новости, 24.10.2023
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16:06 24.10.2023 (обновлено: 16:11 24.10.2023)
https://ria.ru/20231024/lishay-1904962451.html
На Урале число заболевших лишаем школьников выросло до семи
На Урале число заболевших лишаем школьников выросло до семи - РИА Новости, 24.10.2023
На Урале число заболевших лишаем школьников выросло до семи
Число школьников, заболевших стригущим лишаем (микроспорией) в Первоуральске Свердловской области, увеличилось до семи, сообщает областное управление... РИА Новости, 24.10.2023
2023-10-24T16:06
2023-10-24T16:11
первоуральск
свердловская область
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 окт – РИА Новости. Число школьников, заболевших стригущим лишаем (микроспорией) в Первоуральске Свердловской области, увеличилось до семи, сообщает областное управление Роспотребнадзора. Во вторник региональный минздрав информировал, что в школе №1 в Первоуральске выявлены пять случаев заражения микроспорией: заболевшие дети - из двух семей, они учатся в разных классах, в каждом из них введен карантин. "С начала учебного года в школе №1 зарегистрировано семь случаев микроспории. Все они выявлены при плановых профилактических осмотрах и осмотрах членов семей заболевших. После выявления каждого случая в школе проводились дезинфекционные мероприятия. На 25 октября в связи с выявлением последнего случая в школе также запланированы дезработы", - отмечается в сообщении в Telegram-канале ведомства. Заболевшие проживают в частном секторе, имели контакт с домашними животными и уличными кошками, случаев заражения детей внутри школьного коллектива нет, подчеркнули в пресс-службе. Стригущий лишай (микроспория) – это грибковое заболевание с поражением кожи, волос и ногтевых пластин. Заболевание относится к высокозаразному, как правило, человек заражается при контакте с инфицированными животными или предметами, на которых присутствует их шерсть.
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первоуральск
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первоуральск, свердловская область, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Первоуральск, Свердловская область, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
На Урале число заболевших лишаем школьников выросло до семи

В Первоуральске число заболевших стригущим лишаем школьников выросло до семи

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкВрач сидит за столом кабинета
Врач сидит за столом кабинета - РИА Новости, 1920, 24.10.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Врач сидит за столом кабинета. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 окт – РИА Новости. Число школьников, заболевших стригущим лишаем (микроспорией) в Первоуральске Свердловской области, увеличилось до семи, сообщает областное управление Роспотребнадзора.
Во вторник региональный минздрав информировал, что в школе №1 в Первоуральске выявлены пять случаев заражения микроспорией: заболевшие дети - из двух семей, они учатся в разных классах, в каждом из них введен карантин.
«
"С начала учебного года в школе №1 зарегистрировано семь случаев микроспории. Все они выявлены при плановых профилактических осмотрах и осмотрах членов семей заболевших. После выявления каждого случая в школе проводились дезинфекционные мероприятия. На 25 октября в связи с выявлением последнего случая в школе также запланированы дезработы", - отмечается в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Заболевшие проживают в частном секторе, имели контакт с домашними животными и уличными кошками, случаев заражения детей внутри школьного коллектива нет, подчеркнули в пресс-службе.
Стригущий лишай (микроспория) – это грибковое заболевание с поражением кожи, волос и ногтевых пластин. Заболевание относится к высокозаразному, как правило, человек заражается при контакте с инфицированными животными или предметами, на которых присутствует их шерсть.
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ПервоуральскСвердловская областьФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
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